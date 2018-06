"Каждый день - классная пятница в двойном размере". Каково работать на главной фанатской улице России?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Улица Никольская в Москве сначала стала популярна у иностранных болельщиков, а потом туда потянулись и российские

Ближайшая к Красной площади улица с барами - Никольская - самое популярное место отдыха у болельщиков, съехавшихся в Москву на чемпионат мира по футболу. Русская служба Би-би-си спросила у тех, кто работает на Никольской, как они справляются с начавшимся футбольным карнавалом.

Юлия, бармен сидрерии Ciderella

Место работает два года, а я здесь - полтора. Сама очень люблю футбол: и играю, и смотрю. Для меня английский футбол самый классный, слежу за английской премьер-лигой и иногда за чемпионшипом и более низкими лигами. А в баре мы все топим за Исландию - позавчера как раз у нас был наплыв исландских гостей, они все очень приятые.

Определенно наплыв болельщиков превзошел все наши ожидания, какие только могли быть. Сейчас выручка в будние дни в два раза больше выручки с пятничной вечеринки. Как будто у нас теперь каждый день - классная пятница в двойном размере.

На время чемпионата мы работаем до двух ночи каждый день. Конечно, мы заранее попросили у поставщиков большие объемы и договариваемся сейчас о более частых поставках, но у них самих большие проблемы сейчас.

Самый популярный товар сейчас - это пиво. Вечерами, уже после матча хорошо продаются водка, текила, виски и бренди. Вино совсем не востребовано, как и сидр. Но у нас несколько дней было такое, что все пиво, привезенное утром, заканчивалось в пять-шесть вечера. И тогда приходилось активно продавать сидр. Для иностранных болельщиков (особенно из Латинской Америки) это новый продукт, они не знают, что это такое. Но всем, кто пробует, нравится.

Языкового барьера не возникает - мы всей командой можем общаться достаточно свободно на английском. Можем не только обслужить, но и поддержать беседу.

Image caption Юлия, бармен сидрерии Ciderella

В один из первых дней, когда произошел очень сильный наплыв гостей, большинство были из Латинской Америки, и среди них было не так много англоговорящих. И была прекрасная пара в возрасте из Калифорнии, которая приехала не на чемпионат мира, а просто посмотреть Россию. Они знали испанский, и начали помогать нам со всеми гостями, которые не могли изъясняться по-английски. Это было очень трогательно и приятно.

Сейчас по-прежнему очень много гостей из Аргентины, Панамы, Перу, Мексики. Каждый день обязательно находится пара молодых людей, которые раздеваются по пояс и пляшут на наших уличных барных стойках. Все зарубежные гости у нас очень позитивные. И мне очень обидно, что на их фоне русские - в частности, болельщики или те, кто не так часто выходит в люди - порой выглядят недружелюбными и даже агрессивными.

Марина, администратор ресторана "Теремок"

Лично я не ожидала [такого потока]. Думала, конечно, что будут гулять, но не такие толпы. Сейчас сложно работать, на самом деле. С 12 начинается наплыв людей, и ночью здесь болельщики. Мы на время чемпионата стали работать круглосуточно, работаем более интенсивно, стараемся быстрее обслужить. Поток покупателей вырос в два раза.

Image caption Марина, администратор ресторана "Теремок"

Иностранцев тоже очень много - больше половины посетителей. У нас даже кассиры, которые не знают язык, привыкли к этому. Основные слова hello, bon appetite - все знают. А еще у нас есть английское меню, так что всегда можно его использовать. Иностранцы очень любят блины и борщ, для них это русская кухня. Во время чемпионата заказывают много пива.

Вчера Россия выиграла - наши русские отмечали победу. До этого я работала, когда выиграла Мексика - было много мексиканцев. Все радуются по-разному. Мексиканцы, например, пели песни. Конечно, заходят иногда пьяные, но все конфликты быстро решаются, болельщики сами друг друга успокаивают.

Ольга Онучина, руководитель PR-службы холдинга "Объединенные кондитеры"

Розничная фирменная сеть "Аленка" холдинга "Объединенные кондитеры" - это 95 магазинов по всей России. Этот магазин был открыт в 2016 году, он очень популярен как у москвичей, так и у туристов. "Аленка" - очень узнаваемый бренд.

Магазин работает 13 часов в день. Проходимость в среднем - 5 тысяч человек в день. А сейчас - во время чемпионата мира - проходимость увеличилась на 35%.

Image caption Коллектив магазина "Аленка" на улице Никольская

В этом магазине - в основном продукция, которую можно взять в качестве сувениров: конфеты в коробках, конфеты ручной работы премиального качества - они очень высоко ценятся. Высоким спросом пользуется шоколад, особенно шоколад "Аленка".

Однажды я наблюдала, как китайские туристы соревновались между собой, кто купит больше "Аленки". Европейские туристы в основном выбирают классический шоколад: "Бабаевский" и "Вдохновение". На упаковке "Вдохновения" изображены Большой театр и балерина, и репутация нашего балета их мотивирует к покупке такого интересного сувенира.

Также хорошо продаются конфеты "Столичные" и "Космическая одиссея" с водкой и коньяком. Если туристы пробуют, то понимают, что это необычно и вкусно.

Кадрового усиления у нас сейчас нет - в принципе продавцы справляются с потоком туристов. Такой наплыв происходит летом систематически, и пока нельзя говорить о том, что покупателей стало, допустим, в два раза больше, чем обычно.

Image caption Магазин "Аленка" на улице Никольская

У нас все продавцы без исключения на бытовом уровне владеют английским языком. Мы проводили для них специальные курсы - обучали профессиональной лексике. Как будет "шоколадная конфета", "карамель", "начинка", "вафли", "зефир". То есть каждый продавец в состоянии объясниться с покупателем и дать ему совет.

Последнее время в связи с чемпионатом мира на Никольской очень много болельщиков, которые устраивают настоящую феерию. Но когда они заходят в магазин, то ведут себя очень корректно. Обычно туристы сначала берут немного конфет на пробу, а потом возвращаются с друзьями перед отъездом за сувенирами.

На мой взгляд, чемпионат мира - это позитивное событие. Я патриот, болею за российскую сборную, хоть и было много критической информации, например, забавная песня Семена Слепакова. Еще я болею за французов, потому что у меня много друзей из Франции и я владею французским языком.

Ангелина, бармен ресторана "Ванильное небо"

Мы предполагали, что приедут и люди из разных стран, и наши русские ребята, но результат превзошел наши ожидания.

Обычно ресторан по будням работает с 10 утра, а в выходные с 11. В связи с чемпионатом мы открываемся чуть позже. Раньше, до того как начался чемпионат, утром успевали доделать какие-то дела, которые оставляли с вечера. Теперь такой возможности нет, потому что как только говоришь "открыто!", можно забыть обо всем, что хотел сделать. И это хорошо, наверное. В общепите в принципе работать тяжело. А усталость в такие моменты отходит на второй план, и ее особо не замечаешь.

Мы немного увеличили количество персонала. В какие-то дни мы вдвоем работаем на баре, в какие-то дни больше официантов, чтобы гостям было комфортно и не было заминок. Но это не было резко, все произошло постепенно. Мы пересмотрели график с учетом личных обстоятельств.

По моим подсчетам выручка выросла примерно раза в два, а, может быть, и больше.

На удивление [никаких эксцессов] нет. Все ведут себя совершенно адекватно. Конечно, приходят и очень пьяные люди, но все на позитиве, оптимистично настроены, веселые. По крайней мере, за эти дни не было никаких казусов.

Image caption Ангелина, бармен ресторана "Ванильное небо"

Заказывают больше русскую еду: борщ, оливье или что-то такое. Мало кто заказывает какие-то экзотические блюда типа азиатской лапши или кесадильи. Хотя пару дней назад был наплыв испаноговорящих гостей, и паста болоньезе улетела очень быстро. А в основном это русская еда: "Russian food, please!"

Стандартные фразы по-английски, мне кажется, знают все: hello, how much, one more. Мы очень часто сталкиваемся с иностранными гостями, приходит много туристов и командировочных. У нас почти весь персонал знает разговорный английский. Иностранцы не так часто сами идут на контакт: делают заказ за баром и уходят.

Работа в центре предполагает большой поток людей. Я последние 5-7 лет работаю в центре, и уже к этому привыкла. Но вчера [в день победы сборной России над Египтом], когда я выходила с работы, была пробка из людей. Нельзя было пройти ни к Лубянке, ни к площади Революции, ни к Театральной. Пришлось стоять минут пять и думать, как пройти, чтобы тебя не задели, потому что люди на эмоциях - руки, флаги, все летит…