Кремль или "Газпром": кто добился ухода Уткина с Первого канала?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Василий Уткин, который должен был стать голосом домашнего чемпионата мира, успел прокомментировать на Первом только одну игру

На прекращении работы известного комментатора Василия Уткина во время чемпионата мира по футболу на Первом канале настояло руководство "Газпром-медиа", а само решение проводилось через Кремль, рассказали источники Би-би-си.

Отстранение от эфира одного из самых известных российских футбольных комментаторов Василия Уткина по степени неожиданности было сравнимо с выходом сборной России в плей-офф во время чемпионата мира по футболу 2018 года. "Какая-то тайна", - так большинство сотрудников Первого комментировали Би-би-си уход Уткина.

Журналист должен был стать главным голосом чемпионата: Первый канал снял несколько промо-роликов с его участием, попросил комментатора озвучить исторические финалы для интернет-проекта и даже пригласил журналиста во флагманское вечернее шоу Ивана Урганта. В рекламе на мобильных приложениях в метро до сих пор крутятся рекламные ролики с участием Уткина.

Однако он успел прокомментировать только матч Испания-Португалия, который прошел в Сочи 15 июня. Затем Уткин сообщил, что отправляется в Ростов комментировать игру Бразилия-Швейцария, однако в эфире так и не появился.

После этого комментатор прилетел в Волгоград, где 18 июля играла Англия с Тунисом. Но и эту игру вместо него комментировал Виктор Гусев. "Возможно, птичьи фамилии перепутали", - пошутила пресс-служба Первого канала в ответ на вопрос, куда делся Уткин.

Вскоре после этого журналист объявил, что больше не будет официальным комментатором ЧМ-2018, не объяснив причин. Первый канал выпустил официальное заявление, в котором попросил "не искать конспирологии", но причин отстранения журналиста от эфира не назвал.

Почему же ведущий комментатор неожиданно оказался за бортом?

От "Газпрома" к Кремлю

Два источника Би-би-си, близкие к руководству федеральных каналов, и собеседник, близкий к Кремлю, утверждают, что требование снять Уткина с эфиров поступило на Первый канал из администрации президента.

При этом, по словам двух из них, комментатора уволили по просьбе первого замглавы АП Алексея Громова, который курирует СМИ. Об этом также говорят источники радио "Свобода". Знакомый Громова, не уполномоченный давать официальные комментарии СМИ, сказал Би-би-си: "Алексей Алексеевич никакого отношения к этому не имеет. Это все, что могу сказать".

Собеседник, близкий к руководству Первого канала, а также еще один знакомый с ситуацией источник говорят, что об отстранении Уткина Кремль попросило руководство "Газпром-медиа". Раньше комментатор работал в структурах холдинга - сначала на спортивных каналах "НТВ-Плюс", а затем на "Матч ТВ".

По версии одного из источников Би-би-си, ухода комментатора добивалась генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки. Канделаки поспособствовала уходу Уткина, используя связи с госкорпорацией "Ростех", возглавляемой сослуживцем Путина по дрезденской резидентуре КГБ Сергеем Чемезовым, объясняет собеседник.

Чемезов также тесно связан с главой администрации президента Антоном Вайно. Последний, еще будучи замглавы администрации президента, входил в наблюдательный совет "Ростеха", которым руководит Чемезов. А его отец Эдуард Вайно - член совета директоров АвтоВАЗа, который также является структурой "Ростеха".

Собеседник, близкий к руководству Первого канала, подтвердил, что уход Уткина напрямую связан с давлением руководства "Газпром-медиа".

Представители Первого канала не ответили на вопросы Би-би-си о конфликте с телекомментатором ,"Газпром-медиа" также воздержалась от комментариев.

Генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила Би-би-си, что может комментировать только свою сферу ответственности - околоспортивный контент "Матч ТВ". "Я не имею никакого отношения к результату работы господина Уткина на Первом канале. Мне приятно, что ко мне обращаются за комментариями очень многие СМИ, но я не могу быть ответственна за все происходящее в российской спортивной индустрии,"- заявила Канделаки Би-би-си.

Сам Уткин сказал Би-би-си, что на него давления "никто не оказывал". "У меня были контакты только с Первым каналом, с которым мы находимся в полной душевной гармонии. Я надеюсь, что мы еще не раз посотрудничаем в будущем", - сообщил журналист и отказался от дальнейших комментариев.

"Лети туда, где тина"

За последние годы Уткин неоднократно выступал с критическими высказываниями в адрес "Матч ТВ" и лично Тины Канделаки. Например, уже после того, как он перестал комментировать ЧМ, в своем "Твиттере" журналист таким образом прокомментировал игру Аргентины против Хорватии:

Уткин некоторое время проработал на "Матче", его приход туда после объединения "России-2" и спортивных каналов НТВ-Плюс, которыми он руководил, тоже сопровождался скандалом. В частности, Уткин говорил, что "работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно", однако в итоге все-таки согласился прийти в команду.

Но уже через несколько месяцев журналист был отстранен от эфира после матча Лиги чемпионов, который он комментировал бессвязно и с большим количеством ошибок. Вскоре он объявил, что покидает канал. После этого он фактически лишился возможности комментировать футбол на федеральных каналах и занимался другими проектами: от спонсирования любительского футбольного клуба до работы в ресторанном бизнесе.

Правда, в интервью "Афише", которое Уткин дал за несколько часов до увольнения с Первого канала, он тем не менее заявил, что роль Канделаки в истории с его ухода с "Матча" "преувеличена примерно на 98%". Канделаки в комментарии Би-би-си также отметила, что к предыдущим увольнениям Уткина не имеет никакого отношения: "Ранее я неоднократно говорила, что финансовое положение канала и управленческие решения об увольнении или найме на работу комментаторов - не моя зона отвественности с первого дня эфира "Матч ТВ".

Уткин ранее упоминал, что после расставания с "Матч-ТВ" его конфликт с "Газпром-медиа" не был исчерпан. В интервью Юрию Дудю в январе этого года он говорил, что именно руководство медиахолдинга "заблокировало" его работу на Первом канале во время Евро-2016.

"Всегда есть какие-то общие интересы у каналов. Не хочу вдаваться в подробности этой истории, но я знаю это хорошо - от тех лиц, которые там были. Чтобы вернуться [в эфир федеральных каналов], мне нужно специально над этим работать, нужна чья-то воля. Специально работать - это звонить, просить, встречаться, объяснять", - говорил тогда Уткин.

Тогда же он говорил о том, что работать на федеральном ТВ ему мешает не только конфликт с непосредственным руководством "Матч ТВ". "Я очень хорошо знаю, почему это произошло. И дело, конечно, не в этом", - пояснил Уткин. На уточняющий вопрос о том, принималось ли это решение на уровне "выше", он ответил утвердительно.

Уровень выше

Собеседник Би-би-си, близкий к руководству "Матч ТВ", рассказал, что за последние годы у Уткина испортились отношения с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Чувства главы "Газпрома" к журналисту, по его словам, могли охладеть после резких высказываний Уткина о футбольном клубе "Зенит", который принадлежит "Газпрому".

Высказывания комментатора об игре "Зенита" были намного более осторожными, когда он был главным редактором каналов "НТВ-Плюс", продолжает собеседник Би-би-си. Как только комментатор перешел на "Матч ТВ", он начал вести себя "более агрессивно".

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption Алексей Миллер, глава "Газпрома" - страстный болельщик "Зенита" и болезненно воспринимает нападки на команду

"Миллер, как импульсивный болельщик, воспринимал это очень болезненно. Возможно, Уткин критиковал "Зенит" из-за слабых спортивных результатов, но может быть это объясняется и тем, что он почувствовал себя свободнее и переоценил степень этой свободы, после чего и разругался с Миллером", - говорит собеседник.

По словам источника, такими же причинами в августе 2017 в спортивной среде объясняли уход с "Матч ТВ" Валерия Карпина, экс-тренера "Спартака": "Перед матчем "Зенита" Карпин был экспертом в студии. Миллеру это не понравилось, он был не в очень хорошем настроении. Один звонок - и Карпина уволили".

"Комментировать, пока не выгонят"

Еще одна, более экзотическая версия ухода комментатора с Первого - его приход на митинг "За честные выборы" на Болотной площади в декабре 2011 года, предположил собеседник Би-би-си, близкий к руководству одного из федеральных каналов. Тогда Уткин присоединился к протестующим и исполнил вместе с ними матерную кричалку "Путин ******* [очень надоел]". Этот момент засняли на видео и выложили на YouTube, ролик до сих пор доступен.

Собеседник Би-би-си, близкий к "Матч ТВ", также вспоминает, что еще в 2013 году перед выборами мэра Москвы в колонке на Sports.ru Уткин призвал поддержать оппозиционера Алексея Навального. "Тогда в "Газпром" позвонили из администрации президента и сказали, что на федеральных канала Уткин больше комментировать не будет. И действительно после этого он, например, не появлялся в эфире большого НТВ", - говорит источник.

"Возможно, Громов сам решил перестраховаться и добился отстранения Уткина", - сказал собеседник Би-би-си, близкий к федеральному ТВ.

Против этой версии говорит то, что Уткина все же взяли на Первый перед чемпионатом и один матч он прокомментировать успел. При этом сам комментатор до последнего сомневался в том, что сможет прокомментировать домашний ЧМ. "Я мечтал о чемпионате мира в России. И мечтал о том, чтобы поработать на нем", - писал Уткин на своей странице в "Фейсбуке", добавляя, что ему "угодили в самое больное место".

И даже свой приход на Первый канал Уткин комментировал с осторожностью: "Буду комментировать, пока не выгонят".

Другая возможная причина увольнения, которую высказывал Telegram-канал "Методичка" и некоторые другие СМИ, это конфликт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Уткин перед началом чемпионата говорил о необходимости увольнения Черчесова, а также крайне резко высказывался об игре российских футболистов.

Один из источников Би-би-си, близкий к руководству федерального ТВ, слышал, что уход Уткина может объясняться именно его резкими высказываниями.

Даже после победы над Саудовской Аравией 5:0 в матче-открытии Уткин в своем блоге предложил сравнить игру сборной России с другими командами. "Вам бросится в глаза серьезное различие в консистенции этих матчей. Оно будет примерно такое же, как различие в консистенции воды и яйца", - считал он.

В видеообращении об уходе с Первого канала Уткин пообещал, что продолжит рассказывать о ЧМ "так, как он этого хочет и сочтет нужным".

Впрочем, критику в адрес Черчесова журналист высказывал и задолго до того, как стало известно о его приходе на Первый канал.

"Навальный футбол"

Уход Уткина - не единственная громкая история вокруг футбольных комментаторов на Первом канале. Большой резонанс вызвала и совместная работа журналиста Кирилла Дементьева и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого на матче Германия - Мексика.

Во время матча Дементьев, анализируя поединок, предположил, что игрокам сборной Германии следует переключиться на "навальный футбол". "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть", - пошутил Слуцкий, после чего в эфире повисла пауза. Имя оппозиционного политика Алексея Навального практически не упоминается в эфире федеральных каналов. Подчеркнуто избегают его употребления и российские политики, например, президент России Владимир Путин.

На скандал отреагировал и Уткин - в своем Telegram-канале он высказал мнение, что "эффект от произнесения слова "Навальный" в эфире Первого канала вызывает ту же реакцию, что слово "пиписька" в детском саду.

Высокопосталвенный собеседник Би-би-си в российской телеиндустрии сказал, что уход Уткина с Первого канала не связан с этим его высказыванием в социальной сети. Пресс-служба Первого также отрицала связь между уходом Уткина и его высказыванием об упоминании Навального в федеральном эфире.

Сам Слуцкий 19 июня, после победы России вматче с Египтом, который он комментировал, заявил, что это его последний матч на турнире. Свой уход он объяснил необходимостью "сменить деятельность".

По словам собеседника Би-би-си, знакомого со Слуцким, с 22 июня он должен приступить к исполнению обязанностей главного тренера голландского клуба "Витесс" и его уход не связан с политикой. Об этом же сказал и собеседник, близкий к Первому каналу: по его словам, контракт Слуцкого изначально был рассчитан на такой срок.

Он же добавил, что никаких последствий от "навального футбола" не было и для соведущего Слуцкого Кирилла Дементьева. Сам Дементьев говорил, что не знает, с чем связаны увольнения комментаторов на Первом канале. Уже после ухода Слуцкого и Уткина он в паре с экс-футболистом Егвением Савиным прокомментировал матч Иран - Испания.