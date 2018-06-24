Image caption Дебаты между Канделаки и Усачевым были серьезными, а бокс - шуточным

Из каких источников вы предпочитаете черпать информацию и ее анализ? У вас телевизор, или у вас YouTube? Вам газету или Facebook? И кому верить?

Телепродюсер Тина Канделаки и YouTube блогер Руслан Усачев встретились в лондонской студии "Дебатов Би-би-си" и поспорили об информационной гигиене и о самых прозрачных источниках новостей.

В недалеком прошлом критикам государственного давления на СМИ ответ на вопрос о правде казался очевидным: конечно, ее больше в интернете, ведь плюрализм и обилие источников информации сами по себе должны стать залогом надежности. Однако, когда разразился скандал с американскими выборами и с тем, как в предвыборной кампании использовали соцсети, стало ясно, что многогранность интернет-источников - не преграда манипуляциям и повальным фейкам. Как же быть?

Вот некоторые из самых ярких моментов дискуссии Тины Канделаки и Руслана Усачева:

Новые и старые медиа: кому стоит доверять?

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки говорит, что залогом долгожительства телевидения выступают большой охват аудитории, до сих пор более высокий, чем охват интернет-ресурсов. А юридическая и финансовая ответственность, которую несет телевидение за производимый контент, по ее словам, гарантирует то, что тележурналисты ответственно подходят к проверке информации.

Image caption Тина Канделаки: "Телевидение и интернет - это одна экосистема"

Блогер Руслан Усачев, на YouTube-канал которого подписаны более полутора миллиона человек, считает, что обратная связь между аудиторией и авторами, существующая в онлайне, гарантирует живой и более контролируемый контент. За ошибку или фейк блогер, с его слов, может поплатиться карьерой. При этом Руслан Усачев уверен, что аудиторию нужно учить информационной гигиене, чтобы читатели и зрители "учились сами все проверять".

Руслан Усачев: "Если человеку интересно узнать что-то быстро, то лучше доверять интернету. Вопрос в том, насколько сильно ты ему доверяешь и готов ли ты проверять всю эту информацию, тратить дополнительно две секунды, чтобы посмотреть источники".

Фейковые репортажи: система или отдельные случаи?

Тина Канделаки: "Конкретные примеры бессмысленны в этом случае, потому что бывают разные случаи [...] Но это отдельно взятая ответственность отдельно взятых коллег. Отдельно взятую ответственность отдельно взятых коллег переносить на целый канал неэтично. У вас тоже много коллег на Би-би-си работает. Наверное, кого-то когда-то уволили за непрофессиональное, неэтичное поведение. И что? Это же не говорит о том, что мы Би-би-си стали меньше доверять? То же самое и с любым другим большим каналом. У всех есть своя редакционная политика. Но в рамках этой редакционной политики работают конкретные люди, и конкретные люди могут вести себя конкретным образом, передавая конкретную информацию с определенной интонацией".

Несут ли блогеры и телевидение ответственность за ошибки?

Ошибаются и публикуют фейки как телеканалы, так и блогеры. Какова ответственность тех и других за свои ошибки? Например, потеряет ли канал государственное финансирование, если соврет?

По словам Тины Канделаки, как минимум телеканал может потерять часть своей аудитории, а значит пострадает и рекламный бюджет.

Тина Канделаки:"Мы все боремся за рекламные бюджеты. Нет государственного телевидения. Есть разные телеканалы с разной редакционной политикой, которые борются за рейтинги".

Руслан Усачев говорит, что видеоблогер за ошибку может поплатиться своей репутацией, а значит и карьерой.

Руслан Усачев: "Есть другой замечательный инструмент, который регулирует всех блогеров и ютьюберов, которого не существует на телевидении. Это сообщество видеоблогерское. И когда один делает какую-то фигню, все это видят и понимают, что им это вредит. Когда ты на "Первом канале" вставляешь фрагмент из видеоигры в новостной репортаж о военном конфликте или погибшем ребенке, другой канал не будет выкатывать репортаж: вот на "Первом канале" показали вранье, в YouTube скандалы - это один из мощных инструментов набора подписчиков и просмотров. И стоит тебе ошибиться, стоит тебе где-то соврать, кому-то продаться, то все остальные это сразу же осудят, запишут об этом видео и уничтожат твою карьеру".

Телебюджеты - залог высокого качества продукта?

Несмотря на то, что различия между старыми и новыми медиа стираются, у телевидения пока еще все бюджеты значительно крупнее тех, которыми могут похвастаться даже весьма популярные блогеры. Генеральный продюсер "Матч ТВ" уверена, что это обстоятельство сильно отражается на качестве передач. Блогер, например, с ее слов, не может снять документальный фильм такого же качества, как телеканал.

Тина Канделаки: "Жанров очень много на телевидении, о чем вы говорите? "Первый канал", например, показал фильм про Бродского. И никто нигде не смог снять такой качественный фильм про Бродского, про который говорила вся страна. Где вы еще посмотрите эти фильмы, и кто вам еще даст возможность?"

Блогер Руслан Усачев с Тиной Канделаки не согласен.

Руслан Усачев: "Намного упала планка стоимости продакшна. Есть разные художественные решения. И гонзо-журналистика, которая существует десятки лет, это то, что сейчас может делать любой блогер, если захочет, если у него хватит желания, таланта и если он выделит на это время".

Image caption Руслан Усачев: "Телевидение для нового поколения - это источник мемов"

Телепродюсер о блогерах: нас делить бессмысленно

Тина Канделаки: "Нас уже делить бессмысленно. Все становится общей платформой... Руслан, уверена, помнит, с чего начиналась предвыборная кампания Дональда Трампа. С "Инстаграма". Когда очень странные ролики в Инстаграме стали появляться. Буквально чуть не в телефон, который стоит напротив, [Трамп] начал критиковать Обаму. Я даже удивилась такому контенту, настолько но был доморощенный".

"Безусловно, все люди, которые ведут политическую, общественную деятельность, прекрасно понимают, что для того, чтобы донести свою точку зрения, им сегодня совсем не обязательно прислоняться к какому-то СМИ. Они, с одной стороны, могут развивать себя как СМИ, но этого недостаточно".

Телевизор как источник мемов для интернета

Руслан Усачев отмечает один устойчивый тренд. С его слов, телевизор сейчас маргинализируется: его и младшее поколения "выцепляют какие-то странные передачи, где происходит какая-то дичь", которая становится источником для мемов. Эту "дичь", по его словам, нельзя смотреть "в здравом уме", а только иронично, или даже "пост-иронично".

Руслан Усачев: "То за что телевизор ругали, это сейчас и востребовано. Зомбоящик в самом жутком формате, я думаю, частично некоторые аналитические программы прыгают на этот поезд, когда, условно говоря, Малышева, которая очередной перформанс устраивает - это сделано для того, чтобы это потом на гифки разлетелось в интернете, и вырезки из программы собрали просмотры. Это тот же Киселев с очередным пассажем…"

"Талант нужен, да, выращенный Киселевым за десятилетия. Говорить безумные вещи с серьезным лицом, чтобы это потом высмеивали в интернете, мемы делали. Я думаю, что телевизор катится в эту сторону - потому что нужны клики, просмотры. Это убьет телевизор в принципе".

Умрет ли телевидение?

Тина Канделаки: "У всех [телеканалов] есть уже онлайн-платформы. Вымирание невозможно. Есть понятие рекламного рынка. Есть запрос - есть ответ. Есть понятие рекламного рынка, который по-прежнему - ну, сейчас цифры что-то типа 50 на 50 бюджеты, но, тем не менее, 50% по-прежнему идет на телевидение".

"Ни заокеанские коллеги, ни наши, никто не говорит в парадигме того, что телевидение умрет. Нет, конечно, оно не умрет. Оно будет видоизменяться, оно будет более интерактивным, это тоже понятно. Во всех фильмах-утопиях на том же Netflix уже показывают, как лайки и дислайки будут появляться во время прямого эфира. И здесь я с Русланом абсолютно согласна, большие реалити-шоу будут пользоваться большей популярностью аудитории, потому что зритель хочет быть участником".

Возможен ли запрет YouTube в России?

Если "вымирание телевидения" и будет происходить, то довольно медленно. А вот гораздо более быстрым и неожиданным, по опасениям зрителей, может оказаться внезапный запрет YouTube в России. Насколько реальна такая ситуация?

Руслан Усачев: "Естественно, я не допускал, что "Телеграм" будет заблокирован в России, но это уже случилось. У меня был небольшой список - знаете популярный мем о том, что вот это заблокировано, это заблокировано, сейчас вы находитесь здесь, и дальше, что будет? Да нет, Pussy Riot не посадят за эту фигню. Нет, "Телеграм" не заблокируют".

"Поэтому я перестал удивляться. В принципе, я думаю, в какой-то момент кто-нибудь из блогеров может что-то ляпнуть, что кому-то не понравится, и это будет использовано как повод все это прикрыть. Зачем это? Это, конечно, вредно, глупо. Но я думаю, что это может случиться".

Как защитить близких от пропаганды?

Руслан Усачев: Я думаю это классический вопрос: у меня батя смотрит канал "Звезда". И тут ничего не сделать. У меня есть знакомые, которые сильно страдают от того, что старшее поколение другой закалки. А стоит ли с этим бороться? Можно, конечно, ругаться бесконечно со своими родственниками и пытаться им что-то вбить в голову. Но если человек не готов принимать другую точку зрения, у него другие заботы и он сформировался уже в советское время, то можно просто отпустить это и жить дальше.

Тина Канделаки: "А можно просто подарить курсы компьютерной грамотности, если вы хотите, чтобы ваши родители пользовались разными источниками информации".