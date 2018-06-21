Шляпки и улыбки: дамский день на королевских скачках в Аскоте

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons Image caption Все в белом - эти дамы, видимо, вдохновились белым платьем герцогини Сассекской, в котором она появилась в первый день гонок

В британском социальном календаре четверг был отмечен важным событием - демонстрацией дамских туалетов.

На королевских скачках в Аскоте, которые вступили в третий день, в четверг проводился день женских туалетов, когда светские дамы предстают перед всеми в самых экстравагантных туалетах и особенно шляпах.

На ипподроме в Беркшире, где проводятся скачки, в это день было жарко и солнечно.

Но внимание фотографов привлекали не лошади и жокеи, и даже не королева, а невероятные по размерам и красоте головные уборы светских дам.

В этом сезоне популярны перья, но не было недостатка и в других дизайнах, которые говорят о бурной фантазии их авторов.

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons Image caption Говорят, что шампанское бьет в голову... Наверное, и правда!

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons Image caption Страусовые перья особенно популярны в этом сезоне

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption Эти золотые позументы на шляпке привлекли всеобщее внимание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмблема лондонского метро, оказывается, тоже может быть вдохновением для шляпного мастера

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Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS Image caption А вы видите птицу тукана?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Извините, кто пришел первым? Мне было не видно..."

Королевские гонки в Аскоте продолжатся до субботы.