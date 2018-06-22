СМИ России: россияне будут меньше есть и пить

В обзоре российских СМИ за 22 июня:

РБК: граждане будут меньше есть и пить

Повышение НДС и рост потребительских цен могут привести к тому, что россияне снова начнут экономить на продуктах. Первыми о рисках сокращения спроса предупредили производители мяса, молока и безалкогольных напитков, пишет РБК.

О том, что мера по повышению налога будет негативной как для производителей, так и для потребителей, предупредил один из крупнейших производителей мяса в России - группа "Русагро". В сообщении компании говорится, что повышение НДС приведет к росту потребительских цен через инфляцию, что в свою очередь окажет давление на покупательскую способность и приведет к снижению реальных доходов населения.

Хотя потребители обычно экономят на продуктах питания в последнюю очередь, в компании не исключают "сокращения спроса на такие продукты, как мясо, в частности свинину".

Повышение НДС затронет всю цепочку производства мясной продукции: например, увеличится стоимость необходимых препаратов и премиксов, транспортных и логистических услуг, указывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Он сомневается, что в текущей ситуации производители смогут переложить повышение НДС на плечи потребителей, и указывает, что значительная часть населения будет вынуждена экономить, в том числе на продуктах питания.

Он напоминает, что с начала кризиса в 2014-2015 годах потребление мяса и мясопродуктов в России снизилось с 75 кг до примерно 70 кг на человека в год, экономили в первую очередь на говядине. Потребление восстановилось только в 2016-м и с тех пор растет: в этом году оно может превысить планку 76 кг на человека.

Опасения производителей мяса разделяют и представители других отраслей пищевой промышленности. Повышение налога может повлиять на рост розничных цен, а учитывая, что доходы и покупательская способность россиян в последние годы не растут, потребители могут сократить покупки, говорит исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его мнению, замещать будут в первую очередь дорогие продукты: например, говядину и свинину - курицей, а молоко, масло и сыр - продукцией с добавлением растительных жиров. Потребление рыбы, шоколада и свежих фруктов также сократится, а вот хлеба - наоборот, может увеличиться, добавляет Востриков.

Повышение НДС может негативно сказаться и на уровне потребления молочной продукции населением с наиболее низкими доходами, говорит представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.

Не поддерживают повышение НДС и ретейлеры. Усиление налоговой нагрузки на фоне стагнации доходов населения, низкой покупательной способности, острой конкуренции на рынке розничной торговли и снижающейся рентабельности бизнеса создает "существенные риски для здорового экономического развития ретейла", отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли.

"Ведомости": профсоюзы оттеснят оппозицию от пенсионного протеста

Профсоюзы нужны Кремлю, чтобы контролировать протесты против повышения пенсионного возраста, пишут "Ведомости".

Участие в митингах Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) необходимо для контроля ситуации: с одной стороны, митинги нужно разрешить, чтобы позволить гражданам выпустить пар, а с другой - чтобы показать готовность властей пойти на уступки.

Выступления против пенсионной реформы, видимо, изначально были предусмотрены сценарием ее реализации, полагает близкий к Кремлю собеседник издания.

"Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы - оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта", - говорит еще один собеседник.

Газета публикует таблицу доверия властным институтам - профсоюзы упоминаются в самой нижней ее части, и предстоящий протест, по мнению экспертов, поможет организации частично восстановить свои позиции. И властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному, отмечает один из собеседников "Ведомостей".

Еще один собеседник, близкий к администрации, объясняет, что профсоюзы могут проводить акции в такое время, чтобы на них пришло меньше народа, а другим могут отказать в согласовании митингов, рекомендовав присоединиться к профсоюзному протесту: "Кроме того, покажут, что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек".

Глава ФНПР Михаил Шмаков уже заявил о проведении акций в регионах. В четверг представители Конфедерации труда России (КТР) подали уведомления на проведение митингов в 50 регионах, пока они согласованы в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Сосногорске (Республика Коми), сообщил председатель КТР Борис Кравченко.

Акция в Москве планируется на вечер среды, 18 июля. "КТР считает критически важной акцию в Москве. Матчи чемпионата мира по футболу закончатся 15 июля, первое чтение законопроекта - 19 июля, поэтому мы будем договариваться провести акцию 18 июля", - сказал Кравченко. Оппозиция хотела бы согласовать акции в Москве и Санкт-Петербурге с профсоюзами, но пока никакой договоренности нет.

Профсоюзы присоединились к протесту, поскольку тему пенсионной реформы нельзя отдавать на откуп оппозиции, считает политолог Евгений Минченко: "Понятно, что, если есть такие эмоции - а они есть - и социология фиксирует высокий уровень неприятия этой реформы, должны быть структуры, которые являются союзниками власти, способные аккумулировать этот негатив".

Политолог Дмитрий Орлов напоминает, что "Единая Россия" и ФНПР - давние партнеры: "Несмотря на то что партия и профсоюзы занимают существенно различающиеся позиции по пенсионной реформе, это партнерство, вероятнее всего, сохранится. Логично предположить, что в ближайшее время может быть проведена публичная акция, подтверждающая такое партнерство".

Профсоюзы могут быть провластными, но лишь до определенного предела, иначе они перестают быть интересны всем, в том числе и власти, отмечает политолог Константин Калачев: "Было бы очень странно, если бы профсоюзы, пусть даже официальные, не отреагировали на тему повышения пенсионного возраста".

Калачев считает, что акции профсоюзов могут оказаться достаточно массовыми, чтобы скорректировать реформу, но не настолько массовыми, чтобы ее отменить.

"Коммерсант": "Шанинку" лишили аккредитации

О ситуации с Московской высшей школой социальных и экономических наук рассказывает "Коммерсант". Газета пишет, что вуз лишился аккредитации внезапно, и публикует мнения тех, кто говорит о "массовом разгроме" высших учебных заведений с "либеральной" репутацией.

Госаккредитации вуз лишился после проверки Рособрнадзора, комиссия которого выявила многочисленные нарушения. Ректор вуза Сергей Зуев заявил, что эти требования оторваны от реальности, и предложил ректорскому сообществу обсудить возможность изменения законодательства.

Его подчиненные высказываются откровеннее, они прямо заявляют, что речь идет о разгроме следующего после ЕУСПб вуза с "либеральной" репутацией.

Проверка в МВШСЭН была плановой - 25 мая 2018 года у вуза, который по имени основателя, первого ректора и действующего президента Теодора Шанина называют "Шанинкой", истекало свидетельство о государственной аккредитации. В вуз приехали проверяющие, которые, по словам декана факультета социальных наук Виктора Вахштайна, первые два дня они были настроены благожелательно, а на третий день "после звонка эксперты удалились, виновато пряча глаза". После этого и последовало решение комиссии.

Газета пишет, что решение вызвало много негатива в образовательном сообществе: несмотря на негосударственный статус, МВШСЭН считается одним из самых престижных вузов в России. Так, в 2015 году она заняла первое место в рейтинге зарплат выпускников, подготовленном минобрнауки: обладатели ее диплома зарабатывали в среднем 110 тысяч рублей в месяц.

"В России такие заведения можно пересчитать по пальцам одной руки, - заявила доцент кафедры социологии ВШЭ Элла Панеях. - "Шанинка" из учебных заведений, где учат социальным наукам, если не номер один, то входит в тройку. Это первоклассное учебное заведение с длинной историей, которое существует все постсоветское время. У них абсолютно мировой стандарт обучения".

По ее словам, в заключении Рособрнадзора нет действительно серьезных нарушений, а работа вуза оценивается исключительно с бюрократической точки зрения.

По мнению Эллы Панеях, в вузе нашли именно те нарушения, "которые ищут, когда хотят закрыть".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си