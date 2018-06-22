"Каждый день - классная пятница в двойном размере". Каково работать на главной фанатской улице России?
Ближайшая к Красной площади улица с барами - Никольская - самое популярное место отдыха у болельщиков, съехавшихся в Москву на чемпионат мира по футболу. Русская служба Би-би-си спросила у тех, кто работает на Никольской, как они справляются с начавшимся футбольным карнавалом.
Юлия, бармен сидрерии Ciderella
Место работает два года, а я здесь - полтора. Сама очень люблю футбол: и играю, и смотрю. Для меня английский футбол самый классный, слежу за английской премьер-лигой и иногда за чемпионшипом и более низкими лигами. А в баре мы все топим за Исландию - позавчера как раз у нас был наплыв исландских гостей, они все очень приятые.
Определенно наплыв болельщиков превзошел все наши ожидания, какие только могли быть. Сейчас выручка в будние дни в два раза больше выручки с пятничной вечеринки. Как будто у нас теперь каждый день - классная пятница в двойном размере.
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На время чемпионата мы работаем до двух ночи каждый день. Конечно, мы заранее попросили у поставщиков большие объемы и договариваемся сейчас о более частых поставках, но у них самих большие проблемы сейчас.
Самый популярный товар сейчас - это пиво. Вечерами, уже после матча хорошо продаются водка, текила, виски и бренди. Вино совсем не востребовано, как и сидр. Но у нас несколько дней было такое, что все пиво, привезенное утром, заканчивалось в пять-шесть вечера. И тогда приходилось активно продавать сидр. Для иностранных болельщиков (особенно из Латинской Америки) это новый продукт, они не знают, что это такое. Но всем, кто пробует, нравится.
Языкового барьера не возникает - мы всей командой можем общаться достаточно свободно на английском. Можем не только обслужить, но и поддержать беседу.
В один из первых дней, когда произошел очень сильный наплыв гостей, большинство были из Латинской Америки, и среди них было не так много англоговорящих. И была прекрасная пара в возрасте из Калифорнии, которая приехала не на чемпионат мира, а просто посмотреть Россию. Они знали испанский, и начали помогать нам со всеми гостями, которые не могли изъясняться по-английски. Это было очень трогательно и приятно.
Сейчас по-прежнему очень много гостей из Аргентины, Панамы, Перу, Мексики. Каждый день обязательно находится пара молодых людей, которые раздеваются по пояс и пляшут на наших уличных барных стойках. Все зарубежные гости у нас очень позитивные. И мне очень обидно, что на их фоне русские - в частности, болельщики или те, кто не так часто выходит в люди - порой выглядят недружелюбными и даже агрессивными.
Марина, администратор ресторана "Теремок"
Лично я не ожидала [такого потока]. Думала, конечно, что будут гулять, но не такие толпы. Сейчас сложно работать, на самом деле. С 12 начинается наплыв людей, и ночью здесь болельщики. Мы на время чемпионата стали работать круглосуточно, работаем более интенсивно, стараемся быстрее обслужить. Поток покупателей вырос в два раза.
Иностранцев тоже очень много - больше половины посетителей. У нас даже кассиры, которые не знают язык, привыкли к этому. Основные слова hello, bon appetite - все знают. А еще у нас есть английское меню, так что всегда можно его использовать. Иностранцы очень любят блины и борщ, для них это русская кухня. Во время чемпионата заказывают много пива.
Вчера Россия выиграла - наши русские отмечали победу. До этого я работала, когда выиграла Мексика - было много мексиканцев. Все радуются по-разному. Мексиканцы, например, пели песни. Конечно, заходят иногда пьяные, но все конфликты быстро решаются, болельщики сами друг друга успокаивают.
Ольга Онучина, руководитель PR-службы холдинга "Объединенные кондитеры"
Розничная фирменная сеть "Аленка" холдинга "Объединенные кондитеры" - это 95 магазинов по всей России. Этот магазин был открыт в 2016 году, он очень популярен как у москвичей, так и у туристов. "Аленка" - очень узнаваемый бренд.
Магазин работает 13 часов в день. Проходимость в среднем - 5 тысяч человек в день. А сейчас - во время чемпионата мира - проходимость увеличилась на 35%.
В этом магазине - в основном продукция, которую можно взять в качестве сувениров: конфеты в коробках, конфеты ручной работы премиального качества - они очень высоко ценятся. Высоким спросом пользуется шоколад, особенно шоколад "Аленка".
Однажды я наблюдала, как китайские туристы соревновались между собой, кто купит больше "Аленки". Европейские туристы в основном выбирают классический шоколад: "Бабаевский" и "Вдохновение". На упаковке "Вдохновения" изображены Большой театр и балерина, и репутация нашего балета их мотивирует к покупке такого интересного сувенира.
Также хорошо продаются конфеты "Столичные" и "Космическая одиссея" с водкой и коньяком. Если туристы пробуют, то понимают, что это необычно и вкусно.
Кадрового усиления у нас сейчас нет - в принципе продавцы справляются с потоком туристов. Такой наплыв происходит летом систематически, и пока нельзя говорить о том, что покупателей стало, допустим, в два раза больше, чем обычно.
У нас все продавцы без исключения на бытовом уровне владеют английским языком. Мы проводили для них специальные курсы - обучали профессиональной лексике. Как будет "шоколадная конфета", "карамель", "начинка", "вафли", "зефир". То есть каждый продавец в состоянии объясниться с покупателем и дать ему совет.
Последнее время в связи с чемпионатом мира на Никольской очень много болельщиков, которые устраивают настоящую феерию. Но когда они заходят в магазин, то ведут себя очень корректно. Обычно туристы сначала берут немного конфет на пробу, а потом возвращаются с друзьями перед отъездом за сувенирами.
На мой взгляд, чемпионат мира - это позитивное событие. Я патриот, болею за российскую сборную, хоть и было много критической информации, например, забавная песня Семена Слепакова. Еще я болею за французов, потому что у меня много друзей из Франции и я владею французским языком.
Ангелина, бармен ресторана "Ванильное небо"
Мы предполагали, что приедут и люди из разных стран, и наши русские ребята, но результат превзошел наши ожидания.
Обычно ресторан по будням работает с 10 утра, а в выходные с 11. В связи с чемпионатом мы открываемся чуть позже. Раньше, до того как начался чемпионат, утром успевали доделать какие-то дела, которые оставляли с вечера. Теперь такой возможности нет, потому что как только говоришь "открыто!", можно забыть обо всем, что хотел сделать. И это хорошо, наверное. В общепите в принципе работать тяжело. А усталость в такие моменты отходит на второй план, и ее особо не замечаешь.
Мы немного увеличили количество персонала. В какие-то дни мы вдвоем работаем на баре, в какие-то дни больше официантов, чтобы гостям было комфортно и не было заминок. Но это не было резко, все произошло постепенно. Мы пересмотрели график с учетом личных обстоятельств.
По моим подсчетам выручка выросла примерно раза в два, а, может быть, и больше.
На удивление [никаких эксцессов] нет. Все ведут себя совершенно адекватно. Конечно, приходят и очень пьяные люди, но все на позитиве, оптимистично настроены, веселые. По крайней мере, за эти дни не было никаких казусов.
Заказывают больше русскую еду: борщ, оливье или что-то такое. Мало кто заказывает какие-то экзотические блюда типа азиатской лапши или кесадильи. Хотя пару дней назад был наплыв испаноговорящих гостей, и паста болоньезе улетела очень быстро. А в основном это русская еда: "Russian food, please!"
Стандартные фразы по-английски, мне кажется, знают все: hello, how much, one more. Мы очень часто сталкиваемся с иностранными гостями, приходит много туристов и командировочных. У нас почти весь персонал знает разговорный английский. Иностранцы не так часто сами идут на контакт: делают заказ за баром и уходят.
Работа в центре предполагает большой поток людей. Я последние 5-7 лет работаю в центре, и уже к этому привыкла. Но вчера [в день победы сборной России над Египтом], когда я выходила с работы, была пробка из людей. Нельзя было пройти ни к Лубянке, ни к площади Революции, ни к Театральной. Пришлось стоять минут пять и думать, как пройти, чтобы тебя не задели, потому что люди на эмоциях - руки, флаги, все летит…