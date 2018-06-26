ЧМ-2018: поможет ли футбольный праздник вызвать в России беби-бум?
Российские демографы будут изучать последствия чемпионата мира по футболу 2018 года еще в течение нескольких месяцев после финального матча 15 июля.
Они будут следить за динамикой рождаемости, чтобы выяснить, смог ли футбольный праздник положительно повлиять на уровень рождаемости в стране-хозяйке одного из главных событий в мировом спорте. Такое не раз бывало в истории.
- "Каждый день - классная пятница в двойном размере". Каково работать на главной фанатской улице России?
- Россия в демографической яме: число рожденных детей упало на 11%
Предыдущие исследования показали, что спортивные достижения в различных странах связаны с пиками рождаемости, поскольку радость от побед и хорошее настроение не покидают людей и в спальне.
Спад рождаемости
Это может принести большую пользу России, борющейся с демографическим кризисом, который начался еще в 1990 годах, когда ее население вошло в период отрицательной динамики - число смертей превысило число рождений.
Согласно докладу корпорации Rand, американского аналитического центра глобальной политики, это произошло впервые в истории России в мирное время.
По некоторым оценкам, население страны может сократиться с нынешних 143 млн человек до 111 млн к 2050 году. Причины: снижение уровня жизни, высокая смертность и низкая рождаемость.
Согласно последним данным Всемирного банка, коэффициент рождаемости в России составляет 13 на 1000 человек. Он выше, чем такое же показатель во многих странах, включая несколько стран Европейского союза и Соединенное Королевство.
Но он почти в два раза меньше, чем в 1960-м году, тогда как другие страны пережили менее резкий спад.
Эта тенденция тревожит Кремль. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин ввел ряд реформ, направленных на то, чтобы увеличить рождаемость в стране.
Ключевым моментом кампании стала материальная помощь семьям с низким доходом, в которых рождаются дети, в том числе пособия, выдающиеся в первые полтора года после рождения ребенка.
Но поможет ли футбол?
В Великобритании через несколько месяцев после чемпионата мира 1966 года (тогда победила сборная Англии) резко повысилась рождаемость. Этот факт широко освещался в прессе.
Но самые убедительные доказательства появились в 2007 году, когда Германия сообщила о повышении рождаемости на 15% через девять месяцев после чемпионата мира 2006 года.
Несмотря на то, что молодая немецкая команда заняла лишь третье место, в целом успешный турнир вызвал эйфорию в обществе.
"Когда человек счастлив, выделяются гормоны, благодаря которым легче забеременеть, - приводили немецкие СМИ слова акушера-гинеколога Рольф Клише. - У многих людей возбуждение, испытываемое во время спортивного состязания, не исчезает и после финального свистка и переходит в романтическую стадию".
На волне энтузиазма
В 2015 году Би-би-си сообщала о том, что исследователи из университета в Витватерсранде, Южная Африка, зарегистрировали необычный рост числа новорожденных мальчиков в стране.
По их мнению, он был связан с футбольным чемпионатом 2010 года. Тогда чемпионат мира впервые прошел на африканском континенте. По словам исследователей, это событие побудило южноафриканцев к более активным сексуальным связям - на волне радости, охватившей страну.
"Известно, что чем чаще партнеры вступают в половую связь, тем больше шансов, что родится мальчик, а не девочка", - говорит один из ученых, Гвиньяй Масукьюм.
Всплеск рождаемости произошел даже в Бразилии, где страна-хозяйка в полуфинале чемпионата мира 2014 года потерпела унизительное поражение от Германии, проиграв со счетом 7:1.
Статистическое бюро Бразилии сообщило об увеличении числа младенцев, родившихся в марте 2015 года по сравнению с предыдущим годом. Рост составил 7%.
"Поколение Иньесты"
Для положительного влияния футбола на рождаемость порой не нужно и целого турнира.
В 2013 году в описании исследования, проведенного британским медицинским журналом, появился термин "поколение Иньесты". Он был призван объяснить бум рождаемости, который последовал за последним голом, забитым игроком сборной Испании и "Барселоны" Андресом Иньестой 6 мая 2009 года.
В последнюю минуту чудо-удар по воротам "Челси" в Лондоне вывел каталонцев в финал Лиги чемпионов УЕФА.
А в феврале 2010 года, спустя девять месяцев после удара Иньесты по воротам, число новорожденных увеличилось на 16%. Таковы результаты исследования, проведенного в больницах центральной Каталонии.
Это цифра резко контрастировала с показателями второй половины того же года: произошло снижение рождаемости, которое авторы исследования связывали с унынием в обществе, вызванным экономическими проблемами в Испании.
Итальянский юмор
Такая зависимость явно прослеживается и в Италии. В этом году во время проведения Лиги чемпионов, когда итальянская "Рома" чудом одержала победу на "Барселоной" в дополнительное время в Риме, клуб в своем аккаунте в "Твиттере" в шутку прорекламировал лицензионные детские товары
"Через девять месяцев мы продадим кучу этих вещей", - гласил твит.
"Горячая" Исландия
А Исландия получила пользу даже от одного потрясающего матча.
В июне 2016 года самая маленькая страна, когда-либо попавшая на чемпионат мира, выбила Англию из Евро-2016. Согласно оценкам, чемпионат смотрели 27 тысяч исландцев, что составляет почти 10% населения страны.
Девять месяцев спустя местные СМИ сообщили о рекордном количестве родов. И, судя по тому, как Исландия начала чемпионат мира 2018 в России, подобное может повториться.
Но что насчет России?
У российской сборной не много шансов добиться впечатляющих результатов на поле. На чемпионате мира по футболу 2018 года у хозяев самый низкий рейтинг.
Но, если судить по примеру Южной Африки, даже невысокие спортивные результаты страны-хозяйки на поле могут привести к небольшому демографическому взрыву.