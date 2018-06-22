Конгресс США занялся проблемой иммиграции. Пока неудачно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отобранных у родителей детей нелегальных имгрантов часто держат в клетках

Первая попытка американских республиканцев реформировать иммиграционное законодательство закончилась провалом. Утром в четверг они не сумели собрать достаточно голосов в палате представителей для того, чтобы принять более консервативный проект реформы, предложенный конгрессменом Бобом Гудлаттом.

Такой результат не удивил наблюдателей, которые в массе своей его предрекали.

Теперь избранники правящей партии попробуют провести более умеренный или компромиссный вариант реформы, который проталкивает партийное руководство. Его перспективы туманны.

В любом случае республиканцам потом нужно будет провести проект реформы через сенат, где им вряд ли удастся перетянуть на свою сторону 9 сенаторов-демократов, без чьих голосов эти инициатива будет обречена на провал.

В нижней палате конгресса за республиканский проект не голосовал ни единый делегат оппозиционной Демократической партии. Нэнси Пелоси, вождь оппозиции в конгрессе, не хвалила и компромиссный вариант реформы, заметив на пресс-конференции, что это "компромисс с дьяволом, а не с демократами".

Из этого можно заключить, что компромиссный вариант тоже не получит от демократов ни единого голоса.

Протесты и молитвы

Обсуждение проектов и голосование по первому из них проходило в четверг на фоне протестов против усиления борьбы с нелегальной миграцией, которое привело к разлучению семей, арестованных за незаконный переход границы.

Десятки детей, закутанных в одеяла из полиэфирной пленки майлар, их родители и прогрессивные священнослужители собрались в ротонде Капитолия. Дети сидели на полу в центре зала, образуя большой молитвенный круг, а родители и священники молились над ними.

Ричард Моралес, директор промигрантской кампании "Вера в действии", поставил в ротонде клетку с одеялами из майлара, которая должна была символизировать тяготы детей, разлученных с родителями-нелегалами.

Бурю протестов вызвали в последние дни фотографии больших проволочных клеток с детьми под одеялами из фольги. Снимки были сделаны на военной базе МакАллен в Техасе, где власти разместили 55 детей, разлученных с родителями, которых задержали за незаконный переход границы.

В четверг их навестила жена президента США Мелания Трамп, вызвавшая взрыв комментариев своей курткой с большой надписью на спине.

Надпись гласила "А мне наплевать. А вам?", - и на первый взгляд, мало соответствовала моменту.

Детские рыдания

Республиканцы жалуются, что снимки детей в клетках поступали с базы МакАллен и во времена Барака Обамы, тоже подчас разлучавшего детей с арестованными родителями-нелегалами, но не вызвали и сотой доли нареканий, которые сейчас достаются Трампу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер демократов в палате представителей Нанси Пелоси называет предложения республиканцев "сделкой с дьяволом"

В том числе и от сердобольных политиков-республиканцев, которые вообще крайне редко отклоняются от генеральной линии. Что до левых недругов Трампа, то гремевшее когда-то движение "Оккупантов Уолл-стрита" вывесило в "Твиттере" картинку с объяснениями, как убить американского пограничника. Сейчас картинка уже удалена.

Во время пресс-конференции министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен журналисты включили аудиозапись детских рыданий, а группа сторонников партии демократических социалистов нашумела на Нильсен в мексиканском ресторане и заставила ее покинуть зал.

Одна из них оказалась сотрудницей американского минюста, что лишь усилило подозрения трампистов по поводу этого ведомства.

Кадры с плачущими карапузами на фоне дюжих пограничников быстро меняли общественное настроение: один опрос показал на этой неделе, что жесткую тактику погранохраны поддерживают лишь 28% респондентов.

Один заголовок называл происходящее "трамповской Катриной". Имеется в виду ураган, который затопил в 2005 году Новый Орлеан и часть Миссисипи и непоправимо уронил рейтинг последнего Буша.

Шаг назад

В среду Трамп сделал редкий для него шаг назад и издал президентский указ о прекращении раздельного содержания детей и их родителей-нелегалов. Указ позволял отныне содержать их вместе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам критиков, очевидно, что Трамп издал в среду указ о совместном содержании мигрантских семей с бухты-барахты

Проблема в том, что принятое в 1997 году судами т. н. "соглашение Флорес" запрещает держать детей нелегалов в тюрьме дольше 20 дней.

Дела задержанных нарушителей границы обычно решаются за месяцы, а то и годы. Вопрос, что делать с их детьми по истечении 20 дней? Предшественники Трампа обычно решали его просто: нелегалы выпускались из КПЗ под обещание явиться по вызову в суд и часто исчезали на бескрайних просторах Америки бесследно.

Трамп же занял сейчас весьма жесткую позицию, которую озвучил в четверг в гневном выступлении перед своим кабинетом.

Он обрушился на демократов, которые, по его словам, являются "экстремистами и сторонниками открытых границ". Сам же он любит говорить, что "если у вас нет границ, у вас нет страны".

Досталось и Мексике, которая, по его словам, "не делает для нас ничего, кроме того, чтобы брать наши деньги и давать нам наркотики".

Трамп заметил, что Мексика не препятствует мигрантам из других стран Центральной Америки, которые пересекают мексиканскую территорию "так же легко, как Центральный парк", а потом пробираются в США.

По словам критиков, очевидно, что Трамп издал в среду указ о совместном содержании мигрантских семей с бухты-барахты, под влиянием аффекта, поскольку власти США явно не подготовились к его новому курсу.

Неясно, например, где именно будут теперь размещаться семьи нелегалов и как преодолеть 20-дневное ограничение на содержание маленьких мигрантов в федеральных тюрьмах.

Консервативный проект иммиграционной реформы содержал пункт об отмене этого ограничения по распоряжению министра внутренней безопасности Нильсен, но проект заблокировали.

Компромиссный вариант, судьба которого будет решаться в пятницу, отменяет 20-дневное ограничение вообще и выделяет деньги на создание мест содержания арестованных нелегалов.

Этот вариант реформы ассигнует миллиарды долларов на охрану границы и строительство пограничной стены, которую сулил своим избирателям Трамп, но меньше, чем выделял провалившийся консервативный проект.

Умеренный вариант также упраздняет лотерею гринкарт и больше не дает американским гражданам автоматического права спонсировать визы для своих братьев и сестер, а также детей, состоящих в браке. Он тоже может не пройти.