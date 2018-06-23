Чего ждать врачам, учителям и силовикам. Повышение пенсионного возраста в пяти графиках

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Правительство собирается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. На первый взгляд это выглядит просто, но на самом деле система намного сложнее.

Русская служба Би-би-си разобралась в том, на каких категориях граждан и как скажется пенсионная реформа. Для удобства показываем на графиках.

Базовая реформа: как повышение пенсионного возраста повлияет на тех, кто не имеет никаких льгот

Если повышение пенсионного возраста будет одобрено в нынешнем виде, то эффект от этого почувствуют в первую очередь мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения.

Первым поколением женщин, которые выйдут на пенсию не в 55 лет, а на восемь лет позже, станут те, кто родился в 1971 году. Первым поколением мужчин, которые выйдут на пенсию в 65 лет, станут те, кто родился в 1963 году.

Льготники: когда будут выходить на пенсию жители Крайнего Севера

Российская пенсионная система предусматривает более ранний выход на пенсию для различных льготных категорий. Это, например, родители погибших военнослужащих и жители районов с неблагоприятным климатом. Для них пенсионный возраст также отодвигается.

Если у человека недостаточно стажа, то он может претендовать на социальную пенсию, размер которой ниже страховой. Возраст, когда человек сможет получать эту пенсию, также отодвигается.

Что будет с врачами, учителями и артистами?

Российская пенсионная система предусматривает возможность более раннего выхода на пенсию врачей и учителей, а также различных творческих работников по достижении определенного стажа - они должны проработать эти годы в своей сфере.

Они смогут выходить на пенсию через несколько лет после достижения нужного стажа. Например, если учитель к 2019 году проработал в отрасли 25 лет, то он сможет выйти на пенсию лишь через год - в 2020 году. К 2026 году временной лаг увеличивается до восьми лет.

Для кого ничего не изменится?

Российское пенсионное законодательство также предусматривает ранний выход на пенсию ряда других категорий работников - как правило, это работники вредных и тяжелых производств, сотрудники правоохранительных органов, а также многодетные матери.

Чтобы получить возможность выйти на пенсию раньше, они должны иметь определенный стаж, а занятые на вредном производстве отработать там, как правило, около 10 лет.

Для этих категорий пенсионный возраст не меняется. Но первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что минфин и минобороны обсуждают изменение стажа и для выхода на пенсию военнослужащих и других силовиков. Правда, в законопроекте о повышении пенсионного возраста это пока не отражено.

В каких регионах продолжительность жизни ниже пенсионного возраста?

В некоторых регионах России ожидаемая при рождении продолжительность жизни мужчин ниже, чем 65 лет. Конечно, это не значит, что все жители региона не доживут до пенсии. Но сейчас значительная доля мужчин в этих регионах действительно умирает раньше 65 лет. Где именно? Ответ - на графике.