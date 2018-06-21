"Спада нет, есть стагнация". Научный взгляд на российский футбол, Навального и пенсионный возраст

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За возмущением людей по поводу повышения пенсионного возраста стоит недовольство тем, что уже 10 лет экономика страны стагнирует, а правительство не проводит реформ, уверен профессор Чикагского университета Константин Сонин. Но при президенте Путине реформ не будет, считает он.

Профессор Высшей школы экономики Константин Сонин сейчас преподает в Чикагском университете. С 2001 по 2013 годы он работал в Российской экономической школе, откуда ушел в 2013 году вслед за ректором РЭШ Сергеем Гуриевым. Оба они затем уехали преподавать в иностранные вузы.

В этом году Сонин приехал в Москву, чтобы выступить с несколькими лекциями, в том числе в РЭШ, и посетить матчи ЧМ.

Би-би-си: Вы следите за чемпионатом мира по футболу? Насколько, по вашему мнению, изменилась Москва?

Константин Сонин: Я хорошо помню Олимпиаду-80. Сейчас Москва гораздо веселее. Конечно тут много служб безопасности, но в наш век это довольно естественное сопровождение любого массового мероприятия. Прекрасно, что вокруг такое количество болельщиков, что миллионам россиян и сотням тысяч гостей все так нравится.

Би-би-си: Вы писали, что благодаря приезду иностранцев россияне могут стать более толерантными?

К.С.: Такие мероприятия в принципе учат быть более толерантными. Я был на матче открытия Россия - Саудовская Аравия. На стадионе есть места для колясочников. Среди детей, которых выводили (футболисты - Би-би-си), был ребенок-колясочник. Если сравнить нашу страну с развитыми мировыми странами, то приди куда угодно и там будет гораздо меньше (инвалидов), чем в Америке или Европе. Почему? У нас они сидят дома.

Но главное, что у нас ментальность отсталая. Если человек-колясочник, то его дело - сидеть дома. А на чемпионате мира 80 тысяч человек на стадионе увидели, что на трибуне есть люди на колясках, которые точно так же получают удовольствие от игры. Что они точно такие же зрители, точно так же пьют пиво. И в этом нет ничего плохого, и этого не нужно бояться.

Би-би-си: Может ли рост толерантности повлиять на экономические и политические процессы в стране? Возможно, людям будет сложнее говорить о том, что их окружают враги?

К.С.: Мне кажется, что более внятной, чем чемпионат мира, демонстрации того, что вокруг не враги, быть не может. Как объяснить, что вокруг не враги? Не рекламу же по телевизору запустить, что врагов нет. Вот появляются перуанцы в Саранске, и видно, что они не враги. И англичане не враги.

Би-би-си: В целом, какие последствия вы ожидаете для экономики от ЧМ и его подготовки?

К.С.: В общеэкономическом масштабе чемпионат мира - небольшое событие. Треть расходов на чемпионат - это обновление аэропортов и железных дорог, и строительство дорог. Нужно понимать, что расходы - это чьи-то заработки. Строители, рабочие заработали, огромное количество бизнесов, связанных с туризмом. Но это не может быть большим вкладом в масштабах страны с экономикой более чем в триллион долларов. Ну что такое 10 млрд (долларов затрат на ЧМ - Би-би-си)?

Правообладатель иллюстрации Yuri Mashkov/TASS Image caption Константин Сонин - российский экономист, профессор ВШЭ и Чикагского университета

Би-би-си: Сейчас часто размышляют о том, окупится ли чемпионат?

К.С.: Если смотреть на все так, то получится довольно неприятная картина. И Третьяковская галерея не окупается, и Театр Фоменко и многие другие. Если мы говорим о публичных расходах, то критерии должны быть другими. Нужно сравнивать, как строительство стадиона ведется по международным меркам. И должен быть разумный баланс расходов на, скажем, Третьяковскую галерею, консерваторию и на футбол. Мне кажется, в первом приближении и с учетом общих российских сложностей подготовка к чемпионату сработала. Хотя есть какие-то дикие случаи, например, строительство стадионов в Петербурге, самого дорогого стадиона в мире. Но большинство стадионов построено с разумным качеством, в разумные сроки и за разумные деньги.

Би-би-си: Я видела, что вы делали прогнозы по чемпионату, основываясь на теории поколений.

К.С.: Это была попытка подвезти теоретическую базу под простой прогноз. Чемпионаты мира за последние 80 лет выигрывало не так много сборных. Много раз выигрывали всего три - Бразилия, Германия и Италия.

Я подумал, что есть страны, которые всегда являются фаворитами, вроде Бразилии или Германии. А есть страны, которые являются фаворитами, когда у них есть удачное поколение. У некоторых стран это происходит раз в 50 лет. У Англии так было - великое поколение.

Каждый рубль, данный "Уралвагонзаводу" на строительство танка, можно считать рублем, отнятым у пенсионеров.

У нашей страны было великое поколение 1960-х годов, было в 1980-е годы, была яркая вспышка в 2008 году. Сейчас у нас промежуток между поколениями. Но вот видите, сборная России опровергла мой скептический взгляд и на каком-то кураже несется вскачь как Русь-тройка.

Би-би-си: Многие говорят, что у нас слабая сборная. А как-то можно это объяснить с точки зрения экономики?

К.С.: У нас не такая уж слабая сборная. В России принято про все думать так: мы либо самые первые, мы боремся за что-то с Америкой, либо самые последние. У России исторически команда в восьмерке в Европе и среди 12 лучших в мире. В мире 200 команд, в Европе - 50. Быть в восьмерке, время от времени выигрывать, а мы выигрывали 50 лет назад. Время от времени занимать второе место, а мы занимали в 88-ом году, третье - в 2008 году. Это нормально для сильной команды. Многие команды никогда до этого не добираются.

В России принято про все думать так: мы либо самые первые, мы боремся за что-то с Америкой, либо самые последние. У России исторически команда в восьмерке в Европе и среди 12 лучших в мире. В мире 200 команд, в Европе - 50. Быть в восьмерке, время от времени выигрывать, а мы выигрывали 50 лет назад. Время от времени занимать второе место, а мы занимали в 88-ом году, третье - в 2008 году. Это нормально для сильной команды.

Би-би-си: Помимо футбола сейчас самая обсуждаемая тема - это пенсионный возраст. Скажите, могло бы правительство выбрать более мягкий вариант, чтобы не было социальных потрясений?

К.С.: Одно простое соображение состоит в том, что правительство не обмануло кого-то сейчас. Правительство скорее обманывало неявным образом в последние 10 лет тех, чей пенсионный возраст сейчас отложен. Обман состоял в том, что (правительство говорило, что - Би-би-си) были деньги на их пенсии, а на самом деле не было.

Пенсионная система устроена просто. Есть деньги, которые страна зарабатывает, и есть деньги, которые эта страна тратит. Она тратит на пенсионеров, на чемпионат мира по футболу, на консерваторию, на Третьяковскую галерею, на образование, здравоохранение и на ракеты. Каждый рубль, данный "Уралвагонзаводу" на строительство танка, можно считать рублем, отнятым у пенсионеров. Я бы расходовал гораздо меньше на вооружения, которые не нужны, на внешнеполитические авантюры, а пенсионерам давал больше, на образование еще больше.

Но у правительства есть своя правота. Пенсионный возраст не менялся уже много лет. С тех пор произошли большие изменения в нашей стране. Социализм сменился капитализмом. В системе сохранились абсурдные вещи. Например, продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Почему пенсионный возраст у женщин должен быть меньше?

Я в нынешнем возмущении вижу, скорее, повод для людей высказать недовольство тем, что уже 10 лет стагнация, нет реформ, а придираются они к этому (повышению пенсионного возраста - Би-би-си).

Би-би-си: Как, по вашему мнению, себя сейчас чувствует российский средний класс?

К.С.: Средний класс сейчас ходит на чемпионат мира. Эти цены (на билеты - Би-би-си) отчетливо для среднего класса, не для бедных. По-моему, средний класс чувствует себя оптимистично. Я не говорю по поводу экономической ситуации в стране.

Сейчас цены на нефть выросли, а рубль не подорожал. Это что значит? Что рубль никому не нужен - ни западным, ни российским инвесторам.

Би-би-си: Фактически это означает, что у них есть деньги на это?

К.С.: При всей моей любви к футболу это никак нельзя назвать предметом первой необходимости.

Би-би-си: В целом что-то поменялось за время стагнации и падения доходов в отношениях власти и среднего класса?

К.С.: Социологи ищут то, что будут какие-то массовые волнения, миллионные митинги, как в 1990-е годы. Пока этого совершенно нет. Во многом потому, что есть большая разница между стагнацией и спадом. Спада нет, есть стагнация.

Би-би-си: Россия заявила, что будет вводить пошлины на американские товары. Насколько это серьезно?

К.С.: Это ущерб потребителю.

Это значит, что мы будем платить чуть больше, а качество товаров будет чуть ниже.

В то же время, они вводятся в контексте торговой войны, которую развязала Америка против всего остального мира. Что может сказать экономист? Когда мы вводим пошлины, мы наносим удар по нашим потребителям. Когда американцы вводят пошлины, они наносят удар по своим потребителям. Само по себе это не оправдано.

К сожалению, ситуация для всего мира неприятная. Америка - это 25% мирового производства. Они все производят и все могут производить (самостоятельно - Би-би-си). Всем странам плохо от того, что начала делать Америка. Но Америке меньше всех плохо.

Би-би-си: Насколько санкции мешают России и бизнесу? Насколько это влияние изменилось со второй волной санкций?

К.С.: Люди говорят, что от санкций лучше, и есть китайский иероглиф "кризис означает возможность". Нет, от санкций не может быть лучше.

Достаточно посмотреть, как отвязался обменный курс рубля от цен на нефть. Сейчас цены на нефть выросли, а рубль не подорожал. Это что значит? Что рубль никому не нужен - ни западным, ни российским инвесторам. Российская экономика стагнирует, но все ожидают, что она и будет стагнировать.

Достаточно посмотреть, как отвязался обменный курс рубля от цен на нефть. Сейчас цены на нефть выросли, а рубль не подорожал. Это что значит? Что рубль никому не нужен - ни западным, ни российским инвесторам. Российская экономика стагнирует, но все ожидают, что она и будет стагнировать.

Би-би-си: Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что если бы не бюджетное правило, то доллар стоил бы 50 рублей при нынешних ценах на нефть.

К.С.: Мне кажется, что сейчас обменный курс отражает не только цены на нефть, но и депрессивное состояние экономики.

Би-би-си: "Ведомости" написали, что вторая волна амнистии капитала очень удачная. Как вам кажется, действительно ли это так и российский бизнес возвращает капитал в Россию?

К.С.: Если бы российский бизнес ввозил капитал в Россию и испытывал оптимизм по поводу российской экономики, мы бы видели и более сильный рубль, и более сильный фондовый рынок. А мы не видим.

Би-би-си: Правительство после назначения решилось на довольно серьезные реформы - повышение пенсионного возраста и НДС. Готово ли оно на более серьезные реформы? И готовы ли к ним элиты?

К.С.: Я думаю, что реформ при нынешнем лидере, при президенте Путине уже не будет. Думаю, что реформы будут после него.

Би-би-си: Мы читали вашу статью с Рубенем Ениколоповым про эффект Навального на акции фондовых компаний. Из нее следует, что его публикации негативно влияли на динамику акций компаний, о которых шла речь. Сейчас этот эффект есть?

К.С.: Эффекта блога Навального на российский фондовый рынок уже нет. Уже в конце нашего исследования его практически не было. Если исследователю удается обнаружить сверхнормальные доходности, то рынок учится это использовать. Эта возможность зарабатывать без риска исчезает, сейчас глядя за постами Навального, уже так не заработаешь.

Би-би-си: Можно ли экстраполировать эффект Навального на социальные или политические события?

К.С.: Навальный, будучи политической фигурой, влияет на многое, но есть и много других вещей, которые тоже влияют. Представим, что сейчас будет акция протеста, которую организовал Навальный, выйдет много людей. Один из вариантов - люди вышли, потому что их позвал Навальный. Другая гипотеза состоит в том, что люди вышли на протест, потому что недовольны тем, что повысили пенсионный возраст. Они бы и без Навального вышли. Выделить эффект Навального из такого эксперимента не удастся.