Выборы в Турции: судный день для президента Эрдогана

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В Турции в воскресенье проходят досрочные парламентские и президентские выборы. Главный вопрос заключается в том, дадут ли избиратели президенту Реджепу Тайипу Эрдогану мандат еще на один пятилетний срок, что позволит ему провести ряд существенных реформ и сосредоточить власть в своих руках.

Один из главных оппонентов Эрдогана на нынешних выборах - кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Мухаррем Индже.

В Турции до сих пор сохраняется режим чрезвычайного положения, введенный после неудавшейся попытки переворота в июле 2016 года.

Всеобщие выборы изначально были запланированы на ноябрь 2019 года, однако они проводятся досрочно по решению президента Эрдогана.

Что кандидаты говорят друг о друге?

В субботу, последний день предвыборной кампании, два основных соперника - Эрдоган и Индже - выступили на многочисленных митингах своих сторонников, при этом каждый заявил о своем сопернике, что тот не способен управлять страной.

Индже, который сумел в краткие сроки провести успешную избирательную кампанию и вдохнул новые силы в деморализованную турецкую оппозицию, пообещал дать отпор "сползанию к авторитарному правлению", которое, по его мнению, страна переживает при Эрдогане.

"Если Эрдоган победит, то ваши телефоны будут по-прежнему прослушиваться... Страх будет превалировать", - сказал он, выступая на митинге в Стамбуле, где собралось не менее 1 миллиона человек. - Если Индже победит, суды станут независимыми".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мухаррем Индже пообещал бороться с тоталитаризмом

Он также заявил, что в случае победы отменит в течение 48 часов действующий в Турции режим чрезвычайного положения, который позволяет правительству принимать решения в обход парламента.

На своем предвыборном митинге президент Эрдоган - бывший премьер-министром в течение 11 лет, до того как стал президентом в 2014 году, - прибег к фехтовальной терминологии, задав своим сторонникам риторический вопрос: "Дадим им завтра турецкий шлепок?"

Он также обвинил Индже, бывшем в прошлом учителем и членом парламента в течение 16 лет, в отсутствии у него лидерских качеств.

"Одно дело быть учителем физики и совсем другое - управлять страной. Чтобы быть президентом, нужен опыт", - сказал Эрдоган, пообещав развернуть в случае своей победы масштабные проекты по развитию инфраструктуры, чтобы поддержать экономику.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Эрдоган призвал своих сторонников проучить оппозицию - в рамках закона

Судный день для президента

Марк Лоуэн, корреспондент Би-би-си в Турции

Никогда еще в современной истории эта ключевая страна региона не ощущала себя настолько разделенной. И никогда прежде Реджеп Тайип Эрдоган не сталкивался со столь мощной оппозицией накануне выборов.

Этот наиболее влиятельный турецкий политический лидер со времен отца-основателя нынешнего государства Мустафы Ататюрка станет еще более могущественным, если победит, поскольку тогда он отменит пост премьер-министра и тем самым ослабит парламентскую власть.

Однако если он не наберет 50% голосов на президентских выборах, то ему предстоит второй тур, и тогда вероятным его оппонентом будет Мухаррем Индже - темпераментный кандидат от левоцентристов, который с блеском провел свою предвыборную кампанию.

Объединившаяся оппозиция намеревается в ходе парламентского голосования лишить партию Эрдогана большинства. Так что это буквально судный день для президента Эрдогана, на которого молятся его сторонники и которого презирают его противники.

Как все решится - пока никто предсказать не может.

Как именно проходит голосование?

В воскресенье граждане страны выбирают следующего президента Турции и новых депутатов парламента.

Всего в Турции зарегистрировано около 60 миллионов избирателей.

За президентское кресло борются шесть человек. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

Если никто не наберет 50%, то два лидера гонки будут участвовать во втором раунде 8 июля.

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Эрдоган надеется на безоговорочную победу в первом туре, поскольку второй тур для него может либо закончиться поражением, либо принести ему победу с небольшим отрывом.

На парламентских выборах Партии справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана будет непросто удержать свое большинство в парламенте, состоящем из 600 депутатов, поскольку альянс оппозиционных сил бросает серьезный вызов правительственной коалиции.

Важным может оказаться то, сколько голосов получит Демократическая партия народов (ДПН), выражающая права курдского меньшинста. Если она пройдет 10-процентный барьер, необходимый для вхождения в парламент, то ПСР будет непросто удержать большинство.

Кандидат в президенты от ДПН Селахаттин Демирташ в настоящий момент находится за решеткой по обвинению в пособничестве терроризму. Все обвинения он отвергает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мухаррем Индже голосует у себя на участке

Каковы основные предвыборные обещания?

Самый главный вопрос - экономика.

Курс турецкой лиры редко падает, инфляция находится на уровне 11%, поэтому простые люди ощущают экономический спад на себе.

Терроризм - еще один злободневный вопрос, поскольку в Турции сохраняется угроза нападений как со стороны курдских боевиков, так и экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Однако, как отмечает корреспондент Би-би-си, главный водораздел проходит, с одной стороны, между националистами и теми, кто поддерживает курдскую независимость, а с другой - по вопросу религии - между сторонниками светского государства и теми, кто выступает за исламское общество.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мераль Ашкенер - еще один кандидат в президенты, занимавшая ранее пост министра внутренних дел

Будут ли эти выборы свободными и честными?

Участки открылись в 8:00 утра по местному времени в обстановке усиленных мер безопасности.

Только в Стамбуле порядок на участках обеспецивают более 38 тысяч полицейских.

Высказывались опасения по поводу возможного запугивания избирателей на участках, особенно в юго-восточных областях, где голосует курдское население, чей выбор может серьезно повлиять на общие результаты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи сторонников вышли на митинг, чтобы послушать кандидата в президенты Мухаррема Индже

Еще один потенциальный риск кроется в возможностях подтасовки бюллетеней, особенно учитывая тот факт, что по новому закону разрешается учитывать поданный голос, даже если на бюллетене не имеется официального штампа избирательной комиссии, что подтверждало бы его подлинность.

В воскресенье по всей стране запрещена продажа алкоголя, что является нормой в день всеобщего голосования в Турции.

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Что будет, если выиграет Эрдоган?

Он приступит к своему второму президентскому сроку в ускоренном темпе и с утроенной силой.

Когда-то это была в основном церемониальная должность, однако в апреле 2017 года 51% турецких избирателей поддержали новую конституцию, которая наделила президента новыми полномочиями.

Они включают:

Полномочия напрямую назначать высших должностных лиц, включая министров, вице-президентов и прочих первых лиц государства;

Право воздействовать на систему правосудия;

Право вводить режим чрезвычайного положения.

Должность премьер-министра вскоре будет упразднена.

Критики давно обвиняют Эрдогана в попытке насадить авторитарный режим в стране, и его оппоненты пообещали в своих предвыборных программах, что не будут внедрять эти конституционные изменения.

Если президент Эрдоган потеряет голоса и в президентском, и в парламентском волеизъявлении, то тогда политический климат в Турции существенно изменится.

Однако если результаты разойдутся в президентском и в парламентском голосованиях, то это может означать новый период нестабильности на годы вперед.

Турция переживает непростые времена с 2016 года, когда произошла попытка переворота.

Турецкие власти обвинили в этом проживающего в США духовного лидера Фетхуллу Гюлена, который это последовательно отрицает, а также сторонников возглавляемого им движения "Хизмет".

По данным ООН, в результате правительственной стратегии закручивания гаек и борьбы с инакомыслием более 160 тысяч человек в Турции оказались за решеткой после попытки переворота.