Шляпки и улыбки: дамский день на королевских скачках в Аскоте

  • 21 июня 2018
Дамы в белом Правообладатель иллюстрации Steve Parsons
Image caption Все в белом - эти дамы, видимо, вдохновились белым платьем герцогини Сассекской, в котором она появилась в первый день гонок

В британском социальном календаре четверг был отмечен важным событием - демонстрацией дамских туалетов.

На королевских скачках в Аскоте, которые вступили в третий день, в четверг проводился день женских туалетов, когда светские дамы предстают перед всеми в самых экстравагантных туалетах и особенно шляпах.

На ипподроме в Беркшире, где проводятся скачки, в это день было жарко и солнечно.

Но внимание фотографов привлекали не лошади и жокеи, и даже не королева, а невероятные по размерам и красоте головные уборы светских дам.

В этом сезоне популярны перья, но не было недостатка и в других дизайнах, которые говорят о бурной фантазии их авторов.

Champagne bottle hat Правообладатель иллюстрации Steve Parsons
Image caption Говорят, что шампанское бьет в голову... Наверное, и правда!
Ascot hats Правообладатель иллюстрации Steve Parsons
Image caption Страусовые перья особенно популярны в этом сезоне
Ascot hats Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS
Image caption Эти золотые позументы на шляпке привлекли всеобщее внимание
London Underground hat Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Эмблема лондонского метро, оказывается, тоже может быть вдохновением для шляпного мастера
Ascot hats Правообладатель иллюстрации Reuters
Toucan hat Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS
Image caption А вы видите птицу тукана?
Ascot hats Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption "Извините, кто пришел первым? Мне было не видно..."

Королевские гонки в Аскоте продолжатся до субботы.

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