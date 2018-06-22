Один из ведущих вузов России лишился аккредитации. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации cкриншот с UNIWEB/YouTube

Московская высшая школа социальных и экономических наук, более известная как "Шанинка", лишилась государственной аккредитации. Ее основатель уверен, что без нее школа не сможет работать. Чиновники считают, что образовательные программы "Шанинки" не соответствуют заявленным, а в академической среде возникшие проблемы связывают с атакой силовиков.

Приказ об отзыве аккредитации Московской высшей школы социальных и экономических наук (МШВСЭН) был подписан главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым 20 июня. Ему предшествовала аттестационная проверка ведомства, по итогам которой чиновники нашли несоответствие образовательных программ требованиям госстандартов.

"Это совершенно неожиданно, и я не знаю, с чем это связано. Никаких проблем не было. Ясно, что для работы в России нужна государственная аккредитация", - сказал Русской службе Би-би-си президент МВШСЭН, один из ее основателей и ее первый ректор Теодор Шанин.

Он отказался более подробно комментировать ситуацию, сославшись на то, что ему нужно посоветоваться с коллегами: "Для них это такая же неожиданность, и я не знаю, что я должен делать"

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о "Шанинке" - единственного российского вуза, где социальные науки преподавались магистрам на европейском уровне, - и с чем могут быть связаны проблемы в работе школы.

Что такое МШВСЭН, кто такой Теодор Шанин и почему "Шанинка" была заметна?

Московская высшая школа социальных и экономических наук была основана социологом Теодором Шаниным в 1995 году.

Едва получив аттестат зрелости, Шанин - уроженец города Вильно - одним из первых отправился строить государство Израиль. Он служил в израильском спецназе "Пальмах", получал награды из рук Ицхака Рабина, работал в службе социальной помощи вдовам, потерявшим мужей на войне.

Свою научную деятельность Шанин начал в университетах Бирмингема и Манчестера, его исследования были связаны с крестьяноведением, исторической социологией, социологией знания и неформальной экономикой. За вклад в образование Шанин был награжден орденом Британской империи.

Правообладатель иллюстрации msses.ru Image caption По словам Шанина, отказ от продления госаккредитации МВШСЭН стал для него неожиданностью

"Шанинка" изначально была основана как международное образовательное учреждение - в России она имеет статус негосударственной российско-британской школы. МВШСЭН сосредоточилась на социально-гуманитарных науках, поставив себе целью "интеграцию лучших черт российской высшей школы и западного высшего образования", говорится на сайте школы.

Изначально студенты обучались в рамках двух образовательных программ - российской и британской: выпускаясь, они получали диплом Манчестерского университета.

Благодаря тому, что большая часть программ "Шанинки" признается Манчестерским университетом, ее выпускники конкуретноспособны на мировом уровне, подчеркивает профессор Оксфордского университета, научный руководитель магистратуры Public History в МВШСЭН Андрей Зорин.

"Они поступали в лучшие аспирантуры мира - в Оксфорде, Свободном университете Берлина, ВШЭ и РАНХиГС в Москве, блистательно трудоустроились внутри страны, - рассказывает он. - По данным 2015 года, "Шанинка" лидировала в России по средней зарплате ее выпускников, многие их которых, кстати, успешно работают в различных органах власти".

Сейчас в "Шанинке" пять факультетов, где ежегодно обучается более 300 слушателей. В последние годы школа существовала на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. Выпускники получали диплом РАНХиГС, диплом одного из западных вузов-партнеров и диплом МВШСЭН о прохождении профессиональной переподготовки.

Правообладатель иллюстрации msses.ru Image caption Выпускники Шанинки получали дипломы Университета Манчестера

"Качество образовательных программ в области социально-гуманитарных знаний в этой школе одно из лучших в стране", - говорит преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, выпускник "Шанинки" 2013 года Егор Исаев.

По словам преподавателя Университета Лидса в Великобритании Ильи Яблокова, "Шанинка" "создает невероятно крутые вещи в России, и это один из трех вузов, которые на мировом уровне проводит исследования в социально-гуманитарной сфере".

"Шанинка" - уникальное место с высоким уровнем образования. Причем не только для России, но и для Великобритании. Качество курсов, которые я экзаменовал, не только не хуже, но даже и лучше некоторых аналогичных курсов по социологии и политфилософии, которые я знаю по Кембриджу. Это очень высокий уровень преподавания, очень интенсивный, качественный уровень теоретической подготовки", - говорил Николай Ссорин-Чайков, внешний экзаменатор "Шанинки", который уже 15 лет преподает антропологию в Кембридже.

Какие претензии к вузу?

Официально проверка "Шанинки" шла с 21 мая. Она была связана с тем, что предыдущая аккредитация школы истекала 25 мая, и ей надо было получить новую.

По итогам проверки Рособрнадзор нашел несоответствия государственным стандартам образования во всех учебных программах "Шанинки". В основном претензии чиновников сводятся к квалификации преподавателей и к содержанию программ.

Дисциплины "не формируют у учащихся профессиональной компетенции в соответствии с программами", говорится в отчете Рособрнадзора. Проще говоря, чиновники сочли, что некоторые предметы (например, английский или немецкий языки) не подходят для некоторых специальностей (например, менеджмента).

Есть и более конкретные претензии. Так, программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". При этом, по словам ректора школы Сергея Зуева, такой зал есть, и проверяющая комиссия его видела.

Возникли у комиссии претензии и к руководителю программы, кандидату юридических наук: эксперты сочли его квалификацию недостаточной, поскольку базовое высшее образование он получил по специальности "история".

С точки зрения закона замечание справедливое, признал Зуев.

"Вопрос в том, что это, скорее, проблема существующих критериев в рациональности ведомственного регулирования. Я не могу согласиться с тем, что лучший специалист по праву не может преподавать только потому, что у него базовое историческое образование", - отметил ректор.

Правообладатель иллюстрации msses.ru Image caption Собственные дипломы в этом году "Шанинка" вручить не сможет

"Смехотворные претензии"

Преподаватели "Шанинки" с претензиями к учебному процессу не согласны.

"Претензии, конечно, удивляют любого, кто на них посмотрит. Они не выглядят как что-то, из-за чего следует лишать аккредитации", - говорит социолог Григорий Юдин.

"Характер сделанных замечаний вызывает недоумение - некоторые из них просто не соответствуют действительности и высосаны из пальца, другие носят настолько частный характер, что не могут служить основанием для столь серьезных решений по отношению к одному из лучших университетов страны с мировой репутацией", - согласен Андрей Зорин.

Руководитель программы "Фундаментальная социология" МВШСЭН Виктор Вахштайн обращает внимание на то, что предыдущие 10 лет проблем с аккредитацией у "Шанинки" не было, и нынешние претензии Рособрнадзора он называет смехотворными.

"То, что решение Рособрнадзора не имеет никакого отношения к качеству обучения в МВШСЭН, понятно всем", - утверждает он.

По его словам, поначалу замечаний не было и в ходе последней проверки. Он утверждает, что инспекторы провели в вузе два дня и поначалу дали позитивные неформальные отзывы. Но на третий день проверяющих отозвали в Рособрнадзор, несмотря на то что по закону вся проверка должна длиться пять дней.

"Потом они сказали, мол, простите - от нас ничего не зависит", - пересказывает свои беседы с инспекторами Вахштайн.

Два собеседника Би-би-си, знакомые с ходом проверки, обращают внимание и на компетенцию самих инспекторов: из шестерых человек нет ни одного окончившего университет в Москве или работающего в столице. Лишь один человек из экспертной группы - проректор Петербургской консерватории; остальные учились и работают в университетах Твери, Тулы, Казани, Уфы.

Руководитель проверяющей группы Светлана Никонова окончила Уфимскую государственную академию экономики и сервиса. Она защитила диссертацию на тему "Стратегическое управление деятельностью предприятий фирменного сервиса", в работе изучался рынок ремонта телевизоров в Уфе.

Профессор кафедры социологии СКФУ Северо-Кавказского федерального университета Андрей Лежебоков, отвечавший за проверку на соответствие госстандартам программ Шанинки по социологии, встречается в базе "Диссернета". Активисты движения нашли плагиат в его диссертации и в научных работах тех, чьим научным руководителем был он сам.

Кому помешала "Шанинка"?

Проблемы "Шанинки" сравнивают с ситуацией, в которой два года назад оказался Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб): он тоже сначала лишился аккредитации, затем образовательной лицензии, а потом и здания.

В итоге вуз переехал, но полноценно работу так и не возобновил: учебному заведению не разрешили работать в новом здании, а лицензия до сих пор не восстановлена. Тогда проблемы прогрессивного университета многие студенты и преподаватели объясняли политическими причинами.

"Повторяется история Европейского университета - и, наверное, опять по аналогичным соображениям", - сказала Би-би-си британский социолог, бывший внешний экзаменатор Манчестерского университета Алена Леденева, работавшая в том числе и в "Шанинке".

Вахштайн также уверен, что сценарий атаки на МВШСЭН схож с историей ЕУСПб: "Не нужно слишком богатого воображения, чтобы увидеть вполне очевидную параллель".

Правообладатель иллюстрации msses.ru Image caption Из-за отзыва аккредитации студенты "Шанинки" не смогут получить российские дипломы

Сейчас руководство и преподаватели МВШСЭН о возможных причинах давления на школу говорят осторожно.

Ректор Зуев назвал ситуацию странной, но утверждает, что каких-либо сигналов от власти перед лишением аккредитации не получал: "Есть глобальная политическая конъюнктура - и есть образовательные проекты. В моем мире это не связанные вещи".

Однако неофициально несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и "Шанинкой", выдвигают сразу несколько "политических" версий давления: связи МВШСЭН с британскими университетами, вероятную смену руководства РАНХиГС, по итогам которой "Шанинка" может стать частью государственного вуза, и атаку силовиков.

Два собеседника Би-би-си в МВШСЭН уверяют, что проблемы в "Шанинке" организовала ФСБ, а именно служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом во главе с генералом Алексеем Седовым.

"Он зачищает все, что шевелится - понятно, что в структуре института, близкого президенту [РАНХиГС], человечных людей быть не может", - говорит один из источников.

Григорий Голосов, преподаватель Европейского университета СПб

"Деловой Петербург" ранее со ссылкой на свои источники писал, что именно этот генерал был инициатором закрытия ЕУСПб.

Впрочем, ректор "Шанинки" сказал Би-би-си, что эта версия "экзотическая".

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов сказал Би-би-си, что ФСБ в рамках своих полномочий следит за вузами, но могла лишь посоветовать Рособрнадзору "обратить внимание" на учебное заведение, а не инициировать его закрытие.

Би-би-си ожидает ответа от ФСБ.

Что будет со студентами и преподавателями?

Школа может продолжать обучение, но бюджетных мест в ней больше не будет. Отзыв государственной аккредитации означает, что выпускники "Шанинки" теперь не получат дипломы МВШСЭН государственного образца, а студентам не гарантирована отсрочка от службы в армии по призыву, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора 21 июня.

Всего "Шанинка" выдавала три вида дипломов: свой (государственного образца), диплом РАНХиГС и - на некоторых программах - диплом зарубежного университета-партнера.

Теперь у вуза есть несколько вариантов дальнейшего существования.

Первый - работать только с иностранными дипломами, говорит Зуев: государственная аккредитация для этого не нужна.

Дипломы Манчестерского университета Рособрнадзор запретить выдавать не может. Впрочем, по словам близкого к руководству "Шанинки" собеседника Би-би-си, есть проблема: в данный момент набор на совместные программы МВШСЭН и Манчестерского университета не производится.

По сведениям Би-би-си, вместо этого "Шанинка" готовится перейти на совместные программы с Университетом Ковентри.

"C Ковентри происходит валидация программ. Все вышло на заключительные этапы. Наши программы оказались успешны и удовлетворительны для Университета Ковентри", - рассказал Би-би-си участник переговоров, который не уполномочен общаться с прессой.

Официальное письмо в ФБ"Шанинки"

Но эти переговоры могут сорваться. Преподаватель Университета Лидса в Великобритании Илья Яблоков отметил, что атаки на ведущие российские вузы отпугивают западных партнеров.

"Я пытаюсь объяснить, что к российскому государству надо подходить с пониманием, а теперь разговаривать будет сложно - нас будут тыкать в то, что в России правительство Путина лучшие вузы закрывает", - говорит он.

Без международных программ "Шанинка" лишится конкурентных преимуществ: люди не будут платить деньги за диплом МВШСЭН без аккредитации, говорит близкий к руководству "Шанинки" источник Би-би-си.

В случае если школа останется без программы двойных дипломов, есть второй вариант: "Шанинка" вольется в состав РАНХиГС, сказал близкий к руководству МВШСЭН собеседник Би-би-си. По словам Зуева, это возможно, но пока говорить об этом рано.

Судиться с Рособрнадзором, по словам ректора, в планы МВШСЭН пока не входит. Новый набор студентов "Шанинка" проводить собирается.

В Рособрнадзоре сказали, что уже обучающиеся в университете студенты вправе перевестись в другой вуз или остаться в "Шанинке".

"Устранив выявленные нарушения, вуз вправе повторно подать заявление на государственную аккредитацию этих программ - но не раньше, чем через год", - сообщила пресс-служба Рособрнадзора.