Как менялась мода на собак в России? Исследование Би-би-си

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В 1990-е россияне чаще выбирали породистых собак покрупнее и пострашнее на вид. Десятилетие спустя, напротив, начали доминировать комнатные породы вроде шпица и чихуахуа.

"Бывало, покупатели так и говорили: "Хочу собаку, чтобы во дворе все боялись", - вспоминает в интервью Русской службе Би-би-си владелица питомника стаффордширских терьеров Елена Устиновская.

Смену предпочтений позволяют отследить данные Российской кинологической федерации (РКФ) - крупнейшего объединения собаководов в стране, которое почти 30 лет ведет всероссийскую родословную книгу.

Судя по их статистике, желание напугать окружающих со временем уступило стремлению их умилить (а заодно сэкономить квадратные метры в квартире).

По разным оценкам, в России проживает от 12,5 млн до 20 млн домашних собак - как благородного происхождения, так и беспородных.

Породистой можно назвать каждую вторую домашнюю собаку в России, считают в компании Kantar TNS, оценивая их общее число в 19 млн (на эти данные ссылается производитель собачьих кормов Mars Petcare в ответе на запрос Би-би-си).

Русская служба Би-би-си проанализировала данные РКФ о породах, число зарегистрированных щенков которых превышало 1000 за год. В 2000 году таких было 22, в 2017 - 48 пород.

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Эхо девяностых

В начале нулевых вершину рейтинга занимали ротвейлер и американский стаффордширский терьер. Замыкала тройку лидеров компактная такса - маленькая, но все же охотничья собака.

Стаффорды были популярны в 90-е у "тех, кто носил малиновые пиджаки", говорит Елена Устиновская, имея в виду первых предпринимателей, как правило, связанных с криминальным миром.

СМИ в то время создали "стаффордам" репутацию животных, опасных для окружающих - в том числе своих хозяев. Похожая судьба постигла бультерьеров, говорит Марианна Гладких, ответственный секретарь комитета по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ.

Эти породы ошибочно называют "бойцовыми", хотя среди профессионалов такой классификации не существует.

"Было очень тревожно жить, и покупка собаки-защитника была чем-то вроде психотерапии. Тренеры всегда предупреждают, что собака не защитит от оружия", - говорит маркетолог, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ Татьяна Комиссарова.

Хотя ротвейлеры давно перестали быть самой популярной породой, "охранников" и "защитников" продолжают заводить, к примеру, жители коттеджных поселков в пригородах.

Неизменным спросом последние десятилетия пользовались щенки среднеазиатской и немецкой овчарок, в том числе потому, что их разводят для службы в полиции и армии.

Однако тройка лидеров на них совсем не похожа - с большим отрывом лидируют мелкие псы

Можно назвать несколько причин их популярности: мода, рост доходов населения (все больше людей могут себе позволить завести породистую собаку, но не всем жилищные условия позволяют завести большую), удобство в транспортировке и содержании. Кроме того, их легко могут выгуливать дети и пожилые люди.

"Взял под мышку и пошел гулять", - емко описывает породы-лидеры заводчица одной из них.

Есть и альтернативные версии рейтинга. Так, среди новых регистраций Союза кинологических организаций России (конкурента РКФ) самыми популярными оказались джек-рассел-терьеры, рассказал ее руководитель Владимир Уражевский, затруднившись сообщить точные цифры.

Это опять же достаточно компактная порода, представитель которой, в частности, играет пса Майло в фильме "Маска" (1994) с Джимом Керри в главной роли.

Можно вспомнить и квартирный вопрос. В странах, где приходится больше квадратных метров жилья на человека, чем в России (таких как США и Германия) крупные породы обычно пользуются большим споросом.

Популярность маленьких собак выросла прежде всего в мегаполисах. Так, за прошлый год, их стало на 1% больше по России в целом и на 13% - в Москве и Санкт-Петербурге, показали данные Kantar TNS.

Есть и другое экономическое ограничение. По словам заводчиков, чтобы собака стала массово популярной в России, она должна стоить меньше 30 тысяч рублей за невыставочного щенка.

В последние годы быстрее всех набирала популярность порода вельш-корги-пемброк - это любимые собаки королевы Британии Елизаветы II и герои интернет-мемов.

"[У корги] нормального размера голова, хорошее поведение. Это овчарка, но коротконогая", - рассказывает Марианна Гладких.

Другие две породы, число щенков которых выросло более чем на 100%, - это британский бигль и японская акита-ину.

Последняя часто ассоциируется с реальной историей японского пса Хатико, который после смерти своего хозяина каждый день ходил встречать его на железнодорожную станцию. Интерес к породе мог дополнительное подогреть фильм "Хатико: Самый верный друг" (2010) c Ричардом Гиром.

"Эффект Лесси"

В 2013 году вышло исследование "Мода vs. функциональность в культуре на примере популярности пород собак”, основанное на статистике Американского клуба собаководства за 1926-2005 годы.

Из него следует, что при выборе породы люди в первую очередь руководствовались модой. Владельцы почти не обращали внимание на характеристики пород: легкость дрессировки, агрессивность, доброжелательность по отношению к другим животным, уязвимость иммунитета.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кинохит про Лесси был снят в США по роману британского писателя Эрика Найта

В другой статье тех же авторов изучается то, как на выбор питомца влияли киноблокбастеры. Так, американская лента "Лесси возвращается домой" (1943) спровоцировала скачок регистраций щенков колли на 40%.

Ученые отмечают, что "эффект Лесси" может наблюдаться до 10 лет после выхода кассового фильма.

Зачастую собаководы стремились как можно быстрее удовлетворить ажиотажный спрос на породу, что приводило к инбридингу - скрещиванию особей, связанных родством друг с другом. В результате у сородичей собак-кинозвезд становилось больше врожденных проблем со здоровьем, говорится в исследовании.

Популярность может принести животным и другие неприятности. Заводчики вспоминают, что вскоре после выхода фильма "101 далматинец" (1996) по Москве бродили бездомные далматины: их оказалось тяжело дрессировать и содержать в квартире.

То же рассказывают и про эрдельтерьеров, которых показали в советском фильме "Приключения Электроника" (1979).

После начала сериала "Игра престолов" в 2011 году подскочил спрос на хаски - больших собак, внешне похожих на вымышленное животное лютоволка - символ дома Старков.

Порода стала популярна по всему миру, и вскоре после этого приюты для бездомных собак в США оказались заполнены "лютоволками". На форумах владельцы, у которых это была первая собака, жаловались, что они воют в квартире, много едят, грызут вещи, требуют длительных прогулок и убегают, если их спустить с поводка.

Актер Питер Динклейдж, сыгравший в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, обратился к фанатам сериала с просьбой не покупать хаски только потому, что они похожи на лютоволков.

Как мы считали?

По запросу Би-би-си Российская кинологическая федерация предоставила информацию о числе регистраций щенков разных пород во всероссийской единой родословной книге начиная с 2000 года. Сама книга ведется с 1991 года.

За прошлый год ее пополнили 264 тысячи питомцев.

Всего же в ней насчитывается 4,7 млн записей, внесенных с 1991 года. Трудно сказать, сколько их них дожило до настоящего времени, поэтому мы смотрели только на число щенков, зарегистрированных за год.

Как правило, владельцы стремятся зарегистрировать своих питомцев вскоре после их рождения - в противном случае им грозит штраф.

На графиках отображены только те породы, число зарегистрированных щенков которых превышало 1000.

РКФ - крупнейшая, но не единственная организация, которая регистрируют породистых четвероногих в стране. Этим также занимаются такие объединения, как Союз кинологических организаций России (СКОР), общественная организация "Добрый мир".

Представители обеих организаций не смогли представить данные по запросу Русской службы Би-би-си.

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