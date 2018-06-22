Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эта фотография плачущей двухлетней гондурасской девочки возмутила и растрогала миллионы людей в США

В США продолжает развиваться скандал в связи с публикацией фотографии маленькой плачущей девочки из семьи нелегальных мигрантов, которая вызвала возмущение либеральной общественности.

Как заявил отец этой гондурасской девочки по имени Янела Дениз, её не разлучали с матерью на американской границе.

Фотография девочки в розовой куртке была сделана в центре иммиграционной службы США в тот момент, когда мать девочки опустила ее с рук на землю.

Правообладатель иллюстрации Time Image caption Журнал Time исправил текст заметки, однако заявил, что коллаж на обложке корректно отображает идущие в стране дебаты о миграции

Журнал Time поместил эту фотографию на обложке последнего номера, включив её в фотокомпозицию с изображением смотрящего на нее президента Трампа под заголовком "Добро пожаловать в Америку".

Автор снимка - известный фотограф Джон Мур, лауреат Пулитцеровской премии. Он сделал фотографию в числе множества других 12 июня в пограничном городе МакАлллен в штате Техас.

По его словам, мать девочки кормила её грудью, после того как группа мигрантов перебралась через реку Рио-Гранде на плоту, и в этот момент на группы вышел патруль пограничной службы.

Эта фотография подстегнула общественное негодование, вызванное политикой администрации Трампа в отношении семей нелегальных мигрантов, которая стала проводиться с апреля этого года. В рамках этой новой политики детей нелегалов часто разлучают с родителями, арестованными на границе с Мексикой, а затем содержат в отдельных помещениях.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption По словам Дениса Валера (слева), его жена Сандра Санчез (справа) оставила его в Гондурасе с тремя их другими детьми и, взяв лишь маленькую Янелу (в центре) отправилась в США

Изображение девочки вирусным образом разлетелось по социальным сетям и принесло 17 млн долларов пожертвований в пользу благотворительной организации "Центр образования и юридических услуг", оказывающей поддержку беженцам и мигрантам в штате Техас. Сотни тысяч людей, возмущенных и растроганных фотографией ребенка, переводили деньги на специально созданную страницу по сбору средств в "Фейсбуке".

Отец девочки Денис Валера заявил журналистам, что его дочь и ее мать Сандра Санчез содержатся вместе в миграционном центре в городе МакАллен в ожидании ответа на заявление о предоставлении убежища.

Агент пограничной службы, который участвовал в задержании Сандры Санчез и ее дочери, по имени Карлос Руис рассказал, что мать попросили опустить ребенка на землю во время досмотра.

"Как только мать поставила ее на землю, девочка тотчас принялась плакать, - сказал он. - Я спросил её, всё ли в порядке с ребенком. И она ответила, что да, ребенок просто устал и хочет пить. Было около 11 часов вечера".

По словам Валеры, Сандра и ее дочь покинули город Пуэрто-Кортес в их родном Гондурасе, ничего не сообщив об этом ему или трем другим его детям в возрасте 14, 11 и шести лет. По его мнению, они отправились на поиски лучшей доли в США и являются экономическими мигрантами, а не беженцами.

"Если их депортируют обратно, нет проблем. Главное, чтобы они не оставили там ребенка без матери. Мне интересно, что с ними будет дальше", - сказал он агентству Рейтер.

Как он полагает, его жена заплатила 6000 долларов контрабандистам за то, чтобы ее переправили через границу.

По словам замминистра иностранных дел Гондураса, история, рассказанная отцом ребенка, соответствует действительности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сандра Санчез с дочерью Янелой Дениз на границе

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своей странице в "Твиттере" обвинила Демпартию и СМИ в том, что те используют фотографию плачущей девочки в целях пропаганды.

В своем твите, написанном в пятницу, президент Трамп обвинил демократов в политиканстве, основанном для публикации лживых историй, способных вызвать гнев или огорчение.

Журнал Time выступил в защиту своего решения опубликовать фотографию девочки на обложке, объяснив это тем, что снимок стал самым видимым символом происходящих в Америке дебатов об иммиграции, и на то были свои причины.

В то же время редакция скорректировала текст заметки, в которой изначально говорилось что кричащую девочку уносят агенты пограничной службы США. Теперь в статье говорится: "Мать и дочь уводят вместе".

С начала новой миграционной политики "нулевой терпимости" около 2300 несовершеннолетних детей нелегальных мигрантов были разлучены со своими родителями и помещены в центры временного содержания, которыми заведует американское министерство здравоохранения.

В некоторых центрах, включая три в Техасе, содержатся дети в возрасте младше пяти лет.

Как заявил в четверг представитель министерства внутренней безопасности, с мая около 500 детей воссоединились со своими родителями.

Правообладатель иллюстрации Leroy Pena

Это не первый случай, когда вырванные из контекста фотографии используются в целях политической пропаганды.

На прошлой неделе по социальным сетям широко разошлась фотография крошечного мальчика в слезах, цепляющегося за проволоку ограды. Она вызвала возмущение многих либерально настроенных людей, которые увидели в ней подтверждение антигуманной иммиграционной политики, проводимой администрацией президента Трампа.

Позднее оказалось, что фотография была сделана во время акции протеста в Далласе против антииммиграционных ограничений, вводимых Белым домом.

В 2014 году, на пике кризиса с беженцами из Сирии, мир облетела фотография маленького мальчика, якообы в одиночку бредущего через пустыню в районе границы с Иорданией, над которым склонились сотрудники агентства ООН по делам беженцев. Однако, как позже выяснилось, ребенок путешествовал не один, а в составе большой группы беженцев, находившейся неподалеку, но не попавшей в кадр.