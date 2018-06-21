Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Требования освободить Олега Сенцова звучали на митинге оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола" 10 июня в Москве

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в Москве к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, уже 39 дней держит голодовку, требуя передать Киеву несколько десятков украинцев из российских тюрем.

Он не просит об отправке на Украину себя лично, однако этого добивается украинское руководство, предлагая Москве варианты обмена.

В среду, 20 июня, помиловать Сенцова российские власти призвал генсек Совета Европы Турбьёр Ягланд.

"Я считаю, что Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным соображениям. Если для его помилования нужно подать прошение, я охотно это сделаю на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд в ответ на вопрос корреспондента Би-би-си.

Помимо Сенцова, в обменном списке ещё по 34 человека с каждой стороны

"Российский гражданин"?

Сенцов держит голодовку с 14 мая. "Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ", - написал режиссер в записке, переданной через адвоката Дмитрия Динзе.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в разговоре с Би-би-си подтвердила, что во время встречи с Ягландом 20 января они "обсуждали тему, связанную с Сенцовым".

"Он гражданин России, по нашим оценкам. И, в соответствии с конституцией, российские граждане не подлежат передаче другому государству для отбывания... в этом сложность разрешения проблемы", - заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, сейчас содержащийся в колонии №8 в городе Лабытнанги режиссер "получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет, а набрал, у него нет проблем с зубами". 31 мая политик Ксения Собчак, которой удалось связаться с Сенцовым по видеосвязи написала, что у заключенного выпали два зуба, а сам он выглядит худым и бледным.

"Я обратилась сейчас к руководству ФСИН, чтобы допустили тех врачей, которых будут рекомендовать адвокат и его родственники, чтобы к ним было доверия по поводу состояния его здоровья", - сказала Москалькова.

В среду, 20 июня, с призывом помочь в освобождении Сенцова к российскому омбудсмену обратилась ее украинская коллега Людмила Денисова. В своем письме она просит "способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к Президенту Российской Федерации В. Путину".

Еще 15 июня Денисова попыталась встретиться с Сенцовым, но руководство колонии "Белый медведь" ей отказало. Добиться права на посещение режиссера украинский омбудсмен пытается уже около недели, однако пока согласовать дату этой встречи у Москвы и Киева не получилось.

20 июня Денисова передала адвокату Сенцова Дмитрию Динзе письма от украинского президента Петра Порошенко и первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко. Предполагается, что уже в четверг защитник сможет передать их заключенному в ИК-8 в Лабытнанги.

Как Киев хочет обменять Сенцова

В МИД Украины ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы Олега Сенцова, включая возможность его обмена на арестованного по подозрению в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Российская сторона о возможности такого обмена пока не думала, - сказал 7 июня Владимир Путин, добавив, что дела Вышинского и Сенцова - "это совершенно разные, несопоставимые вещи".

Еще до ареста Вышинского Киев связывал перспективы возвращения Сенцова на Украину с россиянами, попавшими в плен после начала конфликта в Донбассе.

Задержанных на востоке Украины граждан России первоначально планировали выдать самопровозглашенным ЛНР и ДНР в декабре 2017 года, в ходе масштабного обмена, который готовился больше года. Процедура обмена "всех на всех" - один из пунктов Минских соглашений.

Но в последний момент Киев исключил из своего обменного списка российских граждан.

Правообладатель иллюстрации Zuma\TASS Image caption В результате обмена в декабре 2017 года в Киев вернулись 73 украинца, самопровозглашенные ЛНР и ДНР получили около 240 человек, российских граждан из списка исключили

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного. И ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина, - сказал Порошенко в день обмена пленными изданию "Страна. ua". - И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других".

В начале июня 2018 года вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать Москве 23 осужденных россиянина "ради освобождения Сенцова, [Александра] Кольченко, [Николая] Карпюка, [Станислава] Клыха, [Павла] Гриба".

По ее словам, письмо с именами предлагаемых к обмену российских граждан было направлено российским представителям контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе.

По данным источника Би-би-си, знакомого с содержанием списка, речь идет о россиянах, "называющих себя бывшими военными", а также осужденных по обвинению в подготовке терактов на Украине.

Среди других фигурантов в переданном перечне, по данным Би-би-си, россиянин Виктор Агеев, задержанный на территории самопровозглашенной ЛНР в июне 2017 года и осужденный на 10 лет по обвинениям в терроризме и незаконном хранении оружия.

Обсуждение "списка 23-х" может получить продолжение 27 июня, когда в Минске пройдет следующая встреча контактной группы по Донбассу, - говорит другой источник Би-би-си, знакомый с ходом переговоров.

При этом он отмечает, что примерно 15 человек из этого перечня "связаны с линией соприкосновения" на востоке Украины и гипотетически могут быть включены в предусмотренную Минскими соглашениями процедуру обмена по принципу "всех на всех". Другая же часть списка - это задержанные на Украине россияне, переговоры по которым находятся вне компетенции участников контактной группы, утверждает источник.

Бесправные уполномоченные

Граждан Украины Кольченко, Сенцова и Клыха, на которых Киев хотел бы поменять осужденных россиян, в ближайшее время надеется посетить в российских колониях украинский омбудсмен Людмила Денисова.

9 июня Путин и Порошенко договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран в ближайшее время посетят заключенных россиян и украинцев.

По словам Денисовой, первым номером в украинском списке был Сенцов. Однако администрация ИК-8 в Ямало-Ненецком автономном округе не позволила омбудсмену встретиться с режиссером, и добиться разрешения на посещение ей пока не удалось.

В списках осужденных, которых уполномоченные двух стран собираются посетить, по 34 человека с каждой стороны. 19 июня Москалькова и Денисова обменялись письмами с фамилиями тех соотечественников, встречи с которыми находятся в приоритете.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Украинский омбудсмен Людмила Денисова (справа) прилетела в Москву 13 июня. Согласовать посещения заключенных ей и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой (слева) пока не удалось

Когда и в каком порядке могут состояться эти посещения, пока не очень понятно. "Порядок еще будет уточняться, - объяснили Русской службе Би-би-си в аппарате российского уполномоченного по правам человека. - Дело даже не в приоритетах, есть просто элементы логистики".

Би-би-си кратко напоминает истории тех, кто оказался в первоочередных списках омбудсменов.

Украинский список

Украинский омбудсмен Денисова хочет в первую очередь встретиться с гражданами Украины, которые держат голодовку или делали это в недавнем прошлом.

"Прошу Вас содействовать в посещении мною Балуха В., Сенцова О., Клыха С. и Кольченко А.", - говорится в письме Денисовой.

Владимир Балух - крымский фермер и активист, в свое время баллотировавшийся в Верховный совет Крыма от Конгресса украинских националистов.

После аннексии Крыма Балух отказался от автоматического получения российского гражданства, а на крыше своего дома, по сообщениям СМИ, держал поднятым украинский флаг - именно с этим фактом проукраинские активисты связывают его проблемы с правоохранительными органами.

В декабре 2016 года в ходе обыска в доме Балуха были изъяты 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей.

14 марта этого года, после того как приговор вступил в силу, Балух объявил протестную голодовку - "как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму". Позже, дабы избежать принудительного кормления, он начал ежедневно принимать два стакана овсяного киселя, 50-70 грамм сухарей из черного хлеба и пить чай с медом. Адвокат Балуха Ольга Динзе говорит, что по состоянию на середину мая ее подзащитный потерял 30 кг веса.

Олег Сенцов и Александр Кольченко - жители Крыма, задержанные в мае 2014 года. По версии следствия, они вместе с двумя сообщниками - Геннадием Афанасьевым (обменян и возвращен на Украину в июне 2016 года) и Алексеем Чирнием (осужден к семи годам лишения свободы, Киев требует его освобождения) - планировали осуществить взрывы возле Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе, а также подожгли городские офисы "Русской общины Крыма" и "Единой России".

Защита и сами подсудимые заявляли, что обвинения в терроризме сфальсифицированы, а их показания, используемые стороной обвинения, были даны под пытками.

В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам в колонии строгого режима. В Киеве заявляют, что не имеют достоверных сведений о нынешнем состоянии здоровья режиссера, после того как он объявил голодовку.

Одновременно с Сенцовым ростовский суд приговорил к десяти годам лишения свободы Александра Кольченко. 31 мая он объявил голодовку солидарности, но 7 июня заявил о ее прекращении из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

Возможный обмен Сенцова и Кольченко затруднены тем обстоятельством, что Россия считает их своими гражданами, автоматически получившими российское гражданство после аннексии Крыма весной 2014 года.

Сами заключенные считают себя гражданами Украины.

"Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Российской Федерацией. Я не крепостной, меня нельзя передать с землей", - заявил в июле 2014 года Сенцов.

Станислав Клых - киевлянин, арестованный в Орле, куда он приехал встретиться со знакомой, в августе 2014 года. Его обвинили в участии в первой чеченской войне на стороне сепаратистов.

По версии следствия, в 1994-1995 годах в боевых действиях в Грозном наряду с Клыхом принимали участие один из лидеров запрещенного в России "Правого сектора" Николай Карпюк (осужден, Киев требует его освобождения) и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Станислав Клых и Николай Карпюк (слева направо) во время рассмотрения жалобы на приговор в Верховном суде в октябре 2016 года

На суде Карпюк и Клых заявляли, никогда не бывали на территории Чечни, а в ходе следствия оговорили себя под пытками. Поведение Клыха в зале суда давало основания для предположений о его психической неадекватности и необходимости оказания ему врачебной помощи. Тем не менее в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил его к 20 годам лишения свободы.

"Прошу не считать меня... политзаключенным - в момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству РФ и российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних представлениях... В связи с этим прошу... писать обо мне в дальнейшем: "Станислав Клых, секс-турист из Киева", - написал он в апреле этого года в письме корреспонденту "Новой газеты" Павлу Каныгину.

7 июня этого года Станислав Клых в телефонном разговоре с матерью сказал ей, что со следующего дня объявляет голодовку. На этом, рассказала Тамара Клых журналистам "Громадского ТВ", связь между ними прервалась.

Кто в российском списке

"Со своей стороны я обращаюсь к коллеге за содействием в посещении мною Алексея Седикова, Кирилла Вышинского, Елены Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова", - написала 19 июня российский уполномоченный по правам человека у себя в Инстаграме.

Алексей Седиков - вместе с другом приехал в Донбасс на автомобиле из родного Северодвинска Архангельской области. Там он записался в добровольцы.

В июле 2016 года украинский генштаб отчитался о пресечении попытки диверсионной группы самопровозглашенной ДНР в составе примерно 20 человек проникнуть в тыл правительственных войск в зоне конфликта на востоке Украины.

ВСУ сообщили, что в ходе боя погиб один гражданин России, а Седиков, получивший несколько ранений, попал в плен. На Украине его обвинили в участии в террористической организации и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Согласно сообщениям СМИ, Седиков должен был принять участие в "большом обмене" в декабре прошлого года: его даже привезли на сборный пункт вместе с другими участниками этого обмена, однако позже вернули в следственный изолятор. Состояние его здоровья - последствия полученных при взятии в плен ранений - вызывает серьезные опасения у его знакомых.

Это обстоятельство даже стало предметом переговоров минской контактной группы: представитель Украины Виктор Медведчук, которого в Киеве часто упрекают в близости к Владимиру Путину, предложил за свой счет оплатить Седикову операцию и последующий курс лечения.

"Оказание полноценной медицинской помощи Седикову заблокировано по политическим соображениям", - заявили Би-би-си в пресс-службе Медведчука.

Кирилл Вышинский - уроженец Днепра. Журналист, после Евромайдана возглавивший киевское представительство РИА "Новости".

В мае этого года Служба безопасности Украины отрапортовала о раскрытии деятельности "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации" и "используемых страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". Тогда же стало известно об обысках в офисе "РИА Новости-Украина" и у нескольких журналистов издания.

Позже в украинской спецслужбе сообщили, что у Вышинского изъяли российскую медаль "За возвращения Крыма" и российский паспорт (законодательство Украины не допускает наличие второго гражданства).

После того как Вышинскому предъявили подозрение в государственной измене, он заявил об отказе от украинского гражданства.

"С этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения", - приводит его слова из зала херсонского суда "Громадское ТВ".

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием Вышинского беспрецедентной и связал его с профессиональной деятельностью журналиста.

Елена Одновол - 36-летняя крымчанка, которую задержали на пункте пропуска "Чонгар" на административной границе с Херсонской областью после визита к родственникам на территории "материковой Украины" в конце апреля 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption 18 мая в Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского и Елены Одновол. К посольству Украины пришел главред агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Российские и крымские СМИ называют ее известным волонтером и общественным деятелем. Украинские правоохранители заявляют, что она руководила сбором подписей за кандидата в президенты Владимира Путина в ходе недавней избирательной кампании. Это дало им основания обвинить ее в государственной измене. Сейчас Одновол находится в херсонском СИЗО. По сообщениям СМИ, женщина находится на позднем сроке беременности.

Сразу после задержания Одновол уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой о ее скорейшем освобождении.

Александр Баранов и Максим Одинцов - военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые приняли присягу на верность России после аннексии Крыма, находясь на тот момент на службе в вооруженных силах Украины.

Их задержали на пункте пропуска "Чонгар" в ноябре 2016 года. Глава СБУ Василий Грицак тогда заявил, что двое солдат собирались купить дипломы одного из украинских военных вузов, чтобы стать офицерами российской армии, но во время встречи с курьером были задержаны.

Президент России оказался неплохо осведомлен об этой ситуации: вскоре после задержания Одинцова и Баранова он заявил, что военные "хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, именно поэтому появились на границе, их заманили чуть подальше на несколько метров и забрали".

Путин назвал эту ситуацию вероломством, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о похищении Баранова и Одинцова.

В Киеве же их обвинили в государственной измене и дезертирстве. В феврале этого года Александр Баранов был осужден к 13-ти, а Максим Одинцов - к 14 годам лишения свободы.