Шляпки и улыбки: дамский день на королевских скачках в Аскоте

В британском социальном календаре четверг был отмечен важным событием - демонстрацией дамских туалетов.
На королевских скачках в Аскоте, которые вступили в третий день, в четверг проводился день женских туалетов, когда светские дамы предстают перед всеми в самых экстравагантных туалетах и особенно шляпах.
На ипподроме в Беркшире, где проводятся скачки, в это день было жарко и солнечно.
Но внимание фотографов привлекали не лошади и жокеи, и даже не королева, а невероятные по размерам и красоте головные уборы светских дам.
В этом сезоне популярны перья, но не было недостатка и в других дизайнах, которые говорят о бурной фантазии их авторов.
Королевские гонки в Аскоте продолжатся до субботы.