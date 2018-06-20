В США маленькие дети мигрантов сами представляют себя в суде. Это происходит постоянно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Миграционные центры для детей представляют собой палаточные городки, некоторые оборудованы в заброшенных супермаркетах или других старых зданиях

Детям из мигрантских семей, разлученным с родителями при попытке попасть в США, не назначают адвокатов. Они вынуждены сами представлять себя в суде, зачастую не зная английского языка, говорят правозащитники из техасской НКО Texas Civil Rights Project.

Как рассказывает представитель НКО Карлос Гарсия, юридические процессы по делам мигрантов могут длиться несколько месяцев - после суда по уголовному делу по статье о незаконном проникновении в страну многие мигранты подают заявку на убежище, решение по которой принимается еще два-три месяца.

В течение этого времени взрослые и дети содержатся в разных миграционных центрах.

В отношении детей, незаконно переходящих границу США, не возбуждается уголовных дел, но может быть открыто дело по миграционной статье. В этом случае дети вынуждены сами представлять себя в суде.

"Существуют организации, которые должны представлять этих детей и давать им юридические консультации. В реальности, если ребенок задержан, и в его отношении начинается процесс по миграционной статье, он должен представлять себя сам", - говорит Гарсия.

Правообладатель иллюстрации US HHS Image caption Комната отдыха в детском миграционном центре. В ожидании суда у детей есть возможность поиграть в пул или кикер

"Звучит дико, потому что это трех-, четырехлетние дети, которые должны сами защищаться в миграционном суде против государства. И наверное люди, которые это слышат, думают: "о чем вы? это невозможно". Так вот, это возможно. Так и происходит", - сказал Гарсия в эфире программы Би-би-си Newsday.

Политика задержания семей на американской границе и отделения родителей от детей действует с начала мая, за это время - шесть недель - в миграционных центрах для "лиц нежного возраста" - так их называют в США - оказалось около двух тысяч детей.

Изоляционные центры представляют собой переоборудованные склады или супермаркеты. На одной из фотографий, распространенных Таможенно-пограничной службой США, видно, что взрослые мигранты сидят на лавочках в пространстве, огороженном металлической сеткой. Журналисты говорят, что дети содержатся в похожих условиях.

Миграция для трехлетних

По статистике НКО Raices, в 2017 году защищать себя в суде пришлось 13 тысячам несовершеннолетних.

Вопрос об адвокатах для детей мигрантов решается уже несколько лет. В 2016 году, при администрации Барака Обамы, НКО "Американский союз защиты гражданских свобод" (American Civil Liberties Union или ACLU) подало иск к министерству юстиции, в котором потребовало назначать государственных адвокатов каждому несовершеннолетнему ребенку, которому грозит депортация.

В том же году иску был присвоен статус группового. Решение по нему не вынесено.

Высокопоставленный судья миграционного суда Джек Вейл тогда заявил, что трех- четырехлетних детей вполне можно обучить миграционному законодательству, хотя и сложно.

"Я буквально обучал трехлетних и четырехлетних детей миграционному праву. Здесь нужно большое терпение. Они все понимают. Это не самое эффективное решение, но добиться этого можно", - сказал Вейл 5 марта 2016 года.

Вейл, в задачи которого входило обучение других судей миграционных судов, сделал это заявление, находясь под присягой в федеральном суде в Сиэтле. "Справедливый суд возможен и в этом случае, просто нужно очень много времени", - сказал он тогда, вызвав возмущение прессы.

Пока детям приходится собирать деньги на адвокатов. Кампания по сбору средств для детей в миграционных центров в "Фейсбуке" за четыре дня собрала восемь с половиной миллионов долларов. Среди целей сбора - обеспечить адвоката каждому ребенку из находящихся в миграционных центрах.

Между тем политику разъединения детей на границе продолжают критиковать во всем мире.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал Би-би-си, что политика "нулевой терпимости" неприемлема, прекратить ее призвал Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

В среду о ситуации высказался папа римский Франциск, назвав разделение семей "противоречащим католическим ценностям" и "аморальным".

"Популизм - это не решение", - сказал глава католической церкви.

Дональд Трамп в ответ на критику написал 18 июня, что США "не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев".