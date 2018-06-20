Как судили Раждена Питерского в Нью-Йорке. Репортаж Би-би-си

Правообладатель иллюстрации US Attorneys Office Image caption Ражден Шулая после ареста

Присяжные манхэттенского федерального суда признали вину 41-летнего россиянина Раждена Шулая в причастности к организованной преступности.

Вместе с Шулая осужден 38-летний кутаисец Автандил Хурцидзе, бывший чемпион мира по боксу и соратник криминального авторитета. Корреспондент Би-би-си побывал на процессе и рассказывает, как судили преступную группировку Шулая.

Во вступительном слове прокурор утверждал, что россиянин возглавлял в США криминальную империю, которую в ФБР назвали "Организацией Шулая", а Хурцидзе был его боевиком. В организацию входил также известный мастер смешанных единоборств Леван Макашвили, но он давно признал себя виновным.

Оба осуждены по закону RICO, за нарушение которого каждому грозит до 20 лет тюрьмы. Этот закон, карающий организованную преступную деятельность, был принят для борьбы с итальянской мафией.

"Евразийский отдел"

Преступную группировку Шулая раскрыли в июне прошлого года, когда к суду были разом привлечены 33 человека. Судья Кэтрин Форрест разбила их на несколько групп и планировала судить по очереди. Но со временем многие фигуранты, как и Макашвили, решили признать вину в обмен на менее суровый приговор, и число планируемых процессов сократилось.

Вместе с Шулая и Хурцидзе перед судьей должен был предстать второй человек в "империи", Зураб Джанашвили из Тбилиси, но незадолго до суда он неожиданно признал вину. Более того, он вызвался сотрудничать со следствием и дал показания против Шулая. Бышего босса он охарактеризовал как самого влиятельного человека в русскоязычном (или "евразийском", как называет его ФБР) преступном мире Нью-Йорка.

Джанашвили также рассказал о конфликте между Шулая и другим криминальным авторитетом - Арменом Казаряном, который брал дань с людей в Нью-Йорке, хотя базировался в Калифорнии. Шулая ездил на "стрелку" к Казаряну в Лос-Анджелес, но стороны обошлись без стрельбы и поладили миром.

Шулая был известен в криминальных кругах как "Ражден Питерский", Брат или Рома. Хурцидзе звали Чакуч ("молоток" по-грузински) и Маленький Майк (аллюзия к боксеру Майку Тайсону).

Правообладатель иллюстрации US Attorneys Office Image caption "Мерседес", преподнесенный Шулая в качестве дани. Оперативная съемка

Сторона защиты выставила небольшое количтество свидетелей, одним из которых был тренер Хурцидзе Андре Розиер, работавший с рядом боксеров из стран СНГ.

"Мы еще называли его Суицидом, - рассказал Розиер корреспонденту Би-би-си о Хурцидзе. - Считалось, что драться с ним могли только самоубийцы".

Добродушный Розиер, похоже, работает профессиональным свидетелем защиты: по его словам, Хурцидзе - уже восьмой его подопечный, за которого он хлопочет в суде. Некоторых, говорит он, потом оправдывали.

"Но не в федеральном суде", - засомневался я, зная по опыту, что в федеральных судах обвиняемым приходится куда хуже, чем в региональных. "Нет, было и в федеральном, - сказал Розиер. - В Огайо".

Тренер отзывался о Хурцидзе как нельзя лучше, в гамлетовском стиле: "Человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки...". Но присяжным не раз показывали, как боксер бьет людей по лицу или под дых, притом не на ринге.

Эти сцены были засняты видеокамерами, установленными в подпольном игорном доме (катране), который Шулая держал в большой квартире над грузинским рестораном на Брайтон-Бич. Менеджер заведения, бывший громила Александр Куценко, с которым я беседовал почти 20 лет назад в федеральной тюрьме, мог следить через эти камеры за картежниками на экране своего мобильника.

Преданы сообщниками

Куценко провел в тюрьме 15 лет и, по его словам, не хотел быть втянутым в серьезный криминал. Он сам явился в ФБР и значится в судебных документах как CS-2, "конфиденциальный источник №2".

Благодаря его телефону ФБР следило в режиме реального времени за происходящим в катране, в том числе и за тем, как Шулая обвиняет Куценко в краже и бьет его по лицу. Хурцидзе присоединяется к избиению.

Кроме содержания незаконного игорного заведения, Шулая и Хурцидзе признаны виновными в вымогательстве карточных долгов у злостных неплательщиков.

Шулая - это третий вор в законе с российскими корнями, осужденный в США. Первым был в середине 1990-х Вячеслав Иваньков по кличке Япончик, которого защита Шулаи упомянула на перекрестном допросе Куценко - но всуе, поскольку свидетель с ним не был знаком.

Вторым был Армен Казарян, соперник Шулаи, приговоренный в 2013 году к 37 месяцам тюрьмы. 28 месяцев он уже отсидел.

Воры в законе

Защитники Шулая и Хурцидзе, как и Казаряна, отрицали принадлежность своих клиентов к воровскому сословию. Когда приговаривали Казаряна, этот термин ни разу не упоминался. Но он, видимо, будет упомянут в речи прокурора на вынесении приговора Шулае, дата которого еще не назначена.

Обвинение приложило немало сил к доказательству того, что Шулая - вор в законе. Сделать это было непросто. Криминальным авторитетам не выдают членских билетов, а к российскому МВД американцы за подтверждениями либо не обращались, либо не дождались ответа.

Но у прокуроров были стенограммы разговоров самого Шулаи, показания свидетелей и две фотографии.

Обвинение начало с того, что вызвало загорелого Джона Пензу, начальника С-24, спецподразделения нью-йоркского ФБР по борьбе с евразийской преступностью. Он рассказал на суде, что воры - это верхушка преступного мира, которая получает дань с преступников помельче, носит на ключицах и коленях восьмиконечные звезды и любит встречаться в бане, где сложно вести прослушку.

На процессе Шулая прокуроры не проигрывали аудиозаписи разговоров, а вместо этого показывали присяжным на экранах куски из стенограмм на русском или грузинском с переводом на английский.

- Ты тварь! - кричит Шулая в одном разговоре. - На кой ты с ножом к вору пришел?!

- Все отлично! - рассказывает в еще одной прослушке Шулая о своей жизни в США. - В Америке поставил всё на воровские рельсы.

Вором в законе Шулая на суде назвал и его бывший соратник Зураб Джанашвили, сотрудничающий со следствием. "Это высший уровень в преступном мире", - добавил он.

По словам 23-летнего Евгения Мельмана из Молдовы, который помогал Шулая налаживать электронику для обмана в казино игровых автоматов, тот говорил ему, что носит воровское звание. Используя трюки, изобретенные, по мнению экспертов, в России, мошенники могут манипулировать автоматами определенной модели, резко повышая свои шансы на выигрыш.

Свидетели обвинения показали, что Шулая похитил в Лас-Вегасе российского программиста и вынудил его предоставить софт для таких манипуляций.

Прокуроры также предъявили фотографию, сделанную на дне рождения Шулая в ресторане "Романофф" на Кони-Айленд-авеню в Нью-Йорке. На ней он щеголяет в рубашке с воровскими звездами.

На другом снимке - бутылки водки "Троппорт", которую будто бы импортировала в США одноименная компанния, открытая Шулая в Лас-Вегасе.

"Я думал, что на самом деле это была компания по отмыванию денег", - заявил Мельман.

На этикетке изображен орел с распростертыми крыльями, между которыми красуется восьмиконечная звезда. "Это воровской символ, - сказал свидетель. - Я этого не знал, он объяснил это мне".

Шулая признан виновным также в купле и продаже краденого, в том числе дорогих часов и сигарет. Его защитники подчеркивали, что товар на самом деле принадлежал ФБР и подсовывался Шулая еще одним тайным осведомителем ФБР - Владимиром Олейником, указанным в судебных документах как CS-1.