СМИ России: пенсионная реформа объединит протестующих

В обзоре российских СМИ за 21 июня:

"Ведомости": дольщики, вкладчики, пенсионеры

Властям стоит готовиться к резкому всплеску протестной активности, пишут "Ведомости" со ссылкой на Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Исследование, проведенное КГИ, показывает снижение числа протестов в последнее время, и связано это с проведением президентской кампании и стабилизацией экономической ситуации.

Однако сейчас несогласие с пенсионной реформой может объединить тех, кто раньше участвовал в протестах по локальной тематике. Авторы упоминают в исследовании регионы, где есть по два фактора социальной напряженности: это Кабардино-Балкария, Дагестан, Алтайский край, Кемеровская и Ростовская области, Москва.

Выступления были связаны с политикой и выборами, потом с гуманитарными проблемами, городской средой и экологией, также отмечались протесты вкладчиков, дольщиков и т.д.

В КГИ рассказали и о том, что будет с протестной активностью в ближайшее полугодие. Политолог Алексей Титков говорит, что если в последнее время протесты проходили среди разрозненных групп, выступающих по разным социальным темам, то пенсионная реформа, поскольку ее не поддерживает большинство россиян и она касается самых разных людей, может стать темой, которая объединит их: "Это означает, что протестная волна летом и осенью окажется значительной".

По мнению политолога Александра Кынева, актуализация социальной тематики и возможные протесты против повышения пенсионного возраста вызовут появление новых политических сил - однако пока не ясно, за счет перезагрузки старых проектов или создания новых.

Тема пенсионной реформы общезначима и, конечно, имеет все шансы стать основной в общественных дискуссиях и спровоцировать определенный рост недовольства, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Однако основные долгосрочные и, что важно, многолетние эффекты этой темы будут проявляться не в протестной активности как таковой, а в электоральном поле и серьезной перегруппировке партийно-политической системы".

В ближайший год еще одной темой потенциального накопления недовольства - которое, правда, вряд ли выльется непосредственно в открытые протесты - станут попытки государства выводить из тени "гаражную экономику", добавляет эксперт.

РБК: оптимизация имиджа Собянина

ВЦИОМ подготовил мэру Москвы Сергею Собянину рекомендации к выборам, об этом стало известно РБК. Во время избирательной кампании имидж Сергея Собянина планируется сделать более живым и "человечным", рассказали источники газеты. ВЦИОМ рекомендовал мэру "для оптимизации имиджа" строить кампанию на любви к Москве.

Социологи рекомендуют московскому мэру для победы на очередных выборах перейти от образа "менеджера" к образу "служителя". Собянину советуют получше узнать Москву - историю города, проблемы районов, озадачиться защитой памятников архитектуры и т.д.

Например, москвичи благоприятно воспримут информацию, что мэр решил сохранить архитектурное здание или исторический квартал, хотя его снос принес бы доход городу, считают социологи.

В исследовании говорится, что москвичи воспринимают мэра как фигуру, навязанную федеральной властью. Ни в мэрии, ни во ВЦИОМе документ не прокомментировали.

Издание приводит примеры того, что столичный градоначальник следует многим рекомендациям документа. В частности, не позволил рабочим демонтировать мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в ходе застройки территории завода "Серп и молот". Также Собянин привлек волонтеров в избирательный штаб, в собственном блоге пообещал к осени убрать турникеты из общественного транспорта, раскритиковал намерения федеральных властей перераспределить доходы Москвы в пользу других регионов.

"Стратегия уделять больше внимания проблемам москвичей и меньше ассоциироваться с непопулярным правительством выглядит разумной, - говорит социолог "Левада-центра" Степан Гончаров. - Рейтинг правительства намного ниже, чем у президента, а в будущем может еще упасть из-за пенсионной реформы".

Еще одним направлением предвыборной стратегии Собянина является попытка придать ему более живой, "человеческий" имидж, говорит источник в мэрии.

Собеседники РБК вспоминают, что Собянин проехался на метро, спел песню на фестивале "Московская весна a capella" и взял собаку из приюта. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым мэр съездил на электричке в дачный поселок, по пути угостив пассажиров пирожками, а также сыграл в футбол с детьми в летнем лагере. Собянин также поддержал идею пускать в реанимацию родственников пациентов, рассказав, что сам был в такой ситуации.

Директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов говорит, что в этом году, в сравнении с 2013, Собянин действительно поменял концепцию.

"В этом году ставка, очевидно, сделана на классическую, публичную электоральную кампанию. Виден ряд имиджевых ходов: поездки в спальные районы, ведение личного блога", - говорит эксперт.

"Медуза": "одиозная градостроительная деятельность" мэрии Москвы

Координатор "Архнадзора" сообщил об угрозах из мэрии Москвы после публикации документов градостроительно-земельной комиссии, пишет "Медуза".

Заявление сделал журналист Андрей Новичков: он утверждает, что ему звонили "с телефонов департамента градостроительной политики" Москвы с требованием удалить протоколы из интернета и "сообщить данные человека, предоставившего их".

Неизвестные угрожали, что в противном случае "их найдут [правоохранительные] органы", утверждает активист.

"Архнадзор" считает недопустимыми любые формы давления на журналистов и угроз им - и в случае продолжения такового будет использовать все законные методы правовой и иной защиты своих членов", - заявили в движении.

"Публикуя в интернете данные документы, я прекрасно понимал, что в них содержится результат одиозной градостроительной деятельности мэрии города. <...> Очевидно, что публикация этих сведений напрямую затрагивает интересы крупнейших девелоперов. Все эти материалы, конечно же, я удалять не стану", - прокомментировал сам Новичков.

"Медуза" напоминает, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) была создана в 2010 году, она рассматривает вопросы реконструкции и застройки столицы, а возглавляет комиссию мэр города Сергей Собянин.

Архив протоколов Андрей Новичков опубликовал на собственном сайте 18 июня. В публикации сказано, что комиссия приняла "сотни решений о сносах исторических зданий" и разрешила застройку "более 500 парков и зеленых зон".

При этом решения ГЗК, по мнению Новичкова, незаконно "держатся в строжайшем секрете".

"Коммерсант": бизнес выступил против налога

Предприниматели официально выступили против повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Как пишет "Коммерсант", свои негативные отзывы на правительственный законопроект, который предполагает рост НДС с 18% до 20% с 2019 года, направили в Госдуму "Деловая Россия" и "Опора России".

Организации хотели бы от Белого дома новых компенсационных механизмов - от сдерживания зарплат в госсекторе до снижения страховых взносов, однако твердо минфин обещает им только отмену налога на движимое имущество. Предложения об этом уже внесены в правительство.

Законопроект скорее всего будет принят оперативно, смягчающих поправок не будет. В письме главе комитета Андрею Макарову глава "Деловой России" Алексей Репик констатирует, что повышение НДС вызовет рост потребительских цен до 2%. Он будет сопровождаться сокращением спроса и падением прибыли производителей, говорится в письме.

Глава "Опоры" Александр Калинин также пишет о неизбежном росте цен и сокращении потребительского спроса и требует компенсаций - отмены налога на движимое имущество и снижения страховых взносов.

Как сообщили изданию в минфине, в качестве компенсации роста НДС в Белом доме готовы только обеспечить ускорение возмещения его уплаты экспортерам путем снижения пороговых значений сумм, уплаченных предприятием за три года налогов с 7 млрд до 2 млрд руб., сократить сроки камеральных проверок при возмещении НДС и отменить налог на движимое имущество.

"Ведомости": компенсаций от пожара и потопа не будет

Государство больше не хочет компенсировать гражданам потерю незастрахованного жилья, пишут "Ведомости". В случае стихийных бедствий только малоимущие смогут рассчитывать на новое жилье, но уже без права собственности.

Пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, оставившее человека без собственного жилья, может лишить гражданина еще и права на бесплатную компенсацию утраченного, если оно не было застраховано, - такое положение есть в поправках минфина, подготовленных ко второму чтению в Думе. Сейчас гражданин может получить новое жилье в собственность.

В России застраховано не более 5% - это один из самых низких показателей в мире, говорит Станислав Олейников из "Ингосстраха". В нынешней версии законопроекта минфина говорится, что без такой страховки гражданин может получить взамен только жилье по договору социального найма - и то если у него нет иного благоустроенного жилого помещения и он признан малоимущим.

Это хороший стимул к страхованию жилья, считает Александр Блайвас из "Сбербанк страхования": помощь государства, на которую все надеются, получат именно застрахованные.

При этом застраховать аварийное жилье не удастся, уверен Александр Агапов из страховой компании МАКС. За утраченное жилье застрахованный получит деньги или жилье, если оно есть в жилищном фонде (программа предусматривает соучастие региональных властей).

Если жилье пострадало, гражданин получит компенсацию от страховщика по договору и выплату от власти. Страховщикам будет назначен обязательный минимум ответственности по риску утраты жилья, но его размер в документе Минфина не указан.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си