Чечня престолов: кто и как управляет республикой. Подробная карта

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым и спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым

Сразу несколько родственников и односельчан главы Чечни Рамзана Кадырова за последнюю неделю заняли руководящие должности в руководстве республики и России. Насколько влиятельны родные Кадырова в республике? Кто самые значимые люди в Чечне? Русская служба Би-би-си составила подробную карту чеченской власти.

Чечня - один из самых дотируемых, самый консервативный и, вероятно, самый известный за пределами России регион. Бессменный лидер Чечни Рамзан Кадыров часто называет себя верным пехотинцем Путина. Он имеет карт-бланш на такие заявления и действия, которыми не может похвастаться ни один другой российский губернатор, от публичных угроз оппозиции до роли главного связного с исламским миром.

Есть и еще одна особенность, которая отличает Чечню от других российских регионов. Почти вся система управления республикой завязана лично на самого Рамзана Кадырова и на близких к нему людей.

"Ближний круг Кадырова - это то, что в английском языке называется trust network - сеть, построенная на доверии - это люди близкие, люди, которым можно доверять не только потому, что ты их знаешь, а потому что ты с ними связан чем-то большим. Статус-кво, который мы имеем сегодня в Чечне, - это военное управление, им управляют военные люди. В этом смысле интересны параллели с Кремлем, потому что там же тоже в основном силовики, сейчас совет безопасности становится важнейшим органом в принятии внутриполитических решений, потому что в принципе политика сегодня построена именно на безопасности", - говорит руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Однако в самой Чечне ничего удивительного в пристрастии Кадырова к назначениям людей из его окружения не видят. В российском законодательстве есть понятие "конфликт интересов" на госслужбе - подразумевается, что люди, которых связывают личные отношения, не должны работать на таких должностях, где бы их личные отношения могли помешать объективному принятию решения.

По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, то, что Кадырова окружают люди, которые учились, росли и воевали с ним, вряд ли подходит под определение конфликта интересов. "Стратегия Кадырова - в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее", - считает Умаров.

Кадыров окружил себя людьми своего поколения, выходцами из своего села по той причине, что они обязаны ему всем, что у них есть и это является гарантом их преданности, считает бывший лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев: "Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, он ими дорожит", - считает Закаев.

Русская служба Би-би-си составила подробную карту расстановки власти в Чечне. Судя по подсчетам Русской службы Би-би-си, из 158 чиновников в Чечне 30% - это родственники главы региона, еще 23% - односельчане и еще 12% - его друзья и их родственники.

Полную схему в формате PDF вы можете скачать здесь. Методика исследования - здесь.

Большие перестановки

О "дорогих братьях", как называет всех близких к нему людей сам Кадыров, вновь заговорили в середине июня. В пятницу стало известно, что премьер-министр Чечни Абубакар Эдельгериев, односельчанин Кадырова, назначен на пост советника президента Российской Федерации.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Эдельгериев сказал, что сам узнал о назначении из СМИ: "Я ожидал этого. Я не знал, куда (меня назначат), но я в кадровом резерве состоял, мне говорили, что назначение будет, а куда - не говорили", - сказал теперь уже бывший премьер Чечни. По словам Эдельгериева, он очень хорошо относится к назначению и хочет показать себя с хорошей стороны: "Я знаю, что президентская команда очень сильная, и я хочу, конечно, вписаться", - добавил он.

На освободившийся пост премьера был назначен мэр Грозного Муслим Хучиев, а кресло мэра столицы глава Чечни предложил отдать своему племяннику Ибрагиму Закриеву. Ису Тумхаджиева, который также является дальним родственником Кадыровых, глава региона выдвинул на должность первого вице-премьера. А на прошлой неделе главой Курчалоевского района Чечни стал сын родного брата Рамзана, Хамзат Кадыров.

Кадыров не скрывает, что часто назначает на ответственные должности людей, с которыми его связывают личные связи. Он часто при назначении использует формулировку "Я знаю этого человека много лет" или "с раннего детства". Эта фраза - верный маркер того, что человек пользуется особым доверием Кадырова.

Кто еще пользуется его особым доверием, сколько в Чечне работает родственников, односельчан и сослуживцев Кадырова, и насколько все они влиятельны?

Круг доверия Рамзана

Русская служба Би-би-си выбрала 18 ключевых фигур в исполнительной, законодательной власти, в силовых структурах, в бизнесе и в сфере международных отношений региона, принимающих самые важные решения или влияющие на их принятие.

Несмотря на то что у главы Чечни немало родственников, среди тех людей, которые принимают решения и с которыми советуется Кадыров, не так много представителей фамилии Кадыровых. Сам Кадыров объясняет это тем, что у его родственников недостаточно заслуг для занятия высоких постов: "От того, что у тебя фамилия Кадыров, ты никуда не устроишься, друг мой, если у тебя нет заслуг. У нас, у Кадыровых, много людей, которых нужно устроить на работу. Их можно сделать министрами, депутатами, главами, генералами, но у них нет заслуг. Поднимается (по служебной лестнице) только тот, у кого есть заслуги", - сказал Кадыров на одном из совещаний в Грозном.

В разговоре с русской службой Би-би-си министр печати региона Умаров рассказал о том, что если Кадыров принимает в ближний круг людей своей фамилии, ответственность на них лежит большая, чем на остальных членах команды: "Чем ближе он ему по родственной линии, тем больше на нем ответственности, тем больше на нем задач, тем больше с него спрашивают", - объясняет Джамбулат Умаров.

Большим доверием лидера Чечни пользуются те, кто находится в команде с начала 2000-х годов, когда главой администрации, а затем и президентом Чечни был отец Рамзана Ахмат-Хаджи Кадыров.

К ближнему кругу главы региона собеседники Би-би-си в первую очередь относят троих людей: депутата Госдумы Адама Делимханова, спикера парламента Чечни Магомеда Даудова и командира СОБР "Терек" Абузайда Висмурадова. Все опрошенные Би-би-си инсайдеры и эксперты относят этих людей к ближайшему кругу Кадырова.

Также к "кругу доверия", сформировавшемуся из бывшего окружения отца Рамзана Кадырова, жители региона относят министра внутренних дел МВД по Чечне Руслана Алханова, главу Совета экономической и общественной безопасности Чечни Вахита Усмаева, начальника линейной полиции Али Тагирова, и других. Большинство из них родом из села Кадыровых Центарой.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ахмат-Хаджи Кадыров вместе с нынешним министром МВД по ЧР Русланом Алхановым и начальником ленейного отдела полиции МВД по ЧР Али Тагировым в 2001 году

Тройка лидеров: Адам, Лорд, Патриот

Депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и начальник СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов чаще других появляются рядом с главой региона, фигурируют в местных телесюжетах и упоминаются как люди, ответственные за самые важные участки работы.

Согласно исследованию, проведенному Би-би-си, за период с октября 2017 по апрель 2018 года Делимханов появлялся в кадрах чеченского телевидения около 60 раз.

Даудов мелькает на телеэкране чаще - около 70 раз за полгода.

На большинстве мероприятий с Кадыровым они оба стоят рядом с ним, но прямого участия в событии не принимают. Глава региона часто назначает их ответственными за строительство нового объекта или за исполнение его поручений. Так, например, Делимханов курировал строительство нового здания железнодорожного вокзала в Гудермесе, а Даудову было поручено следить за улучшением ситуации на дорогах Чечни.

Висмурадов за последние шесть месяцев появлялся рядом с Кадыровым почти на каждой встрече и мероприятии. Он, в отличие от Делимханова и Даудова, не сидит на совещаниях с главой Чечни, но всегда находится поблизости.

Адам Делимханов и его братья

Делимханов вместе со своими братьями присоединился к команде Ахмата-Хаджи Кадырова и воевал на стороне федеральных сил еще в начале 2000-х годов и занимал разные посты в силовых ведомствах Чечни.

С 2007 года Делимханов - депутат Госдумы от "Единой России". Делимханов в Думе редкий гость, в основном он приходит на крупные мероприятия вроде послания президента.

В республике его знают как ответственного за чеченцев, проживающих за пределами Чечни. Об этом пишут местные СМИ, и сам депутат часто проводит встречи с чеченцами из других регионов России.

Родные братья депутата также занимают высокие посты в силовых ведомствах. Алибек - заместитель командующего войск Национальной гвардии РФ на Северном Кавказе, Герой России. Шарип - начальник управления Росгвардии по Чечне, Амхад - старший офицер МВД РФ по Чечне.

Правообладатель иллюстрации Астахов Дмитрий Image caption Дмитрий Медведев с Алибеком Делимхановым в Чечне 2010 год

СМИ называют Адама Делимханова братом или дядей Кадырова, но в реальности они, скорее всего, не являются родственниками. Глава Чечни сам называет его братом, но так он называет всех дорогих ему людей. Обычно Кадыров подробно описывает, как именно он связан с тем или иным родственником, про родство с Делимхановым Кадыров не говорит.

За пределами Чечни депутат вспоминается прежде всего в связи с историей с "золотым пистолетом", который выпал у него из кармана в здании Госдумы во время драки с другим депутатом Алексеем Журавлевым, а также с убийством Героя России Сулима Ямадаева в Дубае в 2009 году, в связи с которым им интересовалась дубайская полиция.

Руководитель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин называет депутата от Чечни "главным кадыровцем Москвы". По словам Каляпина, Делимханов - это человек, которого Кадыров назвал своим преемником. "Все знают, что Делимханов - это человек, который курирует весьма специфические вопросы в Москве, связанные с кадыровской политикой", - говорит Каляпин.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов

Магомед Даудов, Лорд

Магомед Даудов, которого в Чечне называют Лорд, занимает пост председателя парламента региона. Есть несколько версий истории о том, как он получил свое прозвище, и самая популярная - та, которую рассказывал сам Даудов. По его словам, на первую встречу с Рамзаном Кадыровым Даудов пришел в белой рубашке и костюме. Кадыров тогда заметил, что он похож на английского лорда.

Во время второй военной кампании Даудов был на стороне боевиков. Когда отец Рамзана Кадырова объявил об амнистии всех, кто перейдет на сторону официальной Чечни, Даудов воспользовался этой возможностью.

Много лет он работал на руководящих должностях в силовых структурах Чечни. В 2012 Рамзан Кадыров назначил Даудова на должность руководителя администрации главы и правительства региона, а с 2015 Магомед Даудов возглавляет главный законодательный орган Чечни.

Сфера влияния спикера не выходит за пределы Чечни. Председатель чеченского парламента часто фигурирует в историях с правозащитниками и журналистами, приезжающими в Чечню, - он встречается с ними лично.

Он же является президентом чеченского футбольного клуба "Ахмат". Эта должность очень ответственная и почетная, так как глава Чечни является большим поклонником футбола и ярым болельщиком чеченского футбольного клуба. Часто играет сам, эмоционально реагирует, когда его футболисты выигрывают важные матчи.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Рамзан Кадыров и Магомед Даудов на футбольном поле в Грозном

Именно к Даудову привозят людей, жалующихся на власти, для профилактических бесед или публичных извинений. В начале прошлого года он опубликовал в своем "Инстаграме" имя, адрес и домашний телефон жителя Кабардино-Балкарии, оставившего критичный комментарий в его адрес, и подписал "Ну че, приплыли?".

В СМИ широко обсуждалась еще одна история с постом Даудова: в своем "Инстаграм" под заголовком "Как развязать Кавказский узел" спикер чеченского парламента призывал "вырвать псу Шведу пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров". Главный редактор издания "Кавказский узел" Георгий Шведов воспринял тогда эти слова как угрозу своей безопасности.

Кроме общения с людьми, которых нужно "образумить", Даудов известен определенной степенью влияния на правоохранительные органы.

Абузайд Висмурадов, Патриот

Абузайд Висмурадов или Патриот, как называют его в Чечне - одноклассник и друг детства чеченского руководителя. Совместные детские фотографии Кадырова и Висмурадова часто появляются на страницах в соцсетях главы региона.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Рамзан Кадыров и Абузайд Висмурадов (слева) 2003 год

Висмурадов занимает должность командира СОБР "Терек" - одного из специальных военизированных подразделений Федеральной службы национальной гвардии в Чечне, но фактически он бессменный начальник охраны Кадырова.

Информацию о том, что Висмурадов охраняет семью главы Чечни и его семьи подтвердил Би-би-си министр печати Чечни Джамбулат Умаров: "Это человек скромный, храбрый и при этом очень совестливый и добрый, стальной воин, которому глава Чеченской республики доверяет безмерно", - характеризует его Умаров.

Относительно новой обязанностью Патриота стало продвижение бойцовского клуба "Ахмат" и его воспитанников на международных и российских соревнованиях по смешанным единоборствам. Клуб "Ахмат" был создан в 2014 году и по замыслу Кадырова должен воспитать лучших бойцов, которые будут представлять Чечню на международных соревнованиях и приносить победы.

В прошлом году Висмурадов вместе с бойцом своего клуба ездил на турнир UFC в Европу, после чего последовала серия публикаций в СМИ, а также обращения международных правозащитных организаций к руководству стран, выдавших визу ближайшему соратнику Кадырова.

Один из братьев Висмурадова занимает пост в парламенте республики, второй до недавнего времени возглавлял грозненский отдел полиции МВД по Чечне, пока Кадыров не заменил его своим племянником.

По мнению председателя комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина, должности, которые занимают Делимханов, Даудов и Висмурадов, не столь важны, главное - какой они имеют статус.

"Неформальная иерархия в Чечне зачастую существует совершенно параллельно с официальным табелем о рангах. У каждого из этих людей неформальный статус, который непосредственно к их официальной должности не имеет никакого отношения. Это просто некая неформальная подпорка под их статус, - говорит Каляпин. - Если Лорд и Делимханов - это люди, у которых есть официальные высокие должности, то у Патриота официальная должность не такая высокая. Зато все знают, что Патриот - это личный охранник Кадырова. Этим неформальным статусом и определяется их реальное положение и отношение к ним в чеченском обществе. Лорд - это главный силовик в Чечне, Делимханов - это главный кадыровец Москвы, Патриот - это личный охранник Рамзана. Это знают все".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Рамзан Кадыров и Абузайд Висмурадов (сзади) 2014 год

Силовой блок

Правоохранительные органы и силовой блок республики - самая важная часть государственной власти Чечни.

Из 18 членов "круга доверия" Рамзана восемь - силовики, трое работают за пределами региона, остальные трудятся в сфере законодательной и исполнительной власти Чечни.

Ответ на вопрос, почему главные люди сидят в органах правопорядка, довольно прост, считают опрошенные Би-би-си эксперты.

"Мне Рамзан Кадыров еще в 2010 году говорил, что нам самое главное тут - обеспечить безопасность, и нужно понимать, что Кадыров понимает под безопасностью: нужно все зачистить и забетонировать, чтобы не было тут никаких проклятых либералов, чтобы не было протестов, митингов, чтобы все были за власть, чтобы все ее поддерживали. Он это обеспечивает, а остальное, как он сам мне сказал, нам обеспечит Владимир Владимирович. И ему для этого ничего кроме силовиков не нужно", - рассказывает Каляпин.

Глава минпечати Чечни Умаров называет силовиков в окружении Кадырова братством, скрепленным атаками с криками "Аллахуакбар" против международного террора. "Это люди, которые сидели с ним в окопах и напоминают ему о былой боевой славе", - говорит Умаров.

Кадыров и публично уделяет довольно много внимания силовикам. Он объясняет это тем, что они ценой своей жизни доказывают патриотизм и защищают мир в регионе. Покушавшихся на жизнь сотрудников силового блока Кадыров называет своими личными врагами.

Ответственные посты в силовом блоке также распределены между старой командой Кадырова-старшего, их детьми и родственниками.

Среди руководителей силовых структур Чечни - четыре близких друга Рамзана Кадырова, двое племянников, двое соратников отца Рамзана Ахмата-Хаджи Кадырова, три родственника, девять односельчан нынешнего главы Чечни и пятеро родственников Адама Делимханова. Все они занимают руководящие должности в структурах МВД Чечни, Росгвардии по Чечне и силовых структурах федерального значения.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Дмитрий Медведев с одноклассниками и односельчанами Рамзана Кадырова, занимающими руководящие посты в силовых ведомствах Чечни 2010 год

Помимо региональных силовых органов в Чечне числится 18 войсковых частей Минобороны. Сейчас все они присоединены или находятся в стадии присоединения к Объединенному стратегическому командованию Южного военного округа.

По словам адвоката Петра Заикина, который принимал участие во второй чеченской кампании, часто бывает в регионе и встречается с бывшими сослуживцами, военнослужащие живут в регионе как на острове - с местными силовиками и властями практически не общаются.

"По сути Минобороны - это такой оплот федерализации в Чечне, в котором влияние местных властей почти к нулю сведено", - рассказывает адвокат.

Исполнительная и законодательная власть: большая семья

Из 73 человек в правительстве и парламенте Чечни, руководящие должности занимает 19 родственник и 14 односельчан Кадырова.

Абубакар Эдельгериев, который до недавнего времени занимал пост председателя правительства Чечни, был среди доверенных лиц Кадырова для ведения переговоров на федеральном уровне. Эдельгериев не случайный человек в окружении главы Чечни - он односельчанин и сын учительницы Рамзана Кадырова Веры Дерябиной.

Из 31 человека в кабинете министров и подведомственных ему организациях около 58% - это родственники и односельчане Кадырова (восемь родственников, восемь односельчан).

Министр транспорта и связи - зять главы Чечни, пост министра культуры также занимает родственник руководителя региона. Вновь назначенный первый заместитель председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев - сын вице-премьера правительства, министра автомобильных дорог Чечни. На странице в соцсети "ВКонтакте" Кадыров называет Тумхаджиева "опытным руководителем, которому поручаются реализация самых сложных проектов по реконструкции и строительству крупных объектов и целых районов". Тумхаджиевы приходятся Кадыровым дальними родственниками.

Среди семи помощников главы региона значатся двое Кадыровых, один Даудов - родной брат спикера парламента, и один Геремеев - родственник Адама Делимханова.

Секретариат Кадырова также возглавляет давний друг Рамзана Кадырова, бывший силовик.

Двоюродный брат Рамзана Амрудди Эдильгириев в республике известен как главный строитель новых мечетей. Это очень ответственная должность: в год в регионе строится по 30-40 новых мечетей, а общее их число превышает тысячу, это примерно по одной мечети на полторы тысячи человек

Среди представителей муниципалитетов выделить можно другого кузена Кадырова Турпал-Али Ибрагимова, который возглавляет Шалинский район Чечни. Участвовал в боевых действиях на стороне федеральных сил, работал в личной охране Ахмата Кадырова, награжден медалью "Участник боевых действий". В 2012 году утвержден на должность главы Шалинского муниципального образования. Ибрагимов или "Быстрый", как называют его в Чечне, также является одним из доверенных лиц Кадырова.

В парламенте трудится в основном старшее поколение родственников и односельчан главы Чечни.

Первым заместителем спикера является зять Рамзана Кадырова Салман Закриев, должности заместителей также занимают шурин Кадырова и его односельчанин. В депутатском корпусе сидит немало родственников и односельчан Кадырова и Делимханова.

Голос Чечни за ее пределами

Влияние главы Чечни распространяется далеко за пределы родного региона. Помимо Москвы и регионов, которые курирует Адам Делимханов, у Рамзана Кадырова есть свои представители в странах Ближнего Востока, Северной Африки и даже в Европе.

Официальное представительство Чечни при Президенте РФ возглавляет односельчанин Рамзана, а в заместителях у него сидит брат жены Кадырова.

Сенатор от Чечни Зияд Сабсаби в Совете Федерации занимает должность заместителя председателя комитета по международным вопросам. Это также соратник первого президента Чечни Ахмата Кадырова, именно он является представителем Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Сабсаби прожил большую часть жизни в Сирии и свободно говорит на арабском языке. Кадыров привлекал его для участия в налаживании связей с арабскими странами.

В последнее время Сабсаби активно занят работой по вывозу российских граждан из стран конфликта в Сирии и Ираке. Сенатора можно назвать одной из ключевых фигур в решении вопросов, связанных с арабским направлением.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Рамзан Кадыров с Зиядом Сабсаби (справа) встречает делегацию из Бахрейна в Грозном 2017 год

Еще один двоюродный брат Рамзана Одес Байсултанов курирует не менее важное направление - курортные и туристические зоны в Чечне, поиск инвестиций и презентация на международных инвестиционных форумах. Байсултанов занимает пост первого заместителя министра по делам Северного Кавказа, расположенного в городе Ессентуки Ставропольского края.

Еще одним близким Кадырову человеком можно назвать советника по религиозным вопросам Адама Шахидова. Шахидов учился в Дамаске, говорит на арабском, как сенатор от Чечни Сабсаби принимает участие во встречах Кадырова с представителями арабских стран.

Финансовый вопрос

Главный финансовый орган Чечни - не минфин, а фонд имени Ахмата Кадырова: он финансирует строительство различных объектов в Чечне, оплачивает пышные праздники с участием российских и зарубежных звезд, а также занимается помощью малоимущим в республике и за ее пределами. О том, как устроен Фонд Кадырова, писала газета "Коммерсант" в 2015 году.

Здесь руководящие должности занимают мать и жена Кадырова, президент и вице-президент.

"Ситуация, когда Рамзан Ахматович Кадыров отдаст распоряжение своей матери, чтобы фонд помог, например, сирийским детям, выглядит несколько неадекватно, - считает глава московского офиса Human Rights Watch Татьяна Локшина. - Я думаю, мать и жена Кадырова играют определенную символическую роль, потому что получается, что это такой абсолютный фонд семьи Кадыровых, в котором руководит мать Рамзана Ахматовича и его супруга. Он сам как глава республики свое имя на этот фонд свое имя не ставит, но при этом руководство организовано именно так, чтобы ни у кого не возникало сомнений по поводу того, что это фонда именно семьи Кадыровых".

В структуре фонда есть двоюродный брат Рамзана Дааев Абусупьян - соучредитель фонда и заместитель директора дочки Роснефти в Чечне - ОАО "Грознефтегаз". На страницах соцсетей главы Чечни Дааев мелькал часто.

За иностранные инвестиции в Чечне отвечает заместитель премьера Чечни Хасан Хакимов. В 2018 году, который был объявлен Кадыровым годом инвестиций, Хакимов часто встречается с представителями иностранных компаний с целью привлечения средств в регион.

Почему их так много?

По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, ближний круг Кадырова - это то, что в английском языке называется trust network: сеть, построенная на доверии. Это люди близкие, люди, которым можно доверять не только потому что ты их знаешь, а потому что ты с ними связан чем-то большим.

Однако в самой Чечне ничего удивительного в пристрастии Кадырова к назначениям людей из его окружения не видят. В российском законодательстве есть понятие "конфликт интересов" на госслужбе - подразумевается, что люди, которых связывают личные отношения, не должны работать на таких должностях, где бы их личные отношения могли помешать объективному принятию решений.

По словам министра Умарова, то, что Кадырова окружают люди, которые учились, росли и воевали с ним, вряд ли подходит под определение конфликта интересов. "Стратегия Кадырова - в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее", - считает Умаров.

Кадыров окружил себя людьми своего поколения, выходцами из своего села по той причине, что они обязаны ему всем, что у них есть и это является гарантом их преданности, считает бывший лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев.

"Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, он ими дорожит", - считает Закаев.

О том, как устроена власть в Чечне и может ли эта модель быть примером для других регионов, эксперты высказывают разные мнения.

"Мы ни на секунду не сомневаемся в том, что Чеченская республика и ее глава являются блестящим примером для подражания для всех остальных регионов", - говорит Умаров. В качестве позитивного примера он приводит выросшую на 7% экономику.

Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов считает, что пример Чечни не уникален. По его словам, похожим образом до недавнего времени была устроена власть в Дагестане - если руководящую должность занимает аварец, то вокруг него появляется много представителей этой национальности, если во главе органа стоит даргинец, то окружение у него тоже даргинское.

В качестве примеров клановости на федеральном уровне Муханов вспоминает бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и его жену Елену Батурину, а также генпрокурора Юрия Чайку и его сыновей.

Однако, по словам Муханова, нельзя назвать Чечню прообразом для остальной России. "У нас нет примера вот такого эксклюзивного положения любого другого северокавказского лидера как у Рамзана Кадырова. Что касается центральной России, это вообще невозможно. Чечня сейчас находится в, мягко говоря, особом политико-правовом статусе", - говорит Муханов.

По словам эксперта, жители соседних регионов хвалят Кадырова, часто говорят о том, что чеченцам повезло, что у них такой сильный узнаваемый лидер, но себе такого не хотят.

Сам Кадыров уже меняет подход к назначению кадров. Если раньше должности занимали, в основном, люди, связанные с прошлым семьи Кадыровых, то в последнее время глава республики окружил себя молодежью из числа родственников. Так, например, новый мэр Грозного - сын сестры Рамзана, начальник УГИБДД - сын другой сестры, еще один племянник возглавляет фонд по поддержке предпринимательства и, наконец, сын родного брата Рамзана возглавил район, в котором жил и вырос глава Чечни.

Как мы считали

Самым простым способом понять, кто входит в ближайший круг окружения Рамзана Кадырова, являются местные СМИ и соцсети, которыми пользуется глава региона и его окружение. Например, отчеты о пятничных молитвах в мечети, которые Рамзан Кадыров выкладывает на своей странице в соцсети Mylistory и "ВКонтакте" показывает примерную расстановку сил в регионе.

Люди из ближайшего круга, которым Кадыров доверяет больше всего, выбранные нами, стоят в первом ряду молящихся уже много лет. По такому же принципу выстраиваются ряды позади Рамзана. Исключением является родной дядя Рамзана Магомед Кадыров. Он является президентом федерации тяжелой атлетики Чечни, но почти всегда стоит в первом ряду. Еще одним исключением можно считать ближайшего друга главы Чечни Абузайда Висмурадова, который, обычно, стоит в последних рядах молящихся, но это, скорее, профессиональная привычка главного охранника Рамзана - оттуда видно всех.

По мнению Сокирянской, приближенность к телу показывает твое положение в иерархии власти в Чечне и чеченском обществе. "Приближенность к нему влияет не только на судьбу человека, на его физическое здоровье иногда, на его заработок, на положение его семьи, на уважение, которое ему оказывают в обществе. Это просто статус", - говорит Сокирянская.

Локшина из Human Rights Watch Татьяна сравнивает пятничную молитву в мечети Грозного с расстановкой политбюро во время парадов на Красной площади: "Чем ближе конкретный чиновник, конкретный персонаж находится во время некой публичной оказии к Рамзану Ахматовичу Кадырову, тем выше его статус. По крайней мере, в данный конкретный момент. Это совершенно очевидно. Это посылает конкретный сигнал обществу - кто у нас тут самый значимый".

1. Мы просмотрели фотографии и сообщения СМИ о публичных мероприятиях, в которых принимает участие Кадыров, и внимательно изучили всех, кто вместе с ним присутствует там.

2. Русская служба Би-би-си опросила экспертов-кавказоведов и жителей Чечни, работающих в органах власти, мы поговорили с жителями республики, а также с теми, кто работал в Чечне и сталкивался с людьми из ближайшего окружения и с самим Кадыровым лично.

3. Среди тех, с кем пообщалась Русская служба Би-би-си, - председатель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, адвокат Петр Заикин, председатель организации "Комитет по предотвращению пыток" Игорь Каляпин, глава московского офиса организации Human Rights Watch Татьяна Локшина, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, бывший сотрудник силовых структур Чеченской республики и обычные жители Чечни.

4. На основе этих данных мы выбрали 18 людей, которых собеседники Би-би-си назвали наиболее влиятельными в регионе. Это ближний круг, так называемый круг доверия Рамазана.

Степень их влияния, по мнению председателя правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, определяются преданностью Кадырову. "Они сделали много такого, чтобы их нельзя было подозревать в том, что они могут уйти из команды. Их влиятельность в регионе высока именно благодаря этой уверенности в них Кадырова", - говорит Черкасов.

5. Распознать родственников и друзей Кадырова можно по их страницам в соцсетях. Чаще всего, они публично пишут о степени родства и истории знакомства с тем или иным человеком. О том, что человек является односельчанином Кадырова, известно в первую очередь из их биографий, опубликованных на сайтах ведомств, а также со страниц соцсетей, в которых часто описываются детские годы, проведенные в селении Центарой, где родился и вырос Рамзан, или домашние фотографии оттуда.

▲ Вернуться к началу текста

.