Трамп против Китая. Всё готово к торговой войне - но будет ли она?
США готовятся начать полномасштабную торговую войну с Китаем и даже определили дату - 6 июля. На кону - 600 млрд долларов торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Дональд Трамп обвиняет Пекин в недобросовестной конкуренции и требует немедленной капитуляции. Китай уступать не хочет.
Конфликт угрожает замедлить рост американской и китайской экономик, разогнать инфляцию и прервать полувековой дрейф мира к свободной торговле, который позволил развивающимся странам сократить отставание от развитых.
Зачем Трамп накинулся на главного кредитора США в момент, когда Вашингтон ведет торговые войны еще на нескольких фронтах, и чем чревато это противостояние - разбиралась Русская служба Би-би-си.
- ЕС повысит пошлины на джинсы, обувь, сигареты и виски из США
- США и Китай обложили товары друг друга пошлинами. Начало торговой войны?
Чем недоволен Трамп
Сигнал готовиться к войне Трамп дал в марте в своей обычной манере - твитом. "Когда страна (США) теряет миллиарды долларов на торговле практически со всеми, торговые войны - это хорошо, и в них легко победить", - написал президент.
В конце марта он бросил пробный шар - обложил высокими пошлинами китайский импорт в США объемом примерно 3 млрд долларов. Китайцы ответили зеркально.
Трампу это не понравилось, и он решил играть по-крупному - удваивать ставки и ждать, пока Китай дрогнет. В апреле речь уже шла о 50 млрд, потом - о 100 млрд, а на этой неделе Трамп дошел до 200 млрд долларов.
Пока это лишь угрозы, и многие воспринимают их как попытку заставить Китай пойти на уступки, чтобы не доводить дело до войны. В мае стороны даже трижды садились за стол переговоров - но безрезультатно.
Чего добивается американский президент?
- Он хочет сократить дефицит торговли: США покупает китайских товаров примерно на 500 млрд долларов в год, а продает в Китай только на 130 млрд. Трамп считает, что этот перекос искусственно создан недобросовестной политикой китайских властей, жестко регулирующих свою экономику.
- Трамп обвиняет Китай в краже американской интеллектуальной собственности.
- Китай заставляет иностранные компании, которые создают совместные предприятия с китайскими, передавать им технологии. Трамп требует от Пекина прекратить эту практику.
- Трамп хочет, чтобы Китай свернул масштабные субсидии и господдержку своих высокотехнологичных компаний. США - лидер в этой отрасли, и Трамп считает подобную конкуренцию недобросовестной.
Торговые войны: хроника
В начале марта Трамп отправил твит о пользе торговых войн, не называя Китай напрямую.
А в конце марта он ввел импортные пошлины на сталь и алюминий, тут же сделав временное исключение для большинства торговых партнеров - но не Китая. В первый рабочий день апреля Китай отплатил той же монетой: обложил пошлиной больше сотни американских товаров, включая свинину, стальные трубы, орехи и сухофрукты.
Объем торговли товарами, попавшими под ограничительные пошлины в размере до 25%, не назывался. Британская газета FT оценивала его в 3 млрд долларов с каждой стороны.
Белый дом предупреждал, что считает Китай виновным и рассчитывает, что Пекин примет наказание и не будет отвечать зеркально. Этого не произошло, и Трамп начал игру по-крупному.
Уже на следующий день после китайской контратаки на американские сушеные яблоки Трамп опубликовал список китайских товаров примерно на 50 млрд долларов и пообещал обложить их пошлиной.
Но сначала - посоветоваться с бизнесом и народом: не навредят ли кому из них предложенные ограничения?
На следующий день китайцы ответили зеркально - своим списком на ту же сумму. Вопреки ожиданиям, Пекин не стал скромничать и включил в список потенциальных жертв основные статьи американского экспорта в Китай: соевые бобы, самолеты и автомобили.
Трамп тут же нанёс ответный удар. Он удвоил ставки.
Теперь чиновники по его распоряжению засели за новый список - на этот раз в него должны были попасть китайские товары, импорт которых в США достигает 100 млрд долларов в год.
Обменявшись угрозами, американцы и китайцы сели за стол переговоров. И 20 мая казалось, что им удалось договориться.
После переговоров в Вашингтоне посланник китайского лидера Си Цзиньпина, вице-премьер Лю Хэ, приехал в Вашингтон и после переговоров в Белом доме сказал: "Стороны достигли консенсуса, мы не будем вести торговую войну и прекратим поднимать тарифы друг против друга".
В качестве уступки Китай предложил США увеличить закупку американского продовольствия, топлива и некоторых товаров на общую сумму около 70 млрд долларов в год, сообщал Reuters со ссылкой на свои источники.
Трамп думал меньше месяца.
И 15 июня он объявил: США исполнят апрельскую угрозу и введут обещанные тарифы на китайский импорт объемом 50 млрд долларов в год. Две трети - с 6 июля, остальное - позже.
Дело было в пятницу. Китай не стал дожидаться понедельника и уже в субботу выдал зеркальный ответ. Те же 50 млрд долларов; свинина, соевые бобы, автомобили и бурбон, среди прочего, попадут под ограничения, как только вступят в силу американские пошлины.
Трамп молчал все воскресенье. А в понедельник вновь удвоил ставки: теперь он поручил составить список китайских товаров уже на 200 млрд долларов.
Как и в прошлый раз, консультации с бизнесом и потребителями займут два месяца, после чего будет опубликован список и станут ясны сумма импорта, попавшего под пошлины, и сроки их введения.
Если, конечно, китайцы не дрогнут и не пойдут на серьезные уступки, чтобы избежать войны. Время стремительно уходит: 6 июля неумолимо приближается.
Политика или экономика?
Вашингтон и Пекин утверждают, что не хотят торговой войны. Экономисты подсчитали, что из-за нее экономический рост в США замедлится примерно на 0,5% ВВП, пострадает и Китай.
Американские бизнес-ассоциации одна за другой предупреждают, что пошлины обернутся потерей рабочих мест и ростом цен, поскольку бизнес активно использует китайские комплектующие.
К тому же Китай и США связаны не только торговлей, но и финансами: благодаря профициту в торговле китайцы масштабно наращивали золотовалютные резервы, вкладывая треть в американские госбумаги и постепенно превратившись в крупнейшего иностранного кредитора американского правительства. То есть Пекин заинтересован в росте экономики США, как никто другой.
Китай - крупнейший кредитор США
Китайскому правительству принадлежат облигации американского правительства на
$1,2 трлн
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Это:
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5% общего долга США
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20% внешнего долга США
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38% золотовалютных резервов Китая
Однако в торговом споре и Трамп, и Си руководствуются не только и не столько экономическими соображениями, что усложняет переговоры.
Для китайского руководителя уступки чреваты не только потерей лица, но и срывом главного проекта десятилетия - стратегии "Made in China 2025". Благодаря ей Китай хочет догнать Запад в 10-ти ключевых высокотехнологичных отраслях: от робототехники до фармацевтики и чистой энергетики. Без американских технологий и кооперации сделать это будет проблематично.
А Трамп как раз не хочет появления нового конкурента в отраслях, где доминируют американские компании. Но у него есть и другие причины.
До промежуточных выборов в конгресс осталось всего четыре месяца, и Трампу нужны выигрышные темы для выступлений перед своими избирателями. Он обещал им заняться проблемой дефицита торговли с Китаем и принялся за выполнение этого обещания с прицелом на осеннюю кампанию, по итогам которой американцы переизберут всю палату представителей и треть сената, а также многих мэров и губернаторов.
"С учетом ноябрьских выборов ставки в этом противостоянии для Трампа как никогда высоки. Китай, со своей стороны, очень хочет выбиться в мировые лидеры в области высоких технологий, - пояснила Би-би-си инвестбанкир Риту Вохора из M&G Investments. - Так что ни одна из сторон особо не готова уступать".
Что дальше?
Пекин уже предупредил, что не оставит эскалацию без ответа.
"Поскольку США решили действовать иррационально и опубликовали список, мы вынуждены будем ответить зеркально и принять решительные контрмеры", - заявило министерство торговли Китая в ответ на угрозу Трампа обложить пошлинами 200 млрд долларов китайского импорта.
Однако пространство для маневра при прямом столкновении у Вашингтона гораздо шире: уже объявленные взаимные импортные пошлины на 50 млрд долларов покрывают треть импорта американских товаров в Китай - и лишь десятую часть китайского импорта в США.
Другими словами, торговая война не затронула еще 450 млрд из примерно 500 млрд китайского импорта в США, а Пекину для ответа остается не больше 100 млрд долларов американского импорта, составляющего, по разным оценкам, 130-150 млрд долларов в год.
Однако у Китая есть и другие возможности, помимо введения новых пошлин: повысить существующие или прибегнуть к другим ограничениям в торговле, например, осложнить жизнь волокитой и проверками.
Со своей стороны, и американцы не собираются ограничиваться пошлинами. Они готовятся изменить законодательство и ужесточить проверки иностранных инвесторов и партнеров американских компаний, чтобы усложнить попадание технологий двойного назначения в руки китайских компаний.
Если переговоры не возобновятся в ближайшие две недели, мир станет свидетелем начала первой масштабной торговой войны XXI века. Причем вести ее Вашингтону придется сразу на несколько фронтов: Трамп уже начал наступление на Канаду, Мексику и Европейский союз.