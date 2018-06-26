ЧМ-2018: поможет ли футбольный праздник вызвать в России беби-бум?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трофей-афродизиак

Российские демографы будут изучать последствия чемпионата мира по футболу 2018 года еще в течение нескольких месяцев после финального матча 15 июля.

Они будут следить за динамикой рождаемости, чтобы выяснить, смог ли футбольный праздник положительно повлиять на уровень рождаемости в стране-хозяйке одного из главных событий в мировом спорте. Такое не раз бывало в истории.

Предыдущие исследования показали, что спортивные достижения в различных странах связаны с пиками рождаемости, поскольку радость от побед и хорошее настроение не покидают людей и в спальне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые исследователи связывают спортивные соревнования с бэби-бумом

Спад рождаемости

Это может принести большую пользу России, борющейся с демографическим кризисом, который начался еще в 1990 годах, когда ее население вошло в период отрицательной динамики - число смертей превысило число рождений.

Согласно докладу корпорации Rand, американского аналитического центра глобальной политики, это произошло впервые в истории России в мирное время.

По некоторым оценкам, население страны может сократиться с нынешних 143 млн человек до 111 млн к 2050 году. Причины: снижение уровня жизни, высокая смертность и низкая рождаемость.

Согласно последним данным Всемирного банка, коэффициент рождаемости в России составляет 13 на 1000 человек. Он выше, чем такое же показатель во многих странах, включая несколько стран Европейского союза и Соединенное Королевство.

Но он почти в два раза меньше, чем в 1960-м году, тогда как другие страны пережили менее резкий спад.

Эта тенденция тревожит Кремль. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин ввел ряд реформ, направленных на то, чтобы увеличить рождаемость в стране.

Ключевым моментом кампании стала материальная помощь семьям с низким доходом, в которых рождаются дети, в том числе пособия, выдающиеся в первые полтора года после рождения ребенка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В марте 2019 года в российских больницах, возможно, будут принимать больше родов

Но поможет ли футбол?

В Великобритании через несколько месяцев после чемпионата мира 1966 года (тогда победила сборная Англии) резко повысилась рождаемость. Этот факт широко освещался в прессе.

Но самые убедительные доказательства появились в 2007 году, когда Германия сообщила о повышении рождаемости на 15% через девять месяцев после чемпионата мира 2006 года.

Несмотря на то, что молодая немецкая команда заняла лишь третье место, в целом успешный турнир вызвал эйфорию в обществе.

"Когда человек счастлив, выделяются гормоны, благодаря которым легче забеременеть, - приводили немецкие СМИ слова акушера-гинеколога Рольф Клише. - У многих людей возбуждение, испытываемое во время спортивного состязания, не исчезает и после финального свистка и переходит в романтическую стадию".

На волне энтузиазма

В 2015 году Би-би-си сообщала о том, что исследователи из университета в Витватерсранде, Южная Африка, зарегистрировали необычный рост числа новорожденных мальчиков в стране.

По их мнению, он был связан с футбольным чемпионатом 2010 года. Тогда чемпионат мира впервые прошел на африканском континенте. По словам исследователей, это событие побудило южноафриканцев к более активным сексуальным связям - на волне радости, охватившей страну.

"Известно, что чем чаще партнеры вступают в половую связь, тем больше шансов, что родится мальчик, а не девочка", - говорит один из ученых, Гвиньяй Масукьюм.

Всплеск рождаемости произошел даже в Бразилии, где страна-хозяйка в полуфинале чемпионата мира 2014 года потерпела унизительное поражение от Германии, проиграв со счетом 7:1.

Статистическое бюро Бразилии сообщило об увеличении числа младенцев, родившихся в марте 2015 года по сравнению с предыдущим годом. Рост составил 7%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иньеста стал "отцом" тысяч детей благодаря голу 2009 года

"Поколение Иньесты"

Для положительного влияния футбола на рождаемость порой не нужно и целого турнира.

В 2013 году в описании исследования, проведенного британским медицинским журналом, появился термин "поколение Иньесты". Он был призван объяснить бум рождаемости, который последовал за последним голом, забитым игроком сборной Испании и "Барселоны" Андресом Иньестой 6 мая 2009 года.

В последнюю минуту чудо-удар по воротам "Челси" в Лондоне вывел каталонцев в финал Лиги чемпионов УЕФА.

А в феврале 2010 года, спустя девять месяцев после удара Иньесты по воротам, число новорожденных увеличилось на 16%. Таковы результаты исследования, проведенного в больницах центральной Каталонии.

Это цифра резко контрастировала с показателями второй половины того же года: произошло снижение рождаемости, которое авторы исследования связывали с унынием в обществе, вызванным экономическими проблемами в Испании.

Итальянский юмор

Такая зависимость явно прослеживается и в Италии. В этом году во время проведения Лиги чемпионов, когда итальянская "Рома" чудом одержала победу на "Барселоной" в дополнительное время в Риме, клуб в своем аккаунте в "Твиттере" в шутку прорекламировал лицензионные детские товары

"Через девять месяцев мы продадим кучу этих вещей", - гласил твит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юная исландка - дочь Евро-2016?

"Горячая" Исландия

А Исландия получила пользу даже от одного потрясающего матча.

В июне 2016 года самая маленькая страна, когда-либо попавшая на чемпионат мира, выбила Англию из Евро-2016. Согласно оценкам, чемпионат смотрели 27 тысяч исландцев, что составляет почти 10% населения страны.

Девять месяцев спустя местные СМИ сообщили о рекордном количестве родов. И, судя по тому, как Исландия начала чемпионат мира 2018 в России, подобное может повториться.

Но что насчет России?

У российской сборной не много шансов добиться впечатляющих результатов на поле. На чемпионате мира по футболу 2018 года у хозяев самый низкий рейтинг.

Но, если судить по примеру Южной Африки, даже невысокие спортивные результаты страны-хозяйки на поле могут привести к небольшому демографическому взрыву.