Зачем в Гайд-парке 7,5 тысяч бочек из под нефти

Всемирно известный "упаковщик" архитектурных шедевров и природных достопримечательностей, американский художник болгарского происхождения Христо установил на пруду Серпентайн в самом центре лондонского Гайд-парка грандиозную инсталляцию "Мастаба и бочки".

Бочки - потому что она состоит из 7,5 тыс. пустых бочек из под нефти, выкрашенных в красный и синий цвет.

Мастаба - потому что сложены бочки в виде мастабы. Мастаба - понятие, восходящее к истории Древнего Египта, дословно оно переводится как "вечный дом". Так назывались пологие пирамиды с плоской крышей.

Мастаба - давний излюбленный проект Христо. На выставке в галерее Serpentine тут же в Гайд-парке выставлены его эскизы плотины из бочек через Суэцкий канал, сделанные во время Шестидневной войны 1967 года между Израилем и Египтом, инсталляция из бочек "Железный занавес", спроектированная в 1962 году - через год после сооружения Берлинской стены.

Самый грандиозный из этих нереализованных проектов - гигантская из 400 тысяч бочек Мастаба вблизи города Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Все свои проекты - в том числе и "Мастабу" в Гайд-парке - Христо оплачивает сам за счет доходов получаемых от продажи его других работ. Однако организационную поддержку лондонскому проекту, связь с мэрией британской столицы и администрацией королевских парков осуществлял Майкл Блумберг - старинный друг Христо, бывший мэр Нью-Йорка и глава благотворительного Фонда Блумберга.

В интервью Би-би-си Блумберг признался, что завидует, что столь грандиозный проект его друга и соотечественника реализован не в Нью-Йорке, а в Лондоне.

Инсталляция "Мастаба и бочки" будет украшать лондонский Гайд-парк до середины сентября.