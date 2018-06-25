СМИ России: пенсионные протесты: с профсоюзами скучно, с Навальным - опасно

В обзоре российских газет за 25 июня:

"Ведомости": президента задело по касательной

Газета "Ведомости" фиксирует падение популярности власти в целом и рейтинга Владимира Путина в частности и пишет, что поводом для этого стало повышение пенсионного возраста. Остановить падение рейтингов, по мнению издания, можно лишь эффективным обсуждением пенсионной реформы: по данным ФОМа, электоральный рейтинг президента Владимира Путина за неделю упал с 62 до 54%.

Руководитель аналитического отдела ФОМа Григорий Кертман отмечает, что власть воспринимается сильно персонифицированно и ответственность за решения возлагается на президента.

"Слова пресс-секретаря Путина [о том, что президент не участвует в обсуждении решения о пенсионном возрасте] не услышаны в массовом сознании. Правительство назначено президентом, и не все понимают, что оно самостоятельный институт власти. Хотя пенсионная реформа не единственный фактор, движение рейтинга началось с ростом цен на бензин".

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров также видит причины в ценах на бензин и пенсионной реформе. Но главный удар, по его мнению, пришелся по правительству, а президента задело по касательной: "Тема повышения пенсионного возраста болезненна и воспринимается большинством как несправедливая мера. Пока не удалось доказать, что это рациональный справедливый обмен. Трагедии нет, рейтинг президента остается высоким, к тому же он еще не высказал свою позицию".

. "Выученная беспомощность" - это самый мощный союзник властей в деле борьбы с массовыми протестами". "Новая Газета"

Пенсионная реформа затрагивает всех и снижение рейтингов можно было предполагать, считает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его мнению, развитие событий зависит от того, насколько властям удастся объяснить суть и параметры реформы, ее долгосрочные последствия. Но это задача долгосрочная, а с момента объявления реформы прошло всего 10 дней, отмечает эксперт.

По мнению политолога Михаила Виноградова, от власти потребуется недвусмысленный шаг, который бы показал, что она находится по одну сторону с гражданами.

И возможность маневра остается, считает он. В том числе и посредством подключения к теме президента. "Но здесь трудно предъявлять размытый результат, потому что считать, сколько осталось до пенсии, все умеют. Пока никакого ответа, ради чего все должны затянуть пояса, не прозвучало: в условиях, когда общество отвыкло от реформ, это воспринимается с обидой".

"Новая газета": ощущение силы

А "Новая газета" пишет о готовящихся акциях протеста против повышения пенсионного возраста. При этом издание пишет, что власть готова к протестам, организуемым профсоюзами, намерена полностью их контролировать и даже готова к уступкам. Газета считает, что союз Кремля и профсоюзов действительно может иметь место, поскольку идти на компромисс с лояльными общественниками гораздо удобнее, чем сталкиваться с политизацией этого протеста по модели Навального.

По данным издания Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) согласовывает с властью "удобный" протест, который бы не примыкал к акциям других политических сил, например, Алексея Навального.

Сергей Храмов, глава Союза профсоюзов России, подтвердил "Новой", что ФНПР действительно близкая к власти структура и объединиться с Навальным не может.

"ФНПР часто устраивают протестные акции, но при этом у них очень странные протесты: отсутствует сторона, которая им возражает. Например, 1 мая, демонстрации за май и труд: лозунги, требования - замечательные, но те, кому они адресованы, идут в первом ряду колонны вместе со Шмаковым. Кроме того, не надо забывать, что профсоюзы ФНПР не просто лояльны власти, они - крупнейшие работодатели и собственники в Российской Федерации. Они, как правило, действуют очень согласованно с властями, так как боятся, что могут потерять свое имущество".

Политолог Алексей Макаркин считает, что на протест к профсоюзам придет крайне мало людей, в отличие от акций Навального: "Как у организаторов протеста у них не будет драйва, который для протестующих необходим. Профсоюзы настроены не радикально против реформы. Они хотят присоединиться к уже достаточно многим, кто просит сохранить разницу в пять лет между мужчинами и женщинами в возрасте. А такими требованиями как-то не вдохновляются и на улицу не идут".

По мнению Макаркина, если к ФНПР и коммунистам идти скучно, то к Навальному идти - не скучно, но, правда, опасно.

Политолог Аббас Галлямов говорит, что решение о том, стоит ли им принимать участие в протестной акции, большинство людей примет в последний момент. "Здесь принципиально важно, что доминирует в повестке в последний момент. Для того чтобы народ массово хлынул на улицы, помимо возмущения необходимо и чувство собственной силы - ощущения, что, мол, "мы заставим власть считаться с собой". Если же ощущения силы нет, если есть чувство безнадеги, то большинство останется дома. "Выученная беспомощность" - это самый мощный союзник властей в деле борьбы с массовыми протестами".

РБК: "Второй паспорт вместо "Первого"

По данным газеты РБК, Роман Абрамович, ставший недавно гражданином Израила, продаст часть принадлежащих ему акций "Первого канала". Это необходимо для приведения структуры собственности в соответствие закону о СМИ, объясняет газета.

С января 2016 года согласно закону о СМИ иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании - учредителя СМИ. А Абрамовичу же через ООО "ОРТ-КБ" сейчас принадлежит 24% АО "Первый канал".

Но полностью продавать свой пакет в "Первом канале" бизнесмен не будет, речь идет о снижении его доли до максимально допустимого законодательством порога в 20%, сообщили РБК три источника на телевизионном рынке. По данным издания, покупателем 4% выступит один из действующих акционеров телеканала, и наиболее вероятным покупателем называют "Национальную медиа группу".

По данным РБК, государство сейчас контролирует 51% АО "Первый канал": 38,9% у Росимущества, 9,1% - у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино". Оставшиеся 25% через ООО "Растрком-2002" принадлежат "Национальной медиа группе", у которой среди других активов - РЕН ТВ, "Пятый канал" и "Известия".

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Почему именно сейчас был внесен законопроект о повышении пенсионного возраста и по какой причине женщинам планируют повысить его на восемь лет, а мужчинам на пять? Как Минтруд будет воздействовать на работодателей, чтобы не допустить дискриминации при приеме на работу 50-60-летних? На эти и другие вопросы, касающиеся пенсионной реформы на страницах "Известий" отвечает министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Газета "Коммерсант" в свежем номере рассказывает о том, как в регионах готовятся к акциям протеста против пенсионной реформы, которые, по данным издания, пройдут практически во всех регионах.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си