Трамп против Китая. Всё готово к торговой войне - но будет ли она?

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США готовятся начать полномасштабную торговую войну с Китаем и даже определили дату - 6 июля. На кону - 600 млрд долларов торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Дональд Трамп обвиняет Пекин в недобросовестной конкуренции и требует немедленной капитуляции. Китай уступать не хочет.

Конфликт угрожает замедлить рост американской и китайской экономик, разогнать инфляцию и прервать полувековой дрейф мира к свободной торговле, который позволил развивающимся странам сократить отставание от развитых.

Зачем Трамп накинулся на главного кредитора США в момент, когда Вашингтон ведет торговые войны еще на нескольких фронтах, и чем чревато это противостояние - разбиралась Русская служба Би-би-си.

Чем недоволен Трамп

Сигнал готовиться к войне Трамп дал в марте в своей обычной манере - твитом. "Когда страна (США) теряет миллиарды долларов на торговле практически со всеми, торговые войны - это хорошо, и в них легко победить", - написал президент.

В конце марта он бросил пробный шар - обложил высокими пошлинами китайский импорт в США объемом примерно 3 млрд долларов. Китайцы ответили зеркально.

Трампу это не понравилось, и он решил играть по-крупному - удваивать ставки и ждать, пока Китай дрогнет. В апреле речь уже шла о 50 млрд, потом - о 100 млрд, а на этой неделе Трамп дошел до 200 млрд долларов.

Пока это лишь угрозы, и многие воспринимают их как попытку заставить Китай пойти на уступки, чтобы не доводить дело до войны. В мае стороны даже трижды садились за стол переговоров - но безрезультатно.

Чего добивается американский президент?

Он хочет сократить дефицит торговли: США покупает китайских товаров примерно на 500 млрд долларов в год, а продает в Китай только на 130 млрд. Трамп считает, что этот перекос искусственно создан недобросовестной политикой китайских властей, жестко регулирующих свою экономику.

Трамп обвиняет Китай в краже американской интеллектуальной собственности.

Китай заставляет иностранные компании, которые создают совместные предприятия с китайскими, передавать им технологии. Трамп требует от Пекина прекратить эту практику.

Трамп хочет, чтобы Китай свернул масштабные субсидии и господдержку своих высокотехнологичных компаний. США - лидер в этой отрасли, и Трамп считает подобную конкуренцию недобросовестной.

Торговые войны: хроника

В начале марта Трамп отправил твит о пользе торговых войн, не называя Китай напрямую.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 марта 2018 г.

А в конце марта он ввел импортные пошлины на сталь и алюминий, тут же сделав временное исключение для большинства торговых партнеров - но не Китая. В первый рабочий день апреля Китай отплатил той же монетой: обложил пошлиной больше сотни американских товаров, включая свинину, стальные трубы, орехи и сухофрукты.

Объем торговли товарами, попавшими под ограничительные пошлины в размере до 25%, не назывался. Британская газета FT оценивала его в 3 млрд долларов с каждой стороны.

Белый дом предупреждал, что считает Китай виновным и рассчитывает, что Пекин примет наказание и не будет отвечать зеркально. Этого не произошло, и Трамп начал игру по-крупному.

Уже на следующий день после китайской контратаки на американские сушеные яблоки Трамп опубликовал список китайских товаров примерно на 50 млрд долларов и пообещал обложить их пошлиной.

Но сначала - посоветоваться с бизнесом и народом: не навредят ли кому из них предложенные ограничения?

На следующий день китайцы ответили зеркально - своим списком на ту же сумму. Вопреки ожиданиям, Пекин не стал скромничать и включил в список потенциальных жертв основные статьи американского экспорта в Китай: соевые бобы, самолеты и автомобили.

Трамп тут же нанёс ответный удар. Он удвоил ставки.

Теперь чиновники по его распоряжению засели за новый список - на этот раз в него должны были попасть китайские товары, импорт которых в США достигает 100 млрд долларов в год.

Обменявшись угрозами, американцы и китайцы сели за стол переговоров. И 20 мая казалось, что им удалось договориться.

После переговоров в Вашингтоне посланник китайского лидера Си Цзиньпина, вице-премьер Лю Хэ, приехал в Вашингтон и после переговоров в Белом доме сказал: "Стороны достигли консенсуса, мы не будем вести торговую войну и прекратим поднимать тарифы друг против друга".

В качестве уступки Китай предложил США увеличить закупку американского продовольствия, топлива и некоторых товаров на общую сумму около 70 млрд долларов в год, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники.

Трамп думал меньше месяца.

И 15 июня он объявил: США исполнят апрельскую угрозу и введут обещанные тарифы на китайский импорт объемом 50 млрд долларов в год. Две трети - с 6 июля, остальное - позже.

Дело было в пятницу. Китай не стал дожидаться понедельника и уже в субботу выдал зеркальный ответ. Те же 50 млрд долларов; свинина, соевые бобы, автомобили и бурбон, среди прочего, попадут под ограничения, как только вступят в силу американские пошлины.

Трамп молчал все воскресенье. А в понедельник вновь удвоил ставки: теперь он поручил составить список китайских товаров уже на 200 млрд долларов.

Как и в прошлый раз, консультации с бизнесом и потребителями займут два месяца, после чего будет опубликован список и станут ясны сумма импорта, попавшего под пошлины, и сроки их введения.

Если, конечно, китайцы не дрогнут и не пойдут на серьезные уступки, чтобы избежать войны. Время стремительно уходит: 6 июля неумолимо приближается.

Политика или экономика?

Вашингтон и Пекин утверждают, что не хотят торговой войны. Экономисты подсчитали, что из-за нее экономический рост в США замедлится примерно на 0,5% ВВП, пострадает и Китай.

Американские бизнес-ассоциации одна за другой предупреждают, что пошлины обернутся потерей рабочих мест и ростом цен, поскольку бизнес активно использует китайские комплектующие.

К тому же Китай и США связаны не только торговлей, но и финансами: благодаря профициту в торговле китайцы масштабно наращивали золотовалютные резервы, вкладывая треть в американские госбумаги и постепенно превратившись в крупнейшего иностранного кредитора американского правительства. То есть Пекин заинтересован в росте экономики США, как никто другой.

Китай - крупнейший кредитор США Китайскому правительству принадлежат облигации американского правительства на $1,2 трлн Это:

5% общего долга США

20% внешнего долга США

38% золотовалютных резервов Китая

Однако в торговом споре и Трамп, и Си руководствуются не только и не столько экономическими соображениями, что усложняет переговоры.

Для китайского руководителя уступки чреваты не только потерей лица, но и срывом главного проекта десятилетия - стратегии "Made in China 2025". Благодаря ей Китай хочет догнать Запад в 10-ти ключевых высокотехнологичных отраслях: от робототехники до фармацевтики и чистой энергетики. Без американских технологий и кооперации сделать это будет проблематично.

А Трамп как раз не хочет появления нового конкурента в отраслях, где доминируют американские компании. Но у него есть и другие причины.

До промежуточных выборов в конгресс осталось всего четыре месяца, и Трампу нужны выигрышные темы для выступлений перед своими избирателями. Он обещал им заняться проблемой дефицита торговли с Китаем и принялся за выполнение этого обещания с прицелом на осеннюю кампанию, по итогам которой американцы переизберут всю палату представителей и треть сената, а также многих мэров и губернаторов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп обещал американцам величие и победы

"С учетом ноябрьских выборов ставки в этом противостоянии для Трампа как никогда высоки. Китай, со своей стороны, очень хочет выбиться в мировые лидеры в области высоких технологий, - пояснила Би-би-си инвестбанкир Риту Вохора из M&G Investments. - Так что ни одна из сторон особо не готова уступать".

Что дальше?

Пекин уже предупредил, что не оставит эскалацию без ответа.

"Поскольку США решили действовать иррационально и опубликовали список, мы вынуждены будем ответить зеркально и принять решительные контрмеры", - заявило министерство торговли Китая в ответ на угрозу Трампа обложить пошлинами 200 млрд долларов китайского импорта.

Однако пространство для маневра при прямом столкновении у Вашингтона гораздо шире: уже объявленные взаимные импортные пошлины на 50 млрд долларов покрывают треть импорта американских товаров в Китай - и лишь десятую часть китайского импорта в США.

Другими словами, торговая война не затронула еще 450 млрд из примерно 500 млрд китайского импорта в США, а Пекину для ответа остается не больше 100 млрд долларов американского импорта, составляющего, по разным оценкам, 130-150 млрд долларов в год.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Китайская экономика ориентирована на экспорт

Однако у Китая есть и другие возможности, помимо введения новых пошлин: повысить существующие или прибегнуть к другим ограничениям в торговле, например, осложнить жизнь волокитой и проверками.

Со своей стороны, и американцы не собираются ограничиваться пошлинами. Они готовятся изменить законодательство и ужесточить проверки иностранных инвесторов и партнеров американских компаний, чтобы усложнить попадание технологий двойного назначения в руки китайских компаний.

Если переговоры не возобновятся в ближайшие две недели, мир станет свидетелем начала первой масштабной торговой войны XXI века. Причем вести ее Вашингтону придется сразу на несколько фронтов: Трамп уже начал наступление на Канаду, Мексику и Европейский союз.