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На этой неделе в Калифорнии в возрасте 46 лет умерла знаменитая горилла Коко, которая, как утверждали многие, знала более тысячи жестов американского языка глухонемых. Но достаточно ли этого для того, чтобы сказать, что Коко освоила этот язык?

После смерти Коко многие СМИ, включая Би-би-си, писали, что горилла овладела языком жестов, однако, как указывают многие специалисты, подобные утверждения являются серьезным преувеличением.

Действительно, когда Коко исполнился год, зоопсихолог Франсин Паттерсон начала обучать её упрощенной версии американского языка жестов (ASL или амслен). По словам исследовательницы, Коко научилась пользоваться жестами для выражения мыслей и чувств.

Паттерсон и другие специалисты утверждали, что горилла понимает около двух тысяч английских слов.

Однако нашлось немало лингвистов, поставивших под серьезное сомнение методы, которыми пользовалась Паттерсон.

Набор жестов или язык?

Они задались вопросом - насколько Коко была способна к самостоятельному общению и не было ли это умение проекцией нашего желания установить с ней связь.

Доктор Адам Шембри из Университета Бирмингема указывает, что появившиеся сразу после смерти характеристики Коко как "гориллы, которая овладела языком жестов" следует воспринимать с осторожностью.

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По его словам, нельзя сказать, что Коко выучила язык, она просто запомнила ряд модифицированных жестов, что не равноценно полноценному владению амсленом.

"Я бы сказал, что Коко использовала набор выученных жестов, чтобы эффективно общаться со своими опекунами о повседневной жизни. Многие жесты были основаны на языке амслен. Но нет - Коко определенно не освоила жестовый язык", - соглашается лингвист Маркус Перельман, который изучал Коко.

Джерардо Ортега, который преподает этот язык, также считает, что Коко никогда им не владела: "В лучшем случая она умела применять в конкретных обстоятельствах некоторые жесты, и то только после того как ее тренер стимулировал ее к этому".

На уровне человека

"Первые серьезные попытки обучения приматов языку жестов начались в 1960-х годах, на основании упрощенных вариантов американского жестового языка. Оказалось, что обезьяны действительно способны запоминать некоторые жесты. Но было бы ошибкой утверждать, что Коко или любая иная обезьяна была способна пользоваться этим языком на уровне человека" - объясняет профессор Грэм Тернер из Университета Хериот-Уатт.

Он подчеркивает, что общение на амслене или любом ином языке жестов требует овладения чрезвычайно сложной системой передачи информации.

"Эта система должна также позволять создание новых последовательностей и паттернов, образованных в рамках системы для любого контекста, который может потребоваться. Если к жестовым языкам подходить именно так, то становится понятным, что обезьяны никогда не могли овладеть его грамматикой на уровне человека", - говорит эксперт.

"Хотя обезьяны способны использовать два или три жеста последовательно, тщательный анализ видеозаписей показывает, что, как правило, их учителя сознательно или подсознательно подсказывают им, а затем произвольно толкуют их реакцию как связанные предложения", - поясняет профессор Тернер.

Но независимо от того, владела ли Коко языком глухонемых, освоенный ею набор жестов действительно был необыкновенно большим для гориллы, а ее способность к коммуникации не только с человеком, но и другими животными, особенно с кошками, поражала наблюдателей.