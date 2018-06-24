В чем скрытый смысл видео Бейонсе и Джей Зи в Лувре?

В 2017 году более восьми миллионов человек посетили Лувр. Большинство из них толпилось возле тех же шедевров, которые мы увидели в видеоролике четы Картер (то есть Бейонсе и ее мужа, рэпера Джей Зи) с композицией с их нового альбома Everything is Love ("Все есть любовь").

Я сомневаюсь, правда, что многие из них крутились в леггинсах возле монументального полотна Жака-Луи Давида "Коронация Наполеона" (1805-1807), как это делала Бейонсе на видео, но теперь, предполагаю, что такие попытки будут предприниматься.

Вините в подобном поведении самого Наполеона.

Когда ему была преподнесена эта картина (после нескольких "доделок", на которых настоял сам император: таких как, например, уменьшение собора Нотр-Дам с тем, чтобы увеличить фигуру самого Бонапарта), довольный результатом Наполеон изрек: "Это не просто картина, по ней можно разгуливать".

Супруги Картер пустились во все тяжкие, проведя свою собственную "Ночь в музее" во время записи видео к песне, название которой, когда его выложили на Youtube, пестрело звездочками.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

В одной сцене они появляются в белой одежде, подобно мраморным изваяниям, на вершине лестницы у скульптуры Ники Самофракийской, и эта древнегреческая богиня парит над ними, тогда как их верноподданные распростерлись перед ними на ступенях.

В другом эпизоде они появляются у Большого сфинкса, который был вывезен из руин храма, располагавшегося в древней столице Египта Танисе, где восседали могущественные фараоны XXI и XXII династий.

Как и большинство посетителей, они порой присаживаются, чтобы отдохнуть - Джей Зи раскидывается на бархатных луврских креслах, а его супруга подсаживается к нему. Судя по всему, они хорошо проводят время.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

Однако во время просмотра ролика, начинаешь осознавать - есть в этом их визите что-то очень странное. Я практически уверен, что каждый из миллионов посетителей Лувра старается воспользоваться возможностью рассмотреть выставленные там шедевры.

Но не чета Картер. Во всяком случае они не делают этого вплоть до последних секунд своего 6-минутного видео; только в самом конце они смотрят друг на друга, а затем медленно поворачиваются лицом к "Джоконде".

Это, по всей видимости, неслучайно.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

Они пришли в Лувр не для того, чтобы, замерев дыхание, смотреть на шедевры европейского искусства; они пришли туда, чтобы создать свой шедевр.

Музей и его содержимое - это не главное в этом видео, это просто часть обстановки.

Звездная пара вместе с режиссером Рикки Сайзом сотворили ряд виньеток, цель которых - поместить голос чернокожего артиста в существующий нарратив западного мира, где по-прежнему доминирует белый мужчина.

Уж не знаю, специально ли они выбрали "Коронацию Наполеона" для своих танцев, поскольку именно указом Наполеона было восстановлено рабство на Гаити в 1802 году, хотя, как мне представляется, этот факт не укрылся от их внимания.

Символизм их элегантно выстроенного образа на фоне "Портрета мадам Рекамье" (1800) все того же Жака-Луи Давида тоже вполне однозначен.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

Две чернокожие женщины сидят на полу в светло-коричневых трико. Мы видим их в профиль, они сидят спиной друг к другу прямо под картиной Давида, на которой он изобразил одну из знаменитых кокоток Франции XIX века.

Женщин объединяет струящаяся белая ткань, концы которой завязаны на голове у каждой из них в тюрбан.

Над ними мадам Рекамье лежит на старинной кушетке, одетая в простое платье без рукавов в полоборота к зрителю. По форме кушетка поминает длинные сани с загнутыми вверх краями по бокам.

И именно эти самые края и повторяет поза сидящих под картиной женщин, а оттенок их кожи как раз соответствует цвету дерева кушетки на картине.

Объединяющая их ткань символизирует платье на мадам Рекамье. Месседж прост: именно благодаря подневольным черным рабам из французских колоний мадам Рекамье могла наслаждаться жизнью.

Штурм Лувра, осуществленный Бейонсе и ее мужем - это не просто протест, тут речь идет о том, у кого в руках власть.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

Мы встречаемся с ними в галерее, изначально построенной как часть апартаментов Наполеона III.

Сегодня там размещается собрание венецианской живописи эпохи Возрождения и та самая картина, на которую приходит посмотреть 80% всех посетителей Лувра - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. И именно там мы и обнаруживаем разодетых звезд: Бейонсе в розовом, Джей Зи в бледно-зеленом.

Они смотрят на нас совершенно бесстрастно, повторяя выражение Моны Лизы, чей портрет мы видим на заднем фоне - между ними. Понятно, что они хотят нам сказать: мы смотрим не на одну икону, а на целых три.

Правообладатель иллюстрации Roc Nation

Мистер и миссис Картер не просто присваивают себе статус шедевра, равного по значимости шедевру Леонардо, они трансформируют самую знаменитую в мире картину в триптих.

Сама песня тоже задает тон: ее неприличное название Apeshit [буквальный перевод "обезьяньи фекалии", употребляется в значении "взбеситься"] повторяется в припеве: "Видел когда-нибудь разъяренную толпу?"

"Поверить не могу, что у нас все вышло", - поют они дуэтом, разгуливая по этому парижскому хранилищу культурных символов, который до их появления практически не имел в своей сокровищнице темнокожего лица.

"Мы живем роскошно, роскошно, - припевает Бейонсе, разодетая в белый шелк. - Дорогие ткани, дорогие привычки".

Это не извинения за чрезмерный материализм, это похвальба. Вот она вся тут напоказ - успешная чернокожая женщина, демонстрирующая свои огромные запросы, под стать самому Наполеону. И фактически у него дома.

Видеоролик сделан очень неглупо, хотя местами и не очень продуманно. Отнюдь не каждый кадр в нем хорош, не каждая мысль донесена до зрителя.

Но общий смысл заявлен весьма мощно.

Время для подобных заведений вышло - будь то Голливуд, Бродвей или тот же Лувр - заведений, игнорировавших чернокожих артистов и отказывавших им в голосе или в месте во главе стола.