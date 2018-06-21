Угасание электронной сигареты: вейп-буму приходит конец?

Image caption Джеймс Рестарик считает, что рынок переполнен людьми, которые хотят быстро заработать

Когда в 2015 году Джеймс Рестарик открыл магазин по продаже наборов для вейпинга, его друзья очень удивились.

"Они думали, что я сошел с ума. Я вообще никому не говорил о магазине целых семь месяцев", - вспоминает Джеймс.

До этого Джеймс был партнером в ресторанном бизнесе, а открыв магазин, стал наслаждаться своим новым стилем жизни.

"Я привык работать двойные смены, я проводил там дни и ночи - а теперь у меня нормальная жизнь", - объясняет он.

Кроме того, раньше он сам был заядлым курильщиком, поэтому для него было важно помогать другим отказаться от сигарет.

Бизнес пошел хорошо, магазин Solvape в графстве Кент стал приносить прибыль уже через восемь месяцев, но на рынке ожидались неприятные перемены.

Я встретился с Джеймсом в его втором магазине в центре Лондона, который он открыл в апреле 2017 года.

Он выбрал эту улицу, потому что там не было конкурентов, но в течение нескольких месяцев по соседству открылись еще два вейп-магазина.

"Я открыл его ровно в то время, когда все захотели иметь такой магазин", - говорит он.

Image caption Помимо растущей конкуренции, вейп-индустрия столкнулась с новыми правилами

Он считает, что рынок переполнен людьми, надеющимися разбогатеть на этой продукции: "Внезапно появляется новый рынок, на который вы можете выйти даже с небольшими деньгами".

Помимо роста конкуренции, владельцам вейп-магазинов пришлось приспосабливаться к новым правилам. В мае 2016 года вступила в силу Директива по табачной продукции (TPD). Она была разработана для защиты потребителей, но повлекла за собой непредвиденные последствия.

Оптовики резко скинули цену на продукцию, продажа которой запрещалась новыми правилами, - в особенности это коснулось больших бутылок с жидкостью для вейпинга.

Магазины воспользовались этим временным снижением - и скинули собственные цены, которые прошлым летом упали аж на 40%, что сбило экономический баланс работы вейп-магазина.

Теперь магазинам трудно вернуть цены на прежний уровень.

"Это просто смешно", - говорит Джеймс Рестарик. По его мнению, сокращение прибыли приведет к закрытию многих магазинов.

"Все открываются, думая, что на этом деле можно быстро заработать. Но вейперов - ограниченное количество. Многие магазины закроются", - полагает он.

Вейпинг и курение

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption При вейпинге табак не горит: из электронной сигареты испаряется жидкость

При курении обычной сигареты горит табак, в результате чего выделаются смола и угарный газ, которые вредят здоровью.

Электронные же сигареты имеют небольшую емкость, заполненную жидкостью на водной основе. Эта жидкость нагревается, образуя пар, а следовательно, испаряясь.

Этот пар не содержит смолы или угарного газа, но в нем содержатся добавки и ароматизаторы.

Вейперы также могут выбрать жидкость, содержащую никотин.

Согласно независимому докладу на основе последних данных, опубликованному журналом Public Health England в начале года, по меньшей мере 20 тысяч человек ежегодно бросают курить при помощи электронных сигарет. В докладе также говорится, что электронные сигареты на 95% менее вредны, чем обычные.

Информации о вейп-магазинах пока не очень много, поскольку эта индустрия относительно новая.

По данным компании Local Data Company, в 2017 году в Великобритании открылось более 380 табачных магазинов, подавляющее большинство из которых - вейп-шопы. Британская ассоциация индустрии вейпинга (UKVIA) заявляет, что около сейчас в стране около 2000 торговых точек. Это число, по прогнозам ассоциации, скорее всего, будет расти экспоненциально, как уже растет число кофеен и мобильных телефонов.

Image caption По мнению владельца Totally Wicked, ситуация на рынке понменялась: предложение сейчас превышает спрос

Но Фрейзер Кроппер не разделяет этот энтузиазм.

Он - управляющий директор Totally Wicked, крупнейшей в Великобритании сети вейп-магазинов, насчитывающей 140 торговых точек.

Его компания открыла свой первый магазин в 2011 году, но Фрейзер говорит, что настоящая экспансия началась после 2013 года, когда на рынке появились новые продукты.

"Определенно, сейчас рынок перенасыщен: предложение превысило спрос", - говорит он.

"Я думаю, что мы вошли в период рационализации", - отмечает он: многие магазины нуждаются в инвестициях, иначе им придется закрыться.

Как говорит Фрейзер, клиенты хотят "нормальный розничный сервис, а не что-то слишком своеобразное или маргинальное".

"Вейп-магазин, из которого валят клубы дыма, не по вкусу большинству вейперов", - утверждает он. Дни, когда смелый предприниматель мог быстро и не очень затратно выйти на растущий рынок, давно прошли.

Image caption Вейп-продукцию можно рекламировать только на рекламных щитах, автобусах и в кинотеатрах

По оценкам Кроппера, "приличный магазин" на большой улице стоит 30-50 тысяч фунтов стерлингов (40-65 тысяч долларов).

Крупные фирмы также могут экспериментировать с различными способами привлечения клиентов.

Компания Totally Wicked недавно запустила услугу подписки, которая, по словам Фрейзера, оказалась относительно успешной. Но, как и мелким фирмам, предпринимателю доставляют лишние хлопоты правила ведения бизнеса. В частности, он хотел бы, чтобы были сняты ограничения на рекламу.

"Мы не можем говорить об относительных рисках нашего продукта по сравнению с табаком, и это очень странно", - объясняет он.

Он также хотел бы продавать более объемные бутылки с вейп-жидкостью, а сейчас действует ограничение - максимум 10 мл, в то время как бутылки большего размера продавались бы с хорошими скидками для клиентов.

"В сложившихся условия нужно действовать очень осторожно", - говорит Энтони Миксидес, основатель лондонской компании Vape.

Правообладатель иллюстрации TAZ PHOTOGRAPHY Image caption Владелец компании Vape Энтони Миксидес пока не торопится расширять свой бизнес

Он открыл свой первый магазин в 2014 году и быстро расширил бизнес - к концу 2015 года у него уже было четыре магазина на севере Лондона.

Но теперь он говорит, что ждет развития событий и хочет посмотреть, как рынок будет справляться с нынешней ситуацией, а уж только потом решит, расширяться дальше или нет.

Он объяснят свою осторожность общей тенденцией упадка розничной уличной торговли и ростом цен - в частности, арендной платы.

Он также следит за крупными табачными компаниями, которые запускают продукты, в которых табак нагревается, а не сжигается, что, по их утверждению, менее вредно для здоровья.

Но Энтони Миксидес считает, что для вейп-магазинов всегда будет место на рынке, если, конечно, они будут предоставлять хороший сервис.

Из своего опыта он вывел, что покупатели любят рассматривать и попробовать продукты, а также обнаружил, что весьма полезна схема дисконтных карт - она помогает удерживать клиентов.

Да и Джеймс Рестарик, владелец Solvape, говорит, что его бизнес обязательно выживет. Недавно он отремонтировал свой магазин в Кенте и оптимизировал цены.

"Я уже заключил договоры со своими оптовиками. У меня теперь самая выгодная цена из всех, что когда-либо были, и я сбил свои цены - теперь они ниже чем в любом другом магазине", объясняет он.