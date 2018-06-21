Пресса Британии: Трамп и Путин готовятся к встрече

В обзоре британской прессы за 21 июня:

Отнимать или не отнимать детей?

Все британские газеты пишут о решении президента США Дональда Трампа перестать отнимать детей у семей нелегальных иммигрантов.

Daily Express публикует статью своего аналитика Стивена Полларда под заголовком "Трамп сделал шаг назад, чтобы не скатиться в варварство".

Даже Трамп, судя по всему, реагирует на критику, пишет Поллард.

Его политика отнимать малолетних детей у родителей, которые нелегально оказались на территории США, и отправлять их (в том числе и трехмесячных детей) в места заключения была беспрецедентной. А международная критика - ожидаемо громогласной.

Но лишь критика в самих Штатах вынудила президента прекратить эту политику.

Но вся эта история, пишет Стивен Поллард, наглядно продемонстрировал, насколько холодное сердце у президента, ведь он бы так и продолжил отбирать детей, если бы не ярая критика со всех сторон.

"Мы все видели, как более 2000 детей были отобраны у родителей и отправлены в клетки. Как можно было, глядя на это, не чувствовать гнева?" - вопрошает аналитик.

Да, нет ничего предосудительного в том, что страна хочет контролировать свои границы. США имеют полное право на самую жесткую или самую либеральную иммиграционную политику.

Но администрация Трампа вышла за границы допустимого - и перешла от обеспечения контроля над границей к варварству.

Даже во время Второй мировой войны, когда американцы японского происхождения были интернированы, никто не отбирал у них детей, подчеркивает Стивен Поллард в Daily Express.

Financial Times публикует статью своего обозревателя Джанана Ганеша, который пишет, что Дональд Трамп изначально решил разделять семьи мигрантов не из каких-то политических соображений, а потому, что считал это необходимым.

И он выражает точку зрения тех, кто считает, что речь идет о будущем всей страны.

А если учесть, насколько серьезно настроены эти люди, то становится ясно, в каком направлении идет процесс: вскоре начнется кампания против всех иммигрантов - в том числе и абсолютно легальных.

Наиболее консервативные члены президентской администрации убеждены, что существование Соединенных Штатов как таковых оказалось под угрозой из-за масштабов иммиграции - всей иммиграции целиком, а не только нелегальной.

Они знают, что за последние 200 лет страна регулярно открывала и закрывала двери для иммигрантов, и хотят резко снизить приток иностранцев.

Согласно данным Бюро переписи населения США, процент жителей страны, родившихся за рубежом, повысился с 5% в 1970 году - до 13% в 2010. По сравнению с другими развитыми странами, в этом нет ничего необычного, но Америка не видела такого наплыва иммигрантов с 1920-х годов, когда именно этот наплыв привел к резкому ужесточению иммиграционных законов.

Консервативно настроенные члены администрации хотят снизить приток иммигрантов до уровня середины XX века.

Но этого невозможно добиться, борясь лишь с нелегалами. Для этого следует принимать в страну все меньше любых иностранцев - даже если они следуют всем существующим правилам.

И новые ограничения не будут сопровождаться душераздирающими фотографиями детей, отобранных у родителей. Это будет вялотекущий бюрократический процесс.

Консерваторы будут пожимать плечами и говорить, что есть естественный потолок доли населения, родившейся за рубежом, так как иначе под угрозой окажется единство страны.

Так что дебаты об иммиграции не закончатся спорами о том, что делать с детьми нелегальных мигрантов, заключает Financial Times.

Лондон опасается сближения Вашингтона и Москвы

Times пишет, что президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин якобы собираются встретиться в Европе, во время европейского турне Трампа.

Возможность подобной встречи вызывает серьезное беспокойство у британского правительства, пишет газета.

По данным Times, многие в Лондоне опасаются, что подобная встреча может продемонстрировать нежелание Трампа поддерживать НАТО, а также может омрачить его запланированный визит в Великобританию.

Газета цитирует свои неназванные высокопоставленные источники в британском правительстве, согласно которым американская сторона планирует провести саммит Трампа и Путина либо до саммита НАТО, намеченного на 11 июля, либо после визита американского президента в Великобританию - сразу после встречи с лидерами стран НАТО.

Если встреча с Путиным состоится, то, судя по всему, она пройдет в Вене. Газета напоминает, что Трамп уже призывал вернуть Россию в состав "Большой семерки", что подрывает попытки британского премьер-министра Терезы Мэй усилить изоляцию Владимира Путина в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Кроме того, напоминает Times, американский президент неоднократно связывал американскую финансовую поддержку НАТО с торговыми разногласиями со своими европейскими союзниками.

Газета также цитирует неназванного высокопоставленного западного дипломата, по словам которого, если встреча Трампа и Путина состоится до саммита НАТО, то это будет "тревожно и необычно". "Это было бы чрезвычайно неприятным жестом", - продолжает неназванный источник.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе. На повестке дня - усиление мер по предотвращению российской агрессии. "Всех тревожит происходящее, и все боятся за будущее НАТО", - цитирует газета источник в британском правительстве.

Сотрудник Белого дома сказал Times, что пока не может сообщить никакой информации о встрече лидеров США и России.

Однако бывший американский генерал в отставке сказал, что переговоры по этому вопросу идут, хотя пока не установлены ни дата, ни место встречи, пишет Times.

Европе следует уделять больше внимания безопасности

Times публикует статью министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, в которой тот пишет, что страны НАТО не должны надеяться, что США будут платить за их оборонные нужды.

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Великобританию, пишет министр, служит напоминанием, что Великобритания играет одну из лидирующих ролей в этой организации, которая остается краеугольным камнем нашей обороны.

Уильямсон также напоминает, что Британия гордится тем, что она одна из тех немногих стран НАТО, что тратят не менее положенных 2% своего ВВП на оборонные нужды.

Но теперь пришло время, продолжает министр, встать на защиту наших принципов: защищать наших друзей и быть готовыми дать отпор тем, кто хочет нам зала. Будучи членом НАТО, Великобритания стопроцентно выступает за безопасность Европы, потому что именно коллективная безопасность лежит в основе нашего благоденствия.

Наши противники всегда готовы использовать разногласия в наших рядах в своих целях.

Со времен окончания холодной войны весь мир не был столь непредсказуемым. НАТО - пример партнерства, достигшего не имеющих аналогов результатов.

Мы все стали сильнее не только в том, что касается обороны, но и политически, пишет Уильямсон.

Стоит лишь приветствовать тот факт, что европейские союзники повышают расходы на оборону, но наш континент должен нести большую ответственность за собственную безопасность.

Европа не может надеяться на то, что за ее оборону будут платить американские налогоплательщики.

Всю свою историю Великобритания противостояла любым угрозам, какими бы серьезными они ни были. Мы всегда были верными союзниками.

И сейчас следует приложить больше усилий в том, что касается обороны, потому что это укрепит безопасность как Европы, так и Великобритании, пишет министр обороны Великобритании в Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com