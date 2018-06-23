"16 лет у власти, надоел". Экспаты могут решить судьбу Эрдогана на выборах
Брови нахмурены, ноги негромко постукивают в такт музыке - Турецкий хор Берлина репитирует новую композицию. Этот хор поет о непростой судьбе турецкого народа уже более 30 лет. Его участники - мужчины и женщины, для которых сразу две страны - Германия и Турция - стали домом.
Участники хора входят в число 1,4 млн немецких турков, обладающих правом право участвовать в выборах, на которых решается судьба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Официально хор не имеет никакого отношения к политике и не связан с политическими объединениями, но когда музыка стихает, артисты начинают оживленный разговор о выборах в Турции.
"Эрдоган у власти уже 16 лет, и нам надоело. Меня волнуют проблемы свободы прессы, демократии, притеснения со стороны властей. Мы устали от всего этого и хотим, чтобы он ушел", - говорит один мужчина.
На прошлой неделе около консульства Турции в Берлине выстроилась очередь из желающих проголосовать. Около здания дипмиссии машины были припаркованы под невероятными углами, а потом зажаты другими прибывающими водителями.
Турецкие экспаты и голосование
- Общее число избирателей - 59,4 млн, в их числе 3 049 065 граждан Турции, которые живут за границей
- В Германии живет 1,4 млн турецких избирателей, во Франции - 340 тысяч, в Нидерландах - 250 тысяч, в Австрии - 105 тысяч, в Британии - около 100 тысяч
- Урны для голосования есть в 123 турецких дипломатических миссиях в 60 странах мира - от Дании до Узбекистана
- Голосование для граждан Турции, находящихся за границей, проходило с 7 по 19 июня
- К 20 июня проголосовали 1,49 млн граждан Турции, находящихся за границей. Явка составила 48,8%
- Голосование в Турции состоится 24 июня
Охрана консульства проверяет паспорта, выборочно досматривает сумки, перед тем как пропустить людей на голосование, которое по факту касается лишь одного человека.
"Реджеп Тайип Эрдоган! - восторженно выкрикивает один избиратель, когда я его спрашиваю, за кого он отдал свой голос. - Он у власти уже 16 лет, он все делает для нас!"
Если Эрдоган снова выиграет выборы, он сосредоточит в своих руках больше власти, чем у него было раньше - благодаря конституционной реформе прошлого года.
Реформа значительно расширила полномочия президента Турции: теперь он лично назначает министров, представляет бюджет, выдвигает кандидатуры большинства судей высших судов и может издавать указы, которые получат статус законов. Президент также может объявлять чрезвычайное положение и распускать меджлис.
Тогда, в апреле 2017 года, в ходе референдума реформу поддержали 63% граждан Турции, живущих в Германии.
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"Все его называют диктатором. Но если бы он был диктатором, вы думаете, он бы позволил другим партиям выступать?" - говорит мне один из сторонников Эрдогана.
"Все, что происходит в Турции, меня очень сильно беспокоит. Эрдоган выполнял свои обязанности в течение первых двух сроков, а потом он перестал это делать", - говорит одна из женщин в очереди.
Кто они - основные соперники Эрдогана?
- Мухаррем Индже, 52 года, Народно-республиканская партия
- Мерал Акшенер, 61 год, националистическая "Хорошая партия"
- Селахаттин Демирташ, 45 лет, находящийся под арестом глава прокурдской Партии мира народов
- Темель Карамоллаоглу, 77 лет, консервативная "Партия счастья"
- Догу Перинчек, 76 лет, "Патриотическая партия" (бывшая "Рабочая партия")
Если Эрдоган не сможет набрать 50% + 1 голос в ходе голосования 24 июня, второй тур выборов состоится 8 июля.
Власти Германии несколько лет назад разрешили проводить на территории страны агитационную кампанию, однако в целом отношения между странами остаются очень натянутыми.
Анкара сравнивает политику властей Германии с нацистским режимом. Такое сравнение Эрдоган позволил себе в марте прошлого года, когда Берлин запретил выступление главы турецкого минюста Бекира Боздага перед представителями диаспоры в ФРГ.
Власти Турции неоднократно задерживали граждан Германии. Немецкий журналист Дениз Юцель содержался в Турции под стражей более года без предъявления обвинений. В феврале журналист был освобожден из-под ареста, позже Анкара заявила, что под стражей в Турции остаются еще четыре немца.
Германия в свою очередь угрожала Анкаре введением санкций и призывала своих граждан воздержаться от поездок в Турцию.
Большой скандал разразился, когда немецкий журналист Ян Бёмерманн прочитал в эфире телеканала ZDF сатирическое стихотворение, высмеивающее Эрдогана.
Однако, несмотря на разногласия и скандалы, две станы ведут довольно плодотворное сотрудничество. В марте 2016 года власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на разрешение миграционного кризиса в Европе: Анкара согласилась принимать мигрантов в обмен на получение финансовой помощи. Главным инициатором этой сделки была Ангела Меркель.
По словам эксперта Берлинского института интеграции и миграции Озгюра Озватана, нынешние выборы отличаются от предыдущих - главным образом шаткой ситуацией в экономике.
"Я бы сказал, что Эрдоган может рассчитывать на голоса турецких избирателей в Германии, потому что, как мы знаем, большинство этих людей придерживаются консервативных взглядов", - говорит эксперт.
При этом он уверен, что предвыборная кампания оппозиции, уделявшая внимание неспособности турецких властей решить экономические проблемы (в том числе проблему быстро растущей инфляции), может возыметь действие.
"В будущем в Турции будет много прогрессивных молодых людей, которые будут думать о долгосрочных перспективах. Возможно, Турции предстоит пережить несколько непростых лет, но в итоге в будущем будет лучше", - говорит мне одна из голосовавших женщин.