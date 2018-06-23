"16 лет у власти, надоел". Экспаты могут решить судьбу Эрдогана на выборах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти половина турецких экспатов, имеющих право голоса, воспользовались им

Брови нахмурены, ноги негромко постукивают в такт музыке - Турецкий хор Берлина репитирует новую композицию. Этот хор поет о непростой судьбе турецкого народа уже более 30 лет. Его участники - мужчины и женщины, для которых сразу две страны - Германия и Турция - стали домом.

Участники хора входят в число 1,4 млн немецких турков, обладающих правом право участвовать в выборах, на которых решается судьба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официально хор не имеет никакого отношения к политике и не связан с политическими объединениями, но когда музыка стихает, артисты начинают оживленный разговор о выборах в Турции.

"Эрдоган у власти уже 16 лет, и нам надоело. Меня волнуют проблемы свободы прессы, демократии, притеснения со стороны властей. Мы устали от всего этого и хотим, чтобы он ушел", - говорит один мужчина.

На прошлой неделе около консульства Турции в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать. Около здания дипмиссии машины были припаркованы под невероятными углами, а потом зажаты другими прибывающими водителями.

Турецкие экспаты и голосование

Общее число избирателей - 59,4 млн, в их числе 3 049 065 граждан Турции, которые живут за границей

В Германии живет 1,4 млн турецких избирателей, во Франции - 340 тысяч, в Нидерландах - 250 тысяч, в Австрии - 105 тысяч, в Британии - около 100 тысяч

Урны для голосования есть в 123 турецких дипломатических миссиях в 60 странах мира - от Дании до Узбекистана

Голосование для граждан Турции, находящихся за границей, проходило с 7 по 19 июня

К 20 июня проголосовали 1,49 млн граждан Турции, находящихся за границей. Явка составила 48,8%

Голосование в Турции состоится 24 июня

Охрана консульства проверяет паспорта, выборочно досматривает сумки, перед тем как пропустить людей на голосование, которое по факту касается лишь одного человека.

"Реджеп Тайип Эрдоган! - восторженно выкрикивает один избиратель, когда я его спрашиваю, за кого он отдал свой голос. - Он у власти уже 16 лет, он все делает для нас!"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К 20 июня проголосовали 1,49 млн граждан Турции, находящихся за границей. Явка составила 48,8%

Если Эрдоган снова выиграет выборы, он сосредоточит в своих руках больше власти, чем у него было раньше - благодаря конституционной реформе прошлого года.

Реформа значительно расширила полномочия президента Турции: теперь он лично назначает министров, представляет бюджет, выдвигает кандидатуры большинства судей высших судов и может издавать указы, которые получат статус законов. Президент также может объявлять чрезвычайное положение и распускать меджлис.

Тогда, в апреле 2017 года, в ходе референдума реформу поддержали 63% граждан Турции, живущих в Германии.

"Все его называют диктатором. Но если бы он был диктатором, вы думаете, он бы позволил другим партиям выступать?" - говорит мне один из сторонников Эрдогана.

"Все, что происходит в Турции, меня очень сильно беспокоит. Эрдоган выполнял свои обязанности в течение первых двух сроков, а потом он перестал это делать", - говорит одна из женщин в очереди.

Кто они - основные соперники Эрдогана?

Мухаррем Индже, 52 года, Народно-республиканская партия

Мерал Акшенер, 61 год, националистическая "Хорошая партия"

Селахаттин Демирташ, 45 лет, находящийся под арестом глава прокурдской Партии мира народов

Темель Карамоллаоглу, 77 лет, консервативная "Партия счастья"

Догу Перинчек, 76 лет, "Патриотическая партия" (бывшая "Рабочая партия")

Если Эрдоган не сможет набрать 50% + 1 голос в ходе голосования 24 июня, второй тур выборов состоится 8 июля.

Власти Германии несколько лет назад разрешили проводить на территории страны агитационную кампанию, однако в целом отношения между странами остаются очень натянутыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ряд стран Западной Европы запретили Эрдогану проводить митинги в рамках агитационной кампании, поэтому его сторонники отправились на встречу со своим кандидатом в Боснию. Сараево, май 2018 года

Анкара сравнивает политику властей Германии с нацистским режимом. Такое сравнение Эрдоган позволил себе в марте прошлого года, когда Берлин запретил выступление главы турецкого минюста Бекира Боздага перед представителями диаспоры в ФРГ.

Власти Турции неоднократно задерживали граждан Германии. Немецкий журналист Дениз Юцель содержался в Турции под стражей более года без предъявления обвинений. В феврале журналист был освобожден из-под ареста, позже Анкара заявила, что под стражей в Турции остаются еще четыре немца.

Германия в свою очередь угрожала Анкаре введением санкций и призывала своих граждан воздержаться от поездок в Турцию.

Большой скандал разразился, когда немецкий журналист Ян Бёмерманн прочитал в эфире телеканала ZDF сатирическое стихотворение, высмеивающее Эрдогана.

Однако, несмотря на разногласия и скандалы, две станы ведут довольно плодотворное сотрудничество. В марте 2016 года власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на разрешение миграционного кризиса в Европе: Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи. Главным инициатором этой сделки была Ангела Меркель.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Голосование в турецком консульстве во Франкфурте

По словам эксперта Берлинского института интеграции и миграции Озгюра Озватана, нынешние выборы отличаются от предыдущих - главным образом шаткой ситуацией в экономике.

"Я бы сказал, что Эрдоган может рассчитывать на голоса турецких избирателей в Германии, потому что, как мы знаем, большинство этих людей придерживаются консервативных взглядов", - говорит эксперт.

При этом он уверен, что предвыборная кампания оппозиции, уделявшая внимание неспособности турецких властей решить экономические проблемы (в том числе проблему быстро растущей инфляции), может возыметь действие.

"В будущем в Турции будет много прогрессивных молодых людей, которые будут думать о долгосрочных перспективах. Возможно, Турции предстоит пережить несколько непростых лет, но в итоге в будущем будет лучше", - говорит мне одна из голосовавших женщин.