ЧМ-2018: фан из Колумбии потерял работу, выпив спиртное из бинокля

Правообладатель иллюстрации Alonso Rafael Gomez Castro Image caption Не прошло и суток, как решивший выпить из бинокля болельщик потерял работу

Все началось с поста в "Фейсбуке". Еще 19 июня Луис Фелипе Гомес работал в колумбийской авиакомпании Avianica Cargo в должности регионального менеджера направления Европа-Азия. За сутки его жизнь резко изменилась.

Опубликованный в этот день в "Фейсбуке" видеоролик, на котором группа колумбийцев распивает пронесенное на стадион в Саранске спиртное, стал вирусным.

Спиртное пронесли на трибуны в бинокле, и это обстоятельство казалось Луису Гомесу забавным. Сейчас ему не смешно.

20 июля в одном из героев этого ролика колумбийцы опознали Гомеса. Выпитый напиток стоил ему работы - несмотря на то, что, по словам болельщика, он едва знал людей, которые его угостили.

Пропустить Twitter пост , автор: @cworswick Colombia's Foreign Office has reminded fans to behave themselves while in Russia after a group of Colombian supporters used a pair of false binoculars to smuggle liquor into yesterday's Japan game.pic.twitter.com/zwxsDdtxvE — Carl Worswick (@cworswick) 20 июня 2018 г.

"Министерство иностранных дел Колумбии напомнило находящимся в России фанатам о правилах поведения после того, как группа колумбийцев воспользовалась лже-биноклем, чтобы тайно пронести алкоголь на вчерашнюю игру с Японией", - написал в "Твиттере" Карл Ворсвик, британский спортивный журналист, работающий в Колумбии.

На видео Гомес - мужчина в бейсболке с нарисованными на лице флагами, который первым выпивает порцию пронесенного в бинокле алкоголя, сообщало колумбийское новостное агентство Pulzo.

Ролик был опубликован в качестве шутки. Группа футбольных фанатов бахвалится своей уловкой, позволившей пронести алкоголь на стадион "Мордовия Арена" на матч Колумбия - Япония, в котором колумбийцы потерпели поражение со счетом 1-2.

К концу матча слово "бинокль" вошло в тренды "Твиттера" в Колумбии. О бинокле, из которого выпивали колумбийские болельщики, писали сотни пользователей и различные новостные сайты страны.

Колумбийские фанаты нарушают правила на чемпионате мира и проносят на трибуны алкоголь в бинокле, сообщила в "Твиттере" колумбийская радиостанция BluRadio.

Культурные различия

Испаноязычные медиа обрушились на героев видео с критикой. Одна из телекомпаний даже обвинила нарушивших правила болельщиков в том, что они "ставят в неудобное положение всю страну".

Масла в огонь подлил радиоведущий Жан-Пьер Серна, обративший внимание на культурные различия между колумбийцами и японцами: комментаторы отмечали, что после матча японские фанаты остались на трибунах, чтобы помочь убраться мусор на стадионе.

Герои видео теперь обвиняются в том, что они своим поведением поддерживают негативные стереотипы о колумбийцах. Многие соотечественники в своих соцсетях сравнивают болельщиков, выпивших на стадионе, с людьми, занимающимися контрабандой наркотиков.

Дошло до того, что Мартин Сантос, сын колумбийского президента Хуана Мануэля Сантоса, написал в "Твиттере", что разочарован фанами, которые способствуют распространению негативных стереотипов о колумбийцах.

"Сначала мы думаем, что это круто, а потом нас почему-то злят обыски в аэропортах?" - написал Сантос в "Твиттере".

"Нарушение закона"

В течение нескольких часов неблагоразумный поступок на футбольном стадионе превратился в одну из самых обсуждаемых тем в соцсетях в Колумбии и за ее пределами.

Министерство иностранных дел страны, не упоминая сам инцидент, призвало колумбийцев уважать правила поведения в России.

Но главный удар ждал героя видео менее чем через день. Региональный менеджер авиакомпании Avianca Луис Гомес на глазах у всех стал безработным, он был уволен прямо в соцсети.

Пропустить Twitter пост , автор: @Avianca Rechazamos toda actuación que vaya en contravía de nuestros principios y valores. Esta es la acción puntual de Avianca Holdings con relación al comportamiento del empleado de @Avianca_Cargo que violó la ley y normatividad dentro del evento Mundialista. pic.twitter.com/aDtEWEXqsJ — Avianca (@Avianca) 20 июня 2018 г.

"Avianca Holdings отвергает любые действия, которые противоречат принципам и ценностям компании", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Avianca в "Твиттере".

"В соответствии с этим мы приняли решение прервать контракт с сотрудником Avianca Cargo, который находится на чемпионате мира. Он своим поведением, употреблением алкоголя, который был незаконно пронесен на один из стадионов, нарушил порядок и нормы, принятые на чемпионате мира", - говорится в заявлении компании.

"15 секунд неверно истолкованного видео"

Вскоре местные СМИ сообщили, что колумбийские власти потребовали аннулировать паспорт болельщика Гомеса, чтобы на время соревнований закрыть для него вход на стадионы ЧМ-2018.

Луис Гомес вынужден был оправдываться хотя бы для того, чтобы успокоить латиноамериканские СМИ.

Со страницы своей жены в "Фейсбуке" Гомес объяснил, что он не знал о видеосъемке на трибуне и "не протаскивал алкоголь на стадион".

"Я подошел поздороваться с друзьями, - объясняет Гомес произошедшее. - Они предложили мне глоток. Я выпил в момент эйфории и счастья от того, что увидел сборную Колумбии на чемпионате мира".

"Я пытаюсь осмыслить, как неудачно выбранные, вырванные из контекста и неверно интерпретированные 15 секунд видео могут испортить репутацию человека и перечеркнуть тот факт, что всю жизнь он пытался все делать правильно", - написал Гомес.

Гол в свои ворота

Во вторник 19 июля Луис Фелипе Гомес был довольным жизнью человеком. Региональный менеджер солидной компании, он прилетел в Россию, болел за сборную Колумбии на чемпионате мира и веселился с друзьями.

Спустя 48 часов он стал жертвой публичного остракизма у себя на родине, ему могут запретить вход на стадионы чемпионата мира.

Но самое неприятное - теперь ему нужно искать работу.

И все это из-за того, что он, недолго думая, ответил "да" на предложение выпить тайком пронесенное в бинокле на трибуны спиртное.

Зато теперь футбольный болельщик Луис Фелипе Гомес хорошо знает, что это значит - забить гол в свои ворота.