Пресса Британии: вопросы про допинг-контроль на ЧМ-2018

В обзоре британской прессы за 25 июня:

Миграционные дилеммы Европы

Газета "i" публикует статью аналитика Лио Сендровица, в которой тот разбирает миграционную политику Европы.

Один из министров правительства Италии угрожает создать реестр всех цыган в стране, как это было сделано при Муссолини.

Из-за миграционной повестки правительство Ангелы Меркель оказалось под угрозой, так как ее главный партнер в правящей коалиции угрожает перестать ее поддерживать.

Венгрия объявила помощь нелегальным мигрантам вне закона.

В воскресенье 16 стран Евросоюза обсудили проблему миграции на мини-саммите в Брюсселе, преодолеть все разногласия не удалось. Полноценный саммит Евросоюза состоится 28 июня, но и тогда вряд ли удастся прийти к какому-то окончательному соглашению.

Все это происходит на фоне простого факта - число мигрантов, отправляющихся в Европу, резко падает. За первые 24 недели 2018 года 41 тысяча мигрантов пересекла Средиземное море. Это на 51% меньше, чем за тот же период в 2017 году, и на 81% - по сравнению с 2016 годом.

Также резко упали прошения о предоставлении политического убежища - их на 44% меньше, чем в 2016 году.

Число сирийцев, афганцев и иракцев, обратившихся за убежищем, сократилось вдвое.

Но многие политики в Европе - от Италии до Венгрии, от Баварии до Мальты - перестали обращать внимание на факты, пишет газета. Остальные страны Европы теперь вынуждены к ним прислушиваться.

На брюссельском саммите по вопросу о миграции, который пройдет в четверг и пятницу, лидеры ЕС рассмотрят предложение создать "центры разгрузки судов" с мигрантами на борту в странах Северной Африки, где можно будет выяснить, кто имеет право обращаться за политическим убежищем, а кто экономический мигрант.

Правда, ни одна из стран Северной Африки пока не согласилась на создание подобных центров.

Но если ЕС и в самом деле укрепит свои границы и добьется того, что беженцы будут прибывать в Европу согласно установленным правилам, то сам этот факт основательно изменит Евросоюз.

Брюссель в таком случае возьмет на себя дополнительные функции, традиционно принадлежащие отдельным государствам, и одновременно с этим сможет бороться с одной из причин роста популистских настроений, пишет Лио Сендровиц в газете "i".

Быть мигрантом лучше в Америке

Daily Telegraph публикует статью обозревателя Джулиет Самуэль, в которой та хвалит иммиграционную политику США.

Надо быть сильным или слушать собственное сердце: именно так Дональд Трамп сформулировал стоявшую перед ним дилемму - продолжать ли политику, в рамках которой у семей нелегальных мигрантов отбирали детей и содержали их в клетках.

Трамп решил детей больше не отбирать. Этот эмоциональный зигзаг Трампа отражает дилемму, стоящую и перед странами Запада, которые порой не знают, что делать с массовой миграцией.

Объясняя суровость политики, президент Трамп часто упоминает разные города в Европе, как пример того, чего следует избегать.

"Мы не хотим, чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, повторилось у нас", - говорит президент.

Соединенные Штаты справляются с этим вопросом гораздо лучше. Большинство современных европейских стран еще недавно были более или менее этнически однородными, и в результате идеи о нации уходят корнями в историю и религию.

Иммигрантам сложно интегрироваться в такое общество.

В континентальной Европе результаты отражаются в статистике, например в разнице уровня безработицы между теми, кто родились в стране, и теми, кто родился за рубежом. В Германии уровень безработицы среди "местного" населения достигает 4% - и 7% среди иммигрантов. В Италии те же цифры - 11% и 15%. Во Франции - 9% и 17%.

В англосаксонских странах все по-другому. В Великобритании уровень безработицы одинаков для обеих групп населения - 5%. В США уровень безработицы среди родившихся за границей ниже, чем у рожденных в США.

Не следует забывать, что Соединенные Штаты возникли в результате массовой миграции, и вся политическая система страны основана на доброжелательном отношении к новоприбывшим.

Идея гражданства основана на верности конституции и флагу страны, а не на общей истории или географии.

Несмотря на риторику Дональда Трампа, согласно всем опросам общественного мнения, американцы гораздо более спокойно относятся к иммигрантам, чем европейцы.

Европейские лидеры любят осуждать расизм и жестокость в Америке. Но им стоило бы посмотреть на самих себя.

Когда историки будущего будут изучать то, как страны Запада решали вопрос с массовой миграцией, они, несомненно, придут к выводу, что США делали это лучше, пишет Джулиет Самуэль в Daily Telegraph.

Резиновые танки

Daily Mail пишет, что британская армия может в скором будущем приобрести надувные танки, чтобы запутать потенциальных противников, пытающихся понять, сколько у Великобритании бронетехники.

Нечто подобное уже делают Россия и США, отмечает газета. Теперь вооруженные силы Великобритании тоже могут размещать надувные танки.

Армия провела исследование нужд для боевых действий в городских условиях, и участники исследования пришли к выводу, что вооруженным силам необходимо повысить потенциал для обмана противника, в связи с тем, что настоящих танков у британской армии не так много.

В проведенном в Германии исследовании приняли участие 65 высокопоставленных британских офицеров, которые должны были решить, что именно понадобится британской армии к 2035 году.

Уэнди Игл, офицер войск тылового обеспечения, которая дважды служила в Афганистане, говорит, что обман противника жизненно необходим.

По ее словам, таким образом противник будет напрасно тратить время, пытаясь понять, какие именно танки настоящие, а какие фейк.

Во время Второй мировой войны британская армия использовала муляжи танков и другой бронетехники, чтобы убедить Германию, что вторжение в Европу начнется близ Кале, а не в Нормандии, напоминает Daily Mail.

Daily Telegraph пишет, что Россия отказывается отвечать на вопрос, сколько именно допинг-тестов прошли игроки ее сборной с начала чемпионата мира.

Как отмечает газета, Англия также не предоставляет подобную информацию. Тренер российской сборной Станислав Черчесов отказался отвечать на вопросы Daily Telegraph.

Футбольная Ассоциация Англии лишь подтверждает, что двое игроков сборной проходят тест после каждого матча.

Газета попыталась получить эту информацию от каждой сборной. Лишь семь из них ответили на запрос. Египет, Хорватия, Исландия, Мексика, Польша и Сербия подтвердили, что ее игроки не проходят дополнительных допинг-тестов. Насколько известно, то же самое относится и к игрокам сборной Португалии.

Черчесов отказался ответить на прямой вопрос газеты. "Это вопрос про матч, или про философию? Я не врач. Мы говорим о матче", - сказал он.

ФИФА, отвечающая за допинг-тесты на чемпионате, отказалась сообщить, сколько тестов она провела с членами российской сборной.

И это несмотря на то, что Россия, чья сборная считалась худшей в преддверии чемпионата, добилась лучшего в истории турнира результата матча открытия.

Официальная статистика ФИФА также указывает, что игроки российской сборной на чемпионате мира бегают быстрее и дальше всех других футболистов.

ФИФА заявляет, что российскую сборную тестировали больше чем кого бы то ни было в преддверии чемпионата.

Daily Telegraph пишет, что согласно полученным газетой документам, 23 члена российской сборной прошли допинг-тесты РУСАДА 88 раз между январем и маем. Один из футболистов тестировался семь раз.

В ноябре 2015 года работа РУСАДА была признана не соответствующей антидопинговому кодексу Всемирного антидопингового агентства WADA, напоминает Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com