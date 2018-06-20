Москва купила защиту светофоров и каршеринга от хакеров на время ЧМ

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Болельщики сборной Мексики знакомятся с общественным транспортом Москвы

Центр организации дорожного движения Москвы закупил к чемпионату мира по футболу защиту от хакеров для "интеллектуальной транспортной системы" (ИТС) столицы. Система собирает данные о светофорах, камерах наблюдения, общественном транспорте и такси, системе каршеринга.

На основе этих данных регулируется работа светофоров и общественного транспорта Москвы.

Контракт обошелся в 2,7 млн рублей. Исполнителем услуг станет группа компаний "Иридис". Согласно техническому заданию, она не может разглашать подробности оказания услуг.

Центр организации дорожного движения будет по этому контракту получать данные о вирусных и фишинговых атаках на транспортную систему. Подрядчик должен будет круглосуточно следить за безопасностью и анализировать эти атаки.

"Для такого большого города, как Москва, транспортная система - одна из жизненно важных составляющих, поэтому ее безопасность особенно принципиальна, тем более во время проведения крупных спортивных мероприятий, в частности чемпионат мира по футболу", - пояснили Би-би-си в Центре организации дорожного движения.

Пробки и убытки

Эксперты считают, что если хакеры получат доступ к информационной транспортной системе, они могут принести серьезный урон.

"Если киберпреступники получат доступ к светофорам, то могут спровоцировать массовые ДТП и многокилометровые пробки. Проникновение в инфраструктуру метрополитена (например, взлом системы "Тройка") может обернуться тем, что метро понесет колоссальные убытки", - говорит Илья Шарапов, руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО "ТСС".

"Проникновение в камеры слежения может привести к увеличению количества преступлений: силовики попросту не смогут оперативно реагировать на инциденты и задержать хулиганов на месте совершения преступлений", - добавляет он.

Впрочем, по его словам, едва ли чемпионат мира стал катализатором укрепления системы информационной безопасности Москвы. Новую систему защиты виртуальной транспортной системы, разработанную "Лабораторией Касперского", департамент транспорта установил осенью 2017 года, но серьезные меры принимались и раньше.

"Еще в 2011 году была принята программа "Безопасный город", которую начали реализовывать в столице, а в 2014 году распространили и на федеральный уровень. Ключевым решением "Безопасного города" стала комплексная система видеонаблюдения", добавляет Илья Шарапов.

МВД тоже решило усилить безопасность на транспорте. Ведомство закупило у "Глонасса" услуги по предоставлению информации о нештатных ситуациях в автобусах, въезжающих в города чемпионата, а также информацию об автобусах, которые планируют въезд. Контракт обошелся в 8,6 млн рублей.

Хакеры на массовых мероприятиях

Перед массовыми мероприятиями хакеры активизируются. Перед олимпиадой в Пхёнчхане разработчик антивирусных программ McAfee сообщал, что в связи с Играми выросло кибератак. Атака была совершена на компьютерные системы, обслуживающие организацию игр. В результате во время открытия Олимпиады были проблемы с трансляцией и перебои с доступом в интернет. Некоторые болельщики не могли распечатать билет на церемонию открытия. Во взломе заподозрили российских хакеров.