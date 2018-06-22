Пенсионная реформа обрушила рейтинг Путина. В чем ошибся Кремль?

Правообладатель иллюстрации Catherine Ivill/Getty Images Image caption Попытка Кремля отстраниться от пенсионной реформы и повышения налогов не спасла рейтинг Путина от падения

Путину не удалось дистанцироваться от пенсионной реформы, а объявление о неприятных реформах во время чемпионата мира по футболу не сработало: социологи зафиксировали самое большое с 2014 года падение рейтингов президента и правительства.

Сразу две социологические службы - государственный Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд "Общественное мнение" (ФОМ) - зафиксировали резкое снижение уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина.

ФОМ сообщил о самом низком уровне одобрения Путина за последние пять лет - 69%. По данным социологов, почти каждый пятый россиянин плохо оценивает работу президента.

Электоральный рейтинг Путина также упал почти на "докрымский уровень" - голосовать за него готовы только 54%. Для сравнения в марте 2018 года о готовности голосовать за Путина говорили 66% россиян.

Согласно опросу ВЦИОМ, с мая одобрение Путина упало на 8,2 процентных пункта. Сейчас его работу одобряет 72,1%.

Правительством недовольны

Одобрение работы правительства, по данным ВЦИОМ, за последний месяц упало с 45,4% до 38,5%. Полтора года назад, в декабре 2016 года, деятельностью кабинета министров были довольны 61,2% респондентов ВЦИОМа.

По данным ФОМ, уровень одобрения работы правительства достиг самого низкого уровня с 2009 года. Почти половина россиян сообщила о плохой работе правительства. Позитивно о деятельности Белого дома отозвались 34% респондентов ФОМ.

Кроме того, 67% сообщили социологам ФОМа, что слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей - это самый высокий с 2013 года уровень. Половина опрошенных призналась, что действия власти за последний месяц вызвали недовольство лично у них.

Отстранение от пенсий не помогло

Социологи и политологи отмечают, что всплеск недовольства связан с планами повышения пенсионного возраста, ростом цен на бензин и повышением НДС.

Официально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста на "Прямой линии", говорил, что решение будет принимать правительство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ни Путин, ни его администрация не участвуют в обсуждении реформы, поскольку пока у нее нет "окончательных очертаний", и советовал обращаться к правительству.

Это не спасло президента от падения рейтинга. "Игра в то, что это делает правительство, а Путин ни при чем, неубедительна, - сказал Русской службе Би-би-си политолог Глеб Павловский. - Людей постоянно убеждают, что все решает Путин. А потом вдруг говорят, что все, кроме вот этого".

Аналитик ФОМ Григорий Кертман также уверен, что действия власти люди воспринимают комплексно и ответственным считают именно Путина. "Попытки дистанцировать президента от пенсионной реформы не были расслышаны гражданами, цифры указывают на значимое недовольство", - сказал социолог. С его точки зрения, рост или снижение недовольства зависят от действий президента, который сейчас держит паузу.

Тактика отстраняться от болезненных событий, "может быть, имела смысл" раньше: 20 лет назад только что ставшего президентом Путина оберегали от связи с плохими новостями и печальными темами, напоминает Павловский. "Но и тогда это было неправильно. Сегодня отстранение стало свойством политики и самого Путина. Ему неприятно выходить в поле реальных политических решений", - уверяет эксперт.

Путин понимает социальную неоднозначность реформы и старается уйти из под прямого удара по репутации, объясняет политолог Андрей Колядин. По его словам, так бывало и в прошлом, когда экономические проблемы скорее били по премьеру Дмитрию Медведеву.

Спрятаться за чемпионат не получилось

О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу, тогда же стало известно о грядущем повышении НДС.

По мнению политолога Андрея Колядина, время для анонсирования реформы выбрали неслучайно: власти пытались сгладить ситуацию. "Но когда дело касается кошелька, никакие медийные меры не компенсируют в глазах населения угрозу возможного ущерба", - объясняет эксперт.

Если власти действительно рассчитывали, что открытие домашнего ЧМ разрядит недовольство людей болезненными реформами, то поступили они неразумно, считает Кертман: "Речь шла о серьезной истории, которая существенно меняет важный аспект существования людей, о вопросе, который не забудется через месяц или два".

Павловский считает, что Путин мог бы сам четко объявить о пенсионной реформе, например, на "прямой линии" 7 июня. Но тогда президент не стал прямо отвечать на вопрос о повышении возраста выхода на пенсию.

"В правительственном заявлении о планах повысить пенсионный возраст был эффект внезапности, шока, - отметил социолог Кертман. - Люди восприняли это как окончательное решение, которое не изменят ни Госдума, ни президент". Социолог считает, что этого можно было избежать, если бы грядущую реформу подавали более адекватно.

Ждать ли протестов

Тема предельно чувствительная, и протестные акции в связи с ней не исключены, но давать прогнозы сейчас затруднительно, сказал Кертман: "Если правительство и президент смогут объяснить логику своих действий и проявят готовность к диалогу, доверие может вернуться на прежний уровень".

Как полагает Колядин, Кремль заранее готовился к возможным последствиям и даже падение рейтинга не заставит власти отказаться от реформы: "Возможны корректировки, это будет зависеть от силы протестов. Но если они будут не слишком серьезными, то параметры могут и не менять".

Рост недовольства граждан - временное явление, уверен Колядин: "Сейчас рейтинги указали на негативные последствия для Путина, но народ свыкнется с тем, что его ограбили, и все будет спокойно", - резюмировал политолог.