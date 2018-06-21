Игорь Сечин ждет дефицита на рынке нефти. Одинок ли он?

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В ближайшие 10 лет мировую экономику ждет дефицит на рынке нефти, заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин. Прав ли он?

"Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджоров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет", - cказал Сечин на ежегодном собрании акционеров компании в Красноярске.

По его словам, спрос будет ежегодно превышать предложение на 700-750 млн тонн.

Русская служба Би-би-си решила проверить, действительно ли прогнозы Сечина актуальны.

Доводы Сечина

Сечин объяснил рост спроса ростом мировой экономики и "поиском путей ускоренного повышения благосостояния населения".

"Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, хотя еще пять лет назад немногие верили в то, что по итогам 2017 года спрос на углеводороды составит 98,2 млн баррелей в сутки, прибавляя по 1,3% в год", - цитирует слова Сечина агентство Интерфакс.

В презентации главы "Роснефти" отмечалось, что для устранения дефицита потребуется увеличить добычу примерно на 15 млн баррелей в сутки.

По словам Сечина, эта ситуация на рынке даст "Роснефти" уникальную возможность занять дополнительную долю на рынке.

На собрании акционеров был представлен доклад, подготовленный McKinsey, которые являются консультантами "Роснефти", рассказал Би-би-си представитель компании Михаил Леонтьев. "Они дали прогноз, из которого в среднесрочной перспективе следует действительно серьезный дефицит нефти", - объяснил он.

"Прогноз с наличием дефицита на рынке не просто наиболее вероятный, он практически безальтернативный. Это результат действия факторов, которые уже произошли", - добавил Леонтьев.

Сланцевый бум больше не повторится, говорит Леонтьев. "потому что инвесторы сильно накололись на этом." А в развитие зеленой энергетики, которая бы снизила спрос на нефть, в "Роснефти", судя по всему, также не очень верят.

"Электромобильная эйфория явно сдувается. Если говорить о ветре, солнце и прочей энергии, на ближайшее время это скорее нишевая вещь", - объяснил Леонтьев. При этом он полагает, что роль углевородородов в энергетике останется ключевой, хотя доля нефти в долгосрочной перспективе действительно будет снижаться, а доля газа - расти.

Доводы ОПЕК и Международного энергетического агентства

В ОПЕК тоже ждут, что спрос на нефть будет расти и к 2040 году составит 111,1 млн баррелей в день.

В организации объясняют рост спроса примерно так же, как и Игорь Сечин - расширением среднего класса, ростом численности населения и спроса на нефть в развивающихся странах.

Но бурный рост спроса, по прогнозу ОПЕК, не приведет к появлению дефицита нефтепродуктов. В 2040 году поставки нефтепродуктов составят 111,3 млн баррелей в сутки. Получается, что в 2040 предложение нефти на рынке будет чуть выше спроса.

В Международном энергетическом агентстве более пессимистичны, чем в ОПЕК. Согласно прошлогоднему прогнозу МЭА, рост спроса в мире на нефть будет замедляться. Основная причина - повышение эффективности и все меньшее использование нефти в пассажирском транспорте в связи с переходом на "зеленую энергетику".

По прогнозу МЭА, спрос на нефть в 2040 году составит около 105 млн баррелей в сутки. Нефть будет использоваться в основном для химической промышленности, а также в авиации и грузоперевозках.

Доводы аналитиков

Аналитики полагают, что логика, которую использует Игорь Сечин, имеет право на существование.

Наличие дефицита - один из сценариев, который существует наряду с другими, отмечает старший аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. Но дефицит, по его словам, может оказаться не столь значительным или вообще отсутствовать.

Многие прогнозы, по словам Кокина, сходятся на том, что спрос на нефть будет постепенно расти.

Но с предложением сложнее, так как на него влияют сразу множество факторов, например, перспективы добычи американской сланцевой нефти.

Дефицит, по словам аналитика, возможен, если спрос будет расти на 1,5 млн баррелей в сутки, как сейчас, а некоторые страны будут испытывать проблемы с поддержанием добычи. Сейчас предложение ограничено из-за сделки ОПЕК+ и проблем в Венесуэле.

"Компания "Роснефть", судя по цифрам, как бы экстраполирует нынешние тенденции, и получается, что при сохранении тренда предложение не покроет спрос", - пояснил Кокин. Такой подход имеет право на жизнь, уверен эксперт.

Александр Корнилов из "Атона" отмечает, что сейчас есть тенденция на формирование дефицита нефти. Начиная с 2014 года сократились инвестиции в отрасль, в частности в геологоразведку, бурение, развитие новых месторождений, новых запасов на фоне обвала цен на нефть, поясняет он.

"Рано или поздно такое недоинвестирование найдет свое отражение в падении добычи на месторождениях", - отмечает Корнилов.

Что сейчас?

В ОПЕК, организации, объединяющей крупнейшие страны-экспортеры нефти, отмечают, что на рынке нефти сейчас дефицита нет.

Но судя по отчету этой организации, он может возникнуть. Согласно июньскому отчету ОПЕК, спрос на нефть во всем мире к четвертому кварталу вырастет до 100,3 млн баррелей в сутки. Предложение нефти в мае во всем мире составляло 97,86 млн баррелей в сутки.

Сама ОПЕК в первом квартале производила 31,1 млн баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК, Россия и ряд других с 2017 года ограничивают добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. Если ограничение сохранится, то к концу года возможно появление дефицита.

Но на этой неделе страны ОПЕК и не входящие в картель могут договориться о постепенном увеличении добычи. Аналитики банка Citi ожидают именно такого исхода встречи в Вене.

Тогда на рынок выйдет большее количество нефти. От этого может выиграть "Роснефть". Всего у России заморожена добыча около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. В масштабах нефтяной отрасли страны это 3,7% выпуска. Но у "Роснефти" эта заморозка коснулась 5% добычи, пишут аналитики Citi.