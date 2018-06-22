Зачем Мелания Трамп надела эту куртку из "Зары"? Все версии

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Первая леди США Мелания Трамп 21 июня неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?" - и попала на первые полосы мировых СМИ.

Зачем она надела такую куртку, остается загадкой, но есть несколько версий.

Это просто куртка

Мелания Трамп надела куртку защитного цвета, купленную в недорогом магазине "Зара" за 39 долларов, когда ехала из Белого дома в аэропорт, чтобы отправиться в Техас и самой посмотреть, что происходит на американо-мексиканской границе.

Первая леди уже говорила, что переживает из-за того, что американские пограничники стали массово отнимать у семей мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, их детей - и отправлять в центры для малолетних на долгие месяцы, пока разбираются дела их родителей.

Именно Мелания, как утверждают источники Си-эн-эн, уговорила Дональда Трампа принять меры и подписать указ, запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов.

Пресс-служба Мелании Трамп утверждает, что не нужно искать никаких "скрытых посланий" в выборе верхней одежды первой леди. Никаких сигналов она никому не подавала, надпись ничего не значит и не может трактоваться.

Правдоподобность: сомнительная. В конце концов, Мелания надела эту куртку дважды - когда вылетала из Вашингтона, и когда вернулась обратно из Техаса. В это время надпись на куртке и ее возможное символическое значение уже вовсю обсуждала американская пресса. Один тот факт, что привыкшая к дорогим маркам одежды Мелания носит куртку из "Зары", уже можно принять за некий сигнал, не говоря о содержании надписи на куртке. Более того, критики указывают, что в Вашингтоне было слишком жарко, чтобы носить курту.

Media playback is unsupported on your device Мелания Трамп - мужу: руку приложи…

Надпись - послание мужу

У Мелании Трамп, если верить книге журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость" о буднях Белого дома, довольно сложные отношения с мужем. Из книги, достоверность многих деталей из которой администрация Трампа опровергает, следует, что первая леди фактически живет своей жизнью и нечасто пересекается с Трампом. Вулф также писал, что Мелания не радовалась победе Трампа и не хотела переезжать в Вашингтон.

После того, как бывшая порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о романе с Трампом десятилетней давности (Белый дом эти сведения не подтверждает), многие американские газеты отмечали, что Мелания стала реже появляться на публике вместе с президентом и даже проигнорировала запланированную поездку в Давос на Всемирный экономический форум.

Когда президент выступал в конце января с обращением к нации, Мелания все же была рядом с ним (хоть они и приехали на разных автомобилях), но надела белый брючный костюм, который, в том числе благодаря Хиллари Клинтон, стал символом борьбы женщин за свои права.

Вполне возможно, говорят сторонники этой версии, что и в этот раз Мелания воспользовалась гардеробом, чтобы молчаливо выразить протест в связи с поведением мужа - или донести, что президенту нет никакого дела до разлученных семей. Эта теория особенно популярна в социальных сетях, где существует целое движение "Освободите Меланию". Его приверженцы уверены, что жена президента несчастлива в браке и не может вести себя так, как хочет.

Правдоподобность: установить невозможно. Мелания Трамп тщательно выбирает наряды, а пресса их потом тщательно анализирует и находит те или иные значения, но есть ли у первой леди США намерение что-то говорить своими нарядами, посылает она таким образом какие-либо сигналы или же просто дурачит падкую до сенсаций из жизни президентской семьи прессу, неизвестно. Интервью она практически не дает, поэтому отношение Мелании к своему гардеробу остается загадкой.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд и Мелания Трампы принимают в Белом доме Эммануэля Макрона и его супругу Брижит

Мелания протестует против "фейк ньюс"

Эта версия принадлежит ее мужу Дональду Трампу. 21 июня он написал в "Твиттере": "На самом деле мне все равно. А вам?" на спинке куртки Мелании - это послание всем "фейк ньюс". Мелания поняла, какими бесчестными они бывают, и больше не обращает на них внимания".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump “I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

Термином "фейк ньюс" (фальшивые новости) Трамп называет СМИ, которые критикуют администрацию Белого дома и его лично. В разное время он называл "фейковыми новостями" Си-эн-эн, Washington Post, New York Times и другие критически настроенные по отношению к нему издания и телеканалы, в основном леволиберального толка.

Правдоподобность: крайне сомнительная. Слова Трампа выглядят как попытка сгладить реакцию прессы на событие, которое выставляет его не в лучшем виде, а еще идут вразрез с тем, что сказали в его пресс-службе. Да и о "фейк ньюс" первая леди прежде не высказывалась.

Куртка - послание индустрии "быстрой моды"

Куртка, которую надела Мелания, - из коллекции Zara двухлетней давности, просто так ее сейчас купить нельзя. Как предполагает Washington Post, первая леди могла выбрать ее именно из-за популярного бренда так называемой "быстрой моды".

Испанского производителя одежды не раз критиковали за использование труда детей в африканских странах, а также за низкие зарплаты на ее фабриках и плохие условия труда. Другие бренды одежды сталкиваются с такой же критикой, но Zara вместе с принадлежащими компании марками Pull&Bear, Bershka и Stradivarius не первый год остается крупнейшим производителем одежды в мире.

Правдоподобность: такая версия имеет право на существование, но что именно имела в виду Мелания, станет известно только тогда, когда она сама об этом расскажет.