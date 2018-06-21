В мире отмечают день летнего солнцестояния. Фоторепортаж

Люди всего мира отмечают 21 июня день летнего солнцестояния - наступление самого длинного дня или ночи, в зависимости от полушария, в котором находятся.

Делают они это по-разному - встречают восход в Стоунхендже на юге Англии или окунаются в прорубь в Антарктиде.

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Около 9 с половиной тысяч человек собрались в этом году в Стоунхендже, чтобы присутствовать при начале самого длинного дня в году над этим неолитическим сооружением.

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Каждый год сюда прибывают тысячи последователей всевозможных культов и сект - от хиппи до друидов, чтобы отметить летнее солнцестояние. По их убеждению, в этом месте с древних пор отмечался этот главный праздник года.

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Невдалеке от Стоунхенджа, у неолитического комплекса в Эвбюри в Уилтшире, также отмечают этот день. Сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Колесо обозрения "Лондонское око" открылось рано утром, чтобы посетители могли встретить рассвет этого дня, взирая на столицу с высоты.

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В Антарктиде члены Австралийской антарктической станции отметили день солнцестояния традиционно - в толстом льду проделана прорубь, в которую окунаются сильные духом люди.

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Теперь в южном полушарии дни начнут прибавляться и полярная ночь будет становиться всё короче.

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В Канберре, столице Австралии, на озере Берли-Гриффин в день зимнего равноденствия традиционно проводится массовый заплыв нудистов. Приход зари был отмечен звуками волынки.

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