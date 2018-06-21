Граждане ЕС смогут остаться в Британии, ответив на "три простых вопроса"

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Граждане стран ЕС, которые проживают в Британии и желают остаться там после "брексита", должны будут ответить на три простых вопроса, заявил британский министр внутренних дел Саджид Джавид.

Выступая на заседании комитета Палаты лордов, министр сообщил, что у таких людей будут спрашивать удостоверение личности, задавать вопрос о наличии судимостей в прошлом и просить представить доказательства то, что они фактически проживают на территории Британии.

Ответы будут сравнивать с информацией, имеющейся в государственных базах данных, после чего решение будет приниматься "очень быстро", заверил глава МВД.

Эта процедура будет осуществляться через интернет и с помощью специального приложения для смартфона. Ожидается, что большая часть обращений будет рассмотрена в течение двух недель или даже еще быстрее.

Правообладатель иллюстрации HOL Image caption Министр внутренних дел Саджид Джавид говорит, что система начнет действовать уже осенью этого года

Как заверил министр, по умолчанию статус проживания будет толковаться в пользу подающего заявления. Отказывать будут только тем, у кого для этого есть "очень весомая причина".

В заявлении министерства внутренних дел уточняется, что проверка на наличие судимостей относится только к совершению серьезных преступлений, а не правонарушений вроде штрафов за неправильную парковку.

Процедура обойдется бюджету в общей сложности в 170 млн фунтов и будет носить обязательный характере для всех граждан ЕС, проживающих в Британии. Правительство ожидает, что будет подано порядка 3,5 млн заявлений.

Получить вид на жительство смогут граждане ЕС и члены их семей, которые к концу 2020 года будут постоянно проживать в Британии в течение пяти последних лет. Это значит, что они смогут остаться жить и работать в стране на неограниченное время.

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Те, кто прибудет в страну до 31 декабря 2020 года, но к этому времени не будет обладать стажем проживания в пять лет, смогут подать заявление о предоставлении временного разрешения на пятилетний срок, после чего они смогут также претендовать на постоянное проживание.

Процедура будет распространяться на граждан всех стран ЕС, а также не входящих в союз Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Подача заявления будет стоить 65 фунтов для взрослых и 32,5 фунта для детей. Те, кто уже имеют вид на жительство, не должны платить ничего.

Власти надеются приступить к испытанию системы уже через несколько недель, а с осени начнется регистрация заявителей.

Как сказал министр внутренних дел, система должна полностью войти в строй к началу будущего года, и он желал бы избежать резкого всплеска заявок к моменту официального выхода Британии из ЕС в марте 2019 года.

Однако процедура будет действовать в течение по меньшей мере двух лет после выхода из ЕС - вероятно, до июня 2021 года.

"Невероятно сложный проект"

Дэнни Шо, корреспондент Би-би-си по внутренней политике

Министерство внутренних дел приступает к крайне сложному проекту, на которое отводится крайне короткое время.

Официальные лица, отвечая на подобную критику, замечают, что паспортное управление уже сейчас успешно справляется с выдачей миллионов паспортов в год.

Однако, в отличие от биометрической паспортной системы, процедура регистрации граждан ЕС будет создаваться с нуля. Для сотен тысяч европейцев, которые имеют работу в Британии и привыкли к цифровым методам обработки информации, проблем, возможно, не возникнет.

Но заявители, которые надеются привезти в страну родственников, или которые не умеют обращаться с компьютерами, или не имеют постоянной работы в Британии, могут столкнуться с неразрешимыми проблемами.

Выступая в парламенте, министр внутренних дел отметил, что в некоторых странах ЕС, например, Франции и Испании, власти не предпринимают аналогичных мер по защите прав проживающих там британских граждан.

По официальным данным, в странах ЕС проживает сейчас в общей сложности около 900 тысяч граждан Соединенного Королевства.

В ходе переговоров об условиях выхода Британии из ЕС была достигнута договоренность о гарантиях пребывания их на территории стран ЕС.

Однако эта договоренность должна быть ратифицирована Европейским парламентом и согласована на национальном уровне каждой из стран Евросоюза.

Британское правительство рассчитывает, что британцам, проживающим в странах ЕС, будут предоставляться те же права, что и европейским гражданам, проживающим в Британии, но конкретные меры по реализации этого плана будут осуществляться отдельными странами.