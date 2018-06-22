Зачем Мелания Трамп надела эту куртку из "Зары"? Все версии
Первая леди США Мелания Трамп 21 июня неожиданно отправилась в Техас, чтобы посетить центр для содержания детей мигрантов. В Вашингтоне, садясь в самолет, Мелания накинула на плечи куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам?" - и попала на первые полосы мировых СМИ.
Зачем она надела такую куртку, остается загадкой, но есть несколько версий.
Это просто куртка
Мелания Трамп надела куртку защитного цвета, купленную в недорогом магазине "Зара" за 39 долларов, когда ехала из Белого дома в аэропорт, чтобы отправиться в Техас и самой посмотреть, что происходит на американо-мексиканской границе.
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Первая леди уже говорила, что переживает из-за того, что американские пограничники стали массово отнимать у семей мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, их детей - и отправлять в центры для малолетних на долгие месяцы, пока разбираются дела их родителей.
Именно Мелания, как утверждают источники Си-эн-эн, уговорила Дональда Трампа принять меры и подписать указ, запрещающий разделять семьи нелегальных мигрантов.
Пресс-служба Мелании Трамп утверждает, что не нужно искать никаких "скрытых посланий" в выборе верхней одежды первой леди. Никаких сигналов она никому не подавала, надпись ничего не значит и не может трактоваться.
Правдоподобность: сомнительная. В конце концов, Мелания надела эту куртку дважды - когда вылетала из Вашингтона, и когда вернулась обратно из Техаса. В это время надпись на куртке и ее возможное символическое значение уже вовсю обсуждала американская пресса. Один тот факт, что привыкшая к дорогим маркам одежды Мелания носит куртку из "Зары", уже можно принять за некий сигнал, не говоря о содержании надписи на куртке. Более того, критики указывают, что в Вашингтоне было слишком жарко, чтобы носить курту.
Надпись - послание мужу
У Мелании Трамп, если верить книге журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость" о буднях Белого дома, довольно сложные отношения с мужем. Из книги, достоверность многих деталей из которой администрация Трампа опровергает, следует, что первая леди фактически живет своей жизнью и нечасто пересекается с Трампом. Вулф также писал, что Мелания не радовалась победе Трампа и не хотела переезжать в Вашингтон.
После того, как бывшая порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о романе с Трампом десятилетней давности (Белый дом эти сведения не подтверждает), многие американские газеты отмечали, что Мелания стала реже появляться на публике вместе с президентом и даже проигнорировала запланированную поездку в Давос на Всемирный экономический форум.
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Когда президент выступал в конце января с обращением к нации, Мелания все же была рядом с ним (хоть они и приехали на разных автомобилях), но надела белый брючный костюм, который, в том числе благодаря Хиллари Клинтон, стал символом борьбы женщин за свои права.
Вполне возможно, говорят сторонники этой версии, что и в этот раз Мелания воспользовалась гардеробом, чтобы молчаливо выразить протест в связи с поведением мужа - или донести, что президенту нет никакого дела до разлученных семей. Эта теория особенно популярна в социальных сетях, где существует целое движение "Освободите Меланию". Его приверженцы уверены, что жена президента несчастлива в браке и не может вести себя так, как хочет.
Правдоподобность: установить невозможно. Мелания Трамп тщательно выбирает наряды, а пресса их потом тщательно анализирует и находит те или иные значения, но есть ли у первой леди США намерение что-то говорить своими нарядами, посылает она таким образом какие-либо сигналы или же просто дурачит падкую до сенсаций из жизни президентской семьи прессу, неизвестно. Интервью она практически не дает, поэтому отношение Мелании к своему гардеробу остается загадкой.
Мелания протестует против "фейк ньюс"
Эта версия принадлежит ее мужу Дональду Трампу. 21 июня он написал в "Твиттере": "На самом деле мне все равно. А вам?" на спинке куртки Мелании - это послание всем "фейк ньюс". Мелания поняла, какими бесчестными они бывают, и больше не обращает на них внимания".
Термином "фейк ньюс" (фальшивые новости) Трамп называет СМИ, которые критикуют администрацию Белого дома и его лично. В разное время он называл "фейковыми новостями" Си-эн-эн, Washington Post, New York Times и другие критически настроенные по отношению к нему издания и телеканалы, в основном леволиберального толка.
Правдоподобность: крайне сомнительная. Слова Трампа выглядят как попытка сгладить реакцию прессы на событие, которое выставляет его не в лучшем виде, а еще идут вразрез с тем, что сказали в его пресс-службе. Да и о "фейк ньюс" первая леди прежде не высказывалась.
Куртка - послание индустрии "быстрой моды"
Куртка, которую надела Мелания, - из коллекции Zara двухлетней давности, просто так ее сейчас купить нельзя. Как предполагает Washington Post, первая леди могла выбрать ее именно из-за популярного бренда так называемой "быстрой моды".
Испанского производителя одежды не раз критиковали за использование труда детей в африканских странах, а также за низкие зарплаты на ее фабриках и плохие условия труда. Другие бренды одежды сталкиваются с такой же критикой, но Zara вместе с принадлежащими компании марками Pull&Bear, Bershka и Stradivarius не первый год остается крупнейшим производителем одежды в мире.
Правдоподобность: такая версия имеет право на существование, но что именно имела в виду Мелания, станет известно только тогда, когда она сама об этом расскажет.