Эрозия принципов. Пора ли отправлять ООН на свалку истории?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В своей оценке деятельности Совета ООН по правам человека постпред США при ООН Никки Хейли была тверда. И нелестна

США выходят из Совета ООН по правам человека, не желая поддерживать "лицемерную организацию". Генсек НАТО пишет статью, в которой предупреждает о возможности распада альянса в связи со склоками между США и Европой.

Самый простой ответ на вопрос, почему это происходит - это указать пальцем на президента США Дональда Трампа и проводимую им политику. Но этот ответ отнюдь не исчерпывающий.

Эрозия принципов

Западные институты, созданные после Второй мировой войны для поддержания существующего миропорядка - ООН, Европейский союз, НАТО, - оказались в кризисе, хотя говорить об их кончине пока преждевременно, полагает эксперт Королевского института международных отношений Джон Лаф.

Проблема - в понимании и определении принципов и ценностей, положенных в основу этих организаций. Холодная война помогала сфокусироваться на том, что действительно важно, и не отступать от базовых принципов послевоенного западного мира.

Однако в последние десятилетия эти принципы подверглись заметной эрозии. Оказалось, что со многими странами можно иметь дело, несмотря на явное несоответствие правящих в них режимов западным демократическим и социальным нормам.

В их числе и Россия, которая, как считалось в начале 90-х годов, находится на пути к демократии западного образца, переживает непростую трансформацию и заслуживает более мягкого отношения в том, что касается расстрела парламента и прочих "перегибов".

А саудовские "излишества", например, было принято объяснять региональной спецификой, к тому же королевство оставалось верным союзником Запада на Ближнем Востоке и вдобавок обеспечивало западный мир нефтью.

А тут еще подоспел Фукуяма со своим "концом истории". Победа демократии во всем мире после падения советского режима и медленных, но казавшихся необратимыми рыночных преобразований в Китае выглядела делом решенным.

Гуттаперчевые ценности

Излишняя эластичность в применении основополагающих принципов западной гуманистической демократии в угоду текущим тактическим соображениям сформировала почву для появления на политическом поле Дональда Трампа, который, по мнению Джона Лафа, вообще не понимает, в чем эти принципы заключаются.

Внезапно оказалось, что связывающие западные демократии узы не столь крепки и сами по себе не вечны. Для их поддержания требуются значительные усилия, в необходимости которых вроде бы никто не сомневается, но и вкладываться в них тоже особо не готов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все эти люди борются за права человека. Три раза в году

Внешнеполитический вектор новой американской администрации, заменяющий многосторонние альянсы в международных отношениях лозунгом "Америка - превыше всего", строго говоря, не является изобретением Дональда Трампа, да и вообще сегментация западного политического поля идет уже какое-то время.

Если в период наиболее теплых отношений с Россией многомиллиардные расходы на оборону и само существование НАТО могли показаться анахронизмом, то важность общеевропейского единства не подвергалась сомнению. Расширение ЕС происходило под фанфары триумфального шествия западных ценностей - пока не столкнулось с "арабской весной" и миграционным кризисом.

И тут выяснилось, что за пределами "золотого миллиарда" многие не желают пользоваться западными рецептами благоденствия, а внутри него немало тех, кто не готов делиться этим благоденствием с приезжими, хотя и признает (в теории) их права на него.

Общие принципы западного мироустройства по-прежнему не подвергаются сомнению, однако делегировать их воплощение в жизнь международным организациям граждане хотят все меньше. Собственно, "брексит" и европейский национализм - это об этом.

Назад к Палмерстону

Опасность происходящего сегодня заключается не в том, что своими действиями США "раскачают лодку" и расколют западный мир на маленькие региональные осколки - запас прочности демократических институтов, по всей видимости, еще не исчерпан. Разумеется, при условии, что их будут поддерживать в исправном состоянии.

Но своими действиями американская администрация демонстрирует: некоторые основополагающие принципы западного миропорядка можно трактовать вольно - и мир от этого не рухнет. Этот пример может оказаться заразительным.

Временами кажется, что мир постепенно возвращается во времена лорда Палмерстона, когда у стран нет друзей и врагов, но есть интересы. Похожей политики сегодня придерживается Китай, создавая тактические альянсы и избегая, где возможно, открытой конфронтации. При этом китайцы не занимаются экспортом каких-то ценностей, предпочитая действовать экономическими рычагами.

Правда, проект "Пояса и пути" при желании можно рассматривать как своего рода аналог Евросоюза, но многим он видится как не слишком хорошо замаскированный локомотив китайской экономической экспансии. Наиболее мрачно настроенные аналитики допускают даже, что по рельсам, проложенным в рамках этого проекта, однажды пойдут вагоны с китайскими солдатами.

Глобальные институты в глазах рядового гражданина воплощают глобальную повестку дня, где ему, гражданину, нет места. Вдобавок глобализация, преподносившаяся едва ли не как панацея от всех общественно-политических неурядиц, не решила проблему имущественного расслоения: богатые стали богаче, бедные - беднее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израиль - единственная страна, которая включена в список обсуждаемых Советом тем на постоянной основе

Некоторые социологи полагают, что отсутствие видимого улучшения в обозримое время (которого, видимо, не произошло бы даже в идеальных условиях) и подорвало доверие к западной модели развития и благополучия. Проще говоря, людям надоело ждать, когда на деревьях вырастут деньги. А заодно пострадали институты, это развитие обеспечивающие.

Ломать - не строить

Послевоенные поколения в западном мире забыли невзгоды и ужасы войны, полагает политолог Федор Лукьянов. Сейчас уже мало кто вспомнит, что создание Евросоюза преследовало цель не допустить нового военного столкновения на европейском континенте, повязав бывших соперников экономическими узами.

Надзирать за порядком в послевоенном мире должна была ООН. Но сегодня это - обширнейшая бюрократия, к которой значительная часть человечества не испытывает особого пиетета.

В этой связи решение США выйти из еще одного подразделения ООН объяснимо, полагает Джон Лаф. Очевидно, что международные организации, обеспечивающие защиту базовых ценностей и принципов, нуждаются в реформе, а их имидж - в серьезной ретуши. Это, кстати, признают и они сами.

Более того, реформы эти нельзя оттягивать, поскольку по многим позициям кредит доверия к этим институтам уже исчерпан.

Вопрос в том, насколько разумно сносить все конструкцию системы коллективных международных отношений с тем, чтобы потом строить ее заново - на пепелище после очередной мировой войны.