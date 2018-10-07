Рождение английской демократии: Ордонансы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Замок Карнарвон в Уэльсе, где родился Эдуард II. Он стал первым принцем Уэльским, что, однако, не сделало его лучшим королем

Англию можно назвать родиной современной демократии, примеру которой последовали остальные демократические режимы по всему миру. часто называют родиной современной демократии. Именно англичане еще в Средневековье стали с азартом ограничивать власть своих королей. Важной вехой в истории становления английской парламентской демократии стали Ордонансы 1311 года, которые лишили короля права начинать войну - но ненадолго.

Этот материал - часть спецпроекта Русской службы Би-би-си "Рождение английской демократии" о документах и событиях, ограничивших королевскую власть в Британии. В первых трех частях рассказывается о Хартии вольностей (но не Великой), о той самой Великой хартии вольностей и появлении парламента.

Часть четвертая: Ордонансы 1311 года, или чем слабее король, тем жестче ограничения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эдуард I представляет новорожденного сына своим баронам. Отца, который был успешным полководцем, аристократы уважали и боялись, сына же презирали

Нельзя сказать, что англичане с самого начала были предрасположены против Эдуарда II. Когда молодой король вступил на престол в 1307 году, к нему отнеслись скорее благосклонно.

Нет, проблемы, разумеется, были, но поначалу речь шла о старых недовольствах, в которых был повинен не молодой король, а его отец Эдуард I. Он был монархом решительным и жестким и не стеснялся обкладывать аристократов налогами ради войны против шотландцев.

Бароны ворчали, но платили и провизию армии поставляли - хотя бы потому, что Эдуард был успешным полководцем, и гордым скоттам при нем пришлось несладко. Недаром на его саркофаге были выбиты слова: "молот шотландцев".

Эдуард II налоги взымать продолжал, а вот войну практически забросил. Этим воспользовался новый шотландский король Роберт Брюс. Он довольно быстро отобрал у англичан завоеванную ими территорию и начал сам учинять набеги на соседей с юга.

Но главной причиной недовольства знати был королевский фаворит Пирс, он же Пьер Гавестон, француз, который не только выторговал у короля кучу подарков, так и еще и вел себя особенно нагло.

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Эдуард II с Гавестоном. На самом деле до сих пор никто не знает, в каких именно отношениях они находились. В близких, это точно, а вот в интимных ли - вопрос.

Гавестон и его выходки надоели баронам так сильно (его дружеская, или более, чем дружеская, связь с королем началась еще когда тот был наследным принцем), что парламент решил изгнать француза с английских берегов, запретив ему возвращаться под страхом отлучения от церкви.

Королю пришлось согласиться, и он отправил Гавестона в почетную ссылку в Ирландию. При этом по верному другу он продолжал скучать и практически сразу стал планировать его возвращение.

Корона важнее короля

Правообладатель иллюстрации Bingham Gallery Image caption Эдуард II справляет Рождество в Сайренсестере. Денег у короля не было, что его не останавливало в организации торжеств и пиров. Картина Джона Бичема. Королева сидит и скучает, король беседует с фаворитом.

В апреле 1308 года бароны потеряли терпение окончательно, явились в парламент вооруженными (это оказалось вполне действенной практикой в борьбе с неугодными монархами) и заявили, что они приносили присягу на верность короне, а не конкретному королю. Мысль, кстати, для средневековья довольно смелая. А поэтому, если он, Эдуард, хочет и впредь оставаться на престоле, то должен пойти на уступки и делать так, как ему велят умные люди - то есть они сами.

Король оказался в безвыходном положении и согласился назначить комиссию из благородных лордов, чтобы они разработали план реформ в государстве.

Эпохальный труд

Правообладатель иллюстрации Mtaylor848 Image caption Мемориальная доска на месте битвы при Боругбридже, где войска короля разбили мятежных баронов

Честно говоря, Ордонансы 1311 года не идут по революционности идей ни в какое сравнение ни с Хартией вольностей, ни тем более с Оксфордскими положениями, создавшими парламент. Больше всего баронов беспокоили не абстрактные свободы, а вполне конкретные королевские фавориты, которые приобрели слишком сильное влияние на слабого монарха.

Финальный документ состоял из 41 статьи. В самом начале его авторы выразили свою обеспокоенность, как они выразились, "недобрыми" советниками короля, сложной международной обстановкой и угрозой восстаний из за слишком высоких налогов.

Власть короля подвергалась серьезному усечению.

Во-первых, король мог выдвигать людей на официальные посты только с согласия баронов и после обсуждения парламентом.

Во-вторых, король не мог больше начинать никаких войн без согласия баронов, не мог он также и менять стандарты чеканки государственных денег.

В-третьих, парламент надо было собирать не реже раза в год.

В-четвертых, все королевские налоговые поступления должны были идти непосредственно в казну под управление лорда-казначея, а не в личный королевский карман.

В пятых, в 20-й статье говорилось непосредственно о Гавестоне, причем сразу становилось ясно, что ничего хорошего его в Англии, если он решит вернуться, не ждет.

20-я статья

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Гавестон молит Ланкастера сохранить ему жизнь

О том, насколько сильно бароны невзлюбили Гавестона, говорит прострая статистика. 20-я статья, ему посвященная, состояла из 765 слов. Следующая по размеру статья - только из 213.

Попытка прочтения 20-й статьи в переводе на современный английский язык оказывается делом нелегким. Видимо, для того, чтобы подчеркнуть свое возмущение поведением Гавестона, авторы Ордонансов решили все 765 слов впихнуть в одно предложение: мол, мы так возмущены, что и дыхание нам перевести некогда, и точку поставить негде.

Вот самое начало изложения гавестоновских несоответствий занимаемой им позиции лучшего друга короля:

"Известно, и расследованиями добрых людей королевства: прелатов, баронов, рыцарей и других установлено, что Пьер Гавестон вел себя гнусно по отношению к нашему господину королю, и давал ему скверные советы, что он подбивал его нечестными способами поступать недостойно, что он захватил себе всю королевскую казну, и отправлял деньги за пределы королевства, что он присвоил себе королевскую власть и королевские почести, что требовал, чтобы люди ему приносили присягу на верность <...> и, что главное, он охладил сердце короля к его верным подданным, и побудил его презирать верных советников, и не давал честным служителям вести дела в королевстве, но смещал их с мест, и заменял членами своей банды, которые по его наущению и руководству действовали против закона страны"

И это - только самое начало.

В конце концов Гавестона опять отправили в изгнание, предупреждая, что если он вернется, то с ним поступят как с врагом народа. В средние века это означало однозначную, быструю, а иногда и очень болезненную смерть.

Кстати, для того, чтобы никто из составителей документа не растерял своей решимости, в него также была внесена статья о том, что официальные лица королевства не могут получать никаких подарков от короля (читай, взяток), кроме специально оговоренных случаев.

Идея хороша, но все-таки не Magna Carta

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Томас Плантагенет, граф Ланкастер, Гавестона казнил. Король этого не забыл, и после поражения в битве при Боругбридже ответил тем же. Викторианская гравюра: Томаса Плантагенета везут на казнь.

Ордонансы были окончательно сформулированы и распространены по стране, но вот с их внедрением в жизнь возникли большие проблемы. Гавестон, не испугавшись угроз, вернулся из очередного изгнания и был быстро казнен мятежными баронами.

Эдуард потерпел катастрофическое поражение в битве с шотландцами при Баннокберне, в которой не приняли участия самые выдающиеся английские полководцы того времени - графы Уоррик и Ланкастер. Они заявили, что король отправился на эту войну без согласия парламента и, следовательно, сам во всем и виноват.

У короля появился новый фаворит, Хью Диспенсер. Вел он себя еще хуже, чем его предшественник, и заслужил пламенную ненависть не только баронов, но и королевы, Изабеллы Французской.

Правда, желание устроить очередной мятеж у знати несколько поостыло. А в марте 1322 года любым попыткам ограничить королевские вольности был положен конец после того, как королевские войска наголову разбили мятежников в битве при Боругбридже.

Ордонансы после этого были фактически отменены, а любые ограничения королевской власти аннулированы.

Каков итог?

Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption Торжественный въезд Изабеллы Французской с сыном в Оксфорд. Эдуард II долго спорил с баронами, но вот ссора с женой его окончательно доконала.

Ордонансам 1311 года все-таки следует отдать должное. Как бы то ни было, но впервые парламент закрепил за собой право одобрять или не одобрять военные действия. Король больше не мог просто взять, собрать войска, и отправиться кого-нибудь завоевывать.

В том же 1322 году, когда королевские войска одержали убедительную победу над мятежниками, в Йорке собрался новый парламент, который Ордонансы полностью отменил. В итоговом документе (и это крайне важный момент) говорилось, что для введения новых законов требуется "согласие прелатов, графов, баронов и сообщества страны".

Фактически, это приоткрыло двери в высшие эшелоны власти представителям неаристократических сословий Англии. Нет никаких сомнений в том, что участвовавшие в йоркском парламенте бароны не собирались делиться властью с купцами и ремесленниками. Но это был первый, робкий намек на будущую палату общин, в руках которой сегодня сосредоточена вся власть в Соединенном Королевстве.