Правообладатель иллюстрации Museum of Science and Industry, Manchester Image caption Дети изучают работающую копию первой ЭВМ

Семьдесят лет назад началось то, что сегодня называют веком компьютерных технологий. Электронно-вычислительная машина, занимавшая целую комнату в Манчестерском университете, запустила свою первую программу в 11 утра 21 июня 1948 года.

На выполнение задачи ушло 52 минуты, за это время ЭВМ выполнила 3,5 миллиона вычислений.

"Манчестерская малышка", официально известная как Малая экспериментальная машина, считается первым в мире компьютером в современном его представлении.

Одному из первых поработать на "Малышке" удалось Гордону Томасу. Когда Гордону было 19 лет, он, студент-физик последнего курса Манчестерского университета, встретил сэра Фредди Уильямса. Вместе с коллегами Томом Килберном и Джеффом Тутиллом Уильямс работал над созданием "Малышки".

Сегодня 90-летний доктор Томас, который теперь живет в австралийском Новом Южном Уэльсе, делится своими воспоминаниями о машине, изменившей мир.

"Я занимался тем, что готовил "колыбель" для нашей "Малышки". Нас была целая группа молодых людей, которые занимались общим делом во время войны. Для нас это было настоящим приключением", - вспоминает он.

Молодой физик присоединился к проекту сразу после первого успешного запуска ЭВМ и работал на ней в дальнейшем, готовя магистерскую диссертацию.

Дым и пыль

Томас вспоминает старую лабораторию в грязном заброшенном здании на территории Университета Виктории в Манчестере, где хранилась "Малышка".

"После первого запуска Малышки перед нами стояло много задач, я стал заниматься компьютерной памятью. Послевоенный Манчестер был полон дыма и пыли - это чудо, что у нас что-то работало!"

Правообладатель иллюстрации Museum of Science and Industry, Manchester Image caption ЭВМ занимала целую комнату

После успеха "Малышки" ее создатели приступили к новому совместному с компанией Ferranti проекту - машине Manchester Mark 1, которая стала прототипом первой в мире коммерческой модели компьютера под названием Ferranti Mark 1. Сплав научной мысли и коммерческого подхода позволил сделать мечту реальностью.

"Одно дело - наличие идей, и совсем другое - ваша способность их реализовать на рынке," - говорит доктор Томас.

"Манчестеру просто повезло - университет был поставщиком идей, а фабрика Ferranti, расположенная всего в нескольких милях, с ее техническими и коммерческими отделами стала базой для их реализации".

Работа межгалактического масштаба

Доктор Томас будет праздновать юбилей "Малышки" у себя дома в Австралии.

В это же время другой создатель первого компьютера, 90-летний профессор Дэвид Эдвардс по прозвищу "Дэй", отправится в Манчестер на встречу в Музее науки и промышленности, где установлена единственная рабочая копия "Малышки".

Профессор Эдвардс возглавлял департамент компьютерных технологий Манчестерского университета. По его словам, путь, проделанный компьютерами с момента создания первой машины, поражает.

"Мы и представить себе не могли, куда это все приведет. Например, смартфоны. Это же просто чудо!" - говорит он.

Доктор Томас предполагает, что следующие 70 лет компьютерных технологий будут устремлены за пределы нашей галактики. Возможно, даже получится найти соседей по Вселенной, считает он.

"Оглядываясь назад, величайшим изобретением после "Малышки" я считаю интернет. Его создатель Тим Бернерс-Ли - сын одного из инженеров Ferranti, а мать - известная ученая. Тим со своим изобретением подоспел во время, как раз к 1990 году, когда я вышел на пенсию и смог начать им пользоваться", - говорит Томас.

От битов к гигабайтам

Доктор Джеймс Самнер, преподающий историю технологий в Манчестерском университете, называет "Малышку" настоящей вехой.

"Это было первое устройство, работавшее с тем, что сейчас называется загружаемой программой".

"Малышка" могла хранить 1024 бита информации. Современные смартфоны хранят 64 гигабайта, что в пятьсот миллионов раз больше. "Поразительный прогресс!" - отмечает Самнер.

Машина 1948 года работала со скоростью примерно 1000 операций в секунду. Скорость процессоров современных ноутбуков и планшетов в двадцать-тридцать миллионов раз выше, а операции намного сложнее.

"Малышка" состояла из заполненных оборудованием соединенных стеллажей, вес ее был около тонны. Стеллажи были примерно пять метров в длину.

Сегодня, используя такое пространство можно построить суперкомпьютер, имитирующий работу человеческого мозга.