В мире отмечают день летнего солнцестояния. Фоторепортаж

  • 21 июня 2018

Люди всего мира отмечают 21 июня день летнего солнцестояния - наступление самого длинного дня или ночи, в зависимости от полушария, в котором находятся.

Делают они это по-разному - встречают восход в Стоунхендже на юге Англии или окунаются в прорубь в Антарктиде.

Стоунхендж Правообладатель иллюстрации PA

Около 9 с половиной тысяч человек собрались в этом году в Стоунхендже, чтобы присутствовать при начале самого длинного дня в году над этим неолитическим сооружением.

Стоунхендж Правообладатель иллюстрации AFP

Каждый год сюда прибывают тысячи последователей всевозможных культов и сект - от хиппи до друидов, чтобы отметить летнее солнцестояние. По их убеждению, в этом месте с древних пор отмечался этот главный праздник года.

Стоунхендж Правообладатель иллюстрации EPA
Стоунхендж Правообладатель иллюстрации PA
Стоунхендж Правообладатель иллюстрации AFP

Невдалеке от Стоунхенджа, у неолитического комплекса в Эвбюри в Уилтшире, также отмечают этот день. Сооружение внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эвбюри Правообладатель иллюстрации Getty Images
Эвбюри Правообладатель иллюстрации Getty Images
Эвбюри Правообладатель иллюстрации Getty Images

Колесо обозрения "Лондонское око" открылось рано утром, чтобы посетители могли встретить рассвет этого дня, взирая на столицу с высоты.

Колесо обозрения Правообладатель иллюстрации PA

В Антарктиде члены Австралийской антарктической станции отметили день солнцестояния традиционно - в толстом льду проделана прорубь, в которую окунаются сильные духом люди.

прорубь Правообладатель иллюстрации AFP

Теперь в южном полушарии дни начнут прибавляться и полярная ночь будет становиться всё короче.

прорубь Правообладатель иллюстрации AFP
прорубь Правообладатель иллюстрации AFP

В Канберре, столице Австралии, на озере Берли-Гриффин в день зимнего равноденствия традиционно проводится массовый заплыв нудистов. Приход зари был отмечен звуками волынки.

волынщик Правообладатель иллюстрации EPA
Канберра нудисты Правообладатель иллюстрации EPA
Канберра нудисты Правообладатель иллюстрации EPA

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