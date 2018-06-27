Субстантивность или субъектность? Краткий словарь политического новояза

Может ли дискуссия быть "субстантивной", кто входит в "группу Школова" и что такое "посткрымский консенсус"? Российские политики, эксперты и даже анонимные телеграм-каналы употребляют слова, значения которых не очевидны. Кто их придумал и что они значат?

Язык общения чиновников и политиков с народом - традиционно туманный, не очень понятный, но в то же время солидный, говорит заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Максим Кронгауз. По его словам, и политологам - своего рода жрецам, интерпретирующим политическую ситуацию - свойственно использовать выражения, которые обычный человек сразу не поймет.

Русская служба Би-би-си составила краткий словарь политического новояза и рассказывает, как правильно читать новые выражения и можно ли употреблять в речи эти штампы.

А́кции вверх

Примеры употребления: "По теме мусора Воробьев вышел в плюс. Виновато наследие Советского Союза. А по мусоропереработке акции Чемезова и Чаек вверх" (телеграм-канал GosSovet 2.0 о "Прямой линии" с Владимиром Путиным, 7 июня 2018 года).

Привычка описывать политиков в финансовой терминологии предположительно взялась из телеграм-канала "Биржа губернаторов".

Технология описания примерно такая: губернатор сделал что-то хорошее - акции вверх, губернатор что-то проспал - акции вниз. Так же "акции" реагировали и на события в том или ином регионе, даже если они напрямую не зависели от качества работы или принимаемых губернатором решений. Так, попадание любого региона в "Яндекс-новости" в негативном ключе - пожар, наводнение, скандал - неминуемо приводит к снижению "котировок".

Позже этот термин стали употреблять по отношению и к другим чиновникам.

В целом "акции вверх" - это обычная метафора, которую можно использовать и в других сферах жизни, говорит лингвист Максим Кронгауз. "Интересно, что здесь опущен глагол "пошли" или "идут". Без глагола эта фраза звучит более выразительно и резко", - отмечает он.

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"Кожин мне интересен как фигурант скандалов вокруг Большого театра. Поскольку его друг Винокур вряд ли заменит Кожина на позиции лоббиста БТ, акции директора Урина идут сильно вниз" .

. "Послание Президента РФ Федеральному Собранию-2018. Динамика внутри Политбюро 2.0. Акции вверх: Ковальчуки, Собянин, Ротенберги, Чемезов".

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Аппара́тный вес

Пример употребления: "Аппаратный и политический вес ИИ (Игоря Сечина - Би-би-си) настолько велики, что никакой федеральный чиновник не рисковал бросать вызов всемогущему главе "Роснефти" - да еще в связке с руководством ФСБ" (Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале, 17 августа 2017 года).

Этот термин нельзя отнести в полной мере к новоязу - в политическом лексиконе он существует уже не менее 20 лет. Однако с ростом популярности политических телеграм-каналов он стал использоваться активнее. К физической массе тела термин отношения почти не имеет - он описывает то, какое место занимает тот или иной человек в политической конструкции, и то, как много у него полномочий и способов реализации своих планов.

"Большой аппаратный вес" или "низкий аппаратный вес" - так говорят о способности или неспособности влиять на принимаемые решения. Например, несмотря на свой не самый высокий рост и комплекцию, характеристики о повышении аппаратного веса недавно добился первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко - после того, как Путин доверил ему курировать два дополнительных структурных подразделения в Кремле.

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"Все-таки Улюкаев не случайно говорил, кто он и кто Сечин. Сечин - это полноправный член "Политбюро 2.0", а Улюкаев в лучшем случае "член ЦК"; их аппаратный вес несопоставим", - рассуждает политолог Евгений Минченко.

рассуждает "Тем не менее людей Володина будут постепенно убирать, как Клинцевича. А в какой-то момент просто не останется "людей Володина", так как, понимая, что он лишился аппаратного веса, многие "его люди", просто моментально "переобуются" и присягнут на верность новому руководству", - отмечает политолог Илья Гращенков.

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"Гру́ппа Шко́лова"

Пример употребления: "Предполагаем, что группа помощника президента Евгения Школова находится под ударом" (телеграм-канал "Незыгарь", 24 ноября 2016 года).

"Группа Школова" - один из самых популярных политических мемов, недавно переживший официальные похороны.

Евгений Школов, бывший сотрудник КГБ и давний знакомый Владимира Путина по работе на советскую разведку в Дрездене, в 2012 году стал помощником президента, отвечавшим за кадры и противодействие коррупции. В бюрократическом кремлевском мире кадровик - очень весомая должность, а "знакомый Путина по Дрездену" по степени важности - почти как машина с мигалкой на дороге.

Поскольку российская управленческая элита обновляется редко, то появление каждого относительно нового лица в окружении президента рождает большое количество дискуссий. Некоторое время после назначения Школова называли одним из самых влиятельных чиновников, отвечающим чуть ли не за всех силовиков.

В итоге "группой Школова" комментаторы и авторы телеграм-каналов стали называть некую общность людей, знакомых и дружащих с этим самым Школовым и якобы влияющих на расстановки сил.

Доподлинно неизвестно, где этот термин был употреблен впервые. По одной из версий, он появился в популярном анонимном телеграм-канале "Незыгарь". По другой - он был порождением политологического доклада Евгения Минченко "Политбюро 2.0". Журналист Сергей Пархоменко утверждает, что это он впервые употребил этот термин в апреле 2013 года. Но почти все перестановки силовиков долгое время описывались тем, что "группа Школова усилилась".

Позже это выражение стали употреблять в ироничном контексте: так пародировали привычку некоторых комментаторов объяснять происходящее в конспирологическом ключе усиления каких-либо групп.

В начале июня Путин уволил Школова с поста помощника президента. "Группа Школова все", - писали блогеры.

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"Я вообще не считаю, что "группа Школова" какая-то такая чрезвычайно влиятельная. Если говорить о группах влияния, то это группа Чемезова, Сечина, Собянина, соответственно, Медведева. Но группы Школова нет. Школов занимается кадрами всеми. Каждый этот человек проходил комиссию Школова. Ну, когда-то проходил комиссию Школова".

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Зерка́льный (симметри́чный) отве́т

Пример употребления: "Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге" (РИА Новости, 30 марта 2018 года).

Это выражение появилось после того, как западные страны ввели санкции против России из-за аннексии Крыма в марте 2014 года. Российские политики стали грозить принять ответные меры на эти санкции. Именно их они называли зеркальным или симметричным ответом, всякий раз подчеркивая, что конфликт инициировала не Россия, а российские власти просто делают все то же самое, что делали зарубежные партнеры по отношению к России. Даже в тех случаях, когда противодействие не было соразмерным самому действию.

Поскольку отношения с западными странами с тех пор только ухудшались, это привело к дальнейшим санкциям с их стороны и дальнейшим "зеркальным ответам". Например, после того, как у минюста США возникли вопросы к американскому филиалу российского телеканала RT, в России приняли закон о признании иностранных СМИ агентами, который депутаты называли исключительно зеркальным ответом. Высылка дипломатов из России в ответ на высылку российских дипломатов из США и Европы после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь также называлась зеркальным ответом.

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"Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать и предупредить. Мгновенным и зеркальным".

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КО́Л-фа́ктор

Пример употребления: "Один раз в году к рейтингу эффективности губернаторов применяется КОЛ-фактор. Это, по сути, оценка характера избирательной кампании в регионах, их конкурентности, открытости и легитимности"(политолог Константин Костин, 5 сентября 2015 года).

Новояз, появившийся в то время, когда главным ответственным за внутреннюю политику в Кремле был Вячеслав Володин (сейчас он занимает пост спикера Госдумы). Дословно аббревиатура КОЛ расшифровывается как "конкурентность, открытость, легитимность" - политическая мантра, которую Володин повторял на закрытых совещаниях, а работающие с ним политологи затем транслировали в публичной плоскости.

Предпосылки появления этой триады таковы. На рубеже 2011-2012 годов в России проходили массовые митинги протеста по итогам выборов Госдумы, и немаловажным фактором, спровоцировавшим эти митинги, были многочисленные сообщения о нарушениях и вбросах в день голосования.

Митинги утихли к середине 2012 годов, но после этого власти пытались продемонстрировать, что чистота выборов - это один из приоритетов государственной политики. Тогда и появилась "КОЛ-триада".

Получавшие деньги или моральную поддержку Кремля политологи неоднократно заявляли, что выборы проходят конкурентно, открыто и легитимно, каждая новая идея власти объяснялась тем, что это способствует конкурентности и легитимности.

А бывший сотрудник Кремля, политтехнолог и глава собственного фонда Константин Костин, даже изобрел "КОЛ-фактор": некий критерий, по которому его эксперты оценивали губернаторов, исходя из собственных представлений о том, насколько тот или иной руководитель региона злоупотребляет административным ресурсом. "КОЛ-фактор" влиял на общую оценку, которую "Фонд развития гражданского общества" ставил главам субъектов.

Как именно определялся "КОЛ-фактор", никому до сих пор не известно.

Сокращения очень популярны у политиков, говорит лингвист Максим Кронгауз. "Для обычного человека КОЛ-фактор - совершенно непонятная вещь. За красивой аббревиатурой скрывается пустота. Чиновник в России и в СССР скорее не хочет разговаривать с обществом, и поэтому говорит так, чтобы его нельзя было точно понять, точно интерпретировать и пожаловаться", - считает эксперт.

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"При этом нарушаются принципы конкурентности, открытости и легитимности (КОЛ-фактор), декларируемые федеральным центром. Именно поэтому свой поступок депутаты считают не срывом работы власти, а проявлением гражданской позиции".

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Кры́мский консе́нсус

Варианты: посткрымский консенсус, посткрымское большинство

Пример употребления: "Впервые на выборах главы государства электорально зафиксирован крымский консенсус" (политолог Дмитрий Бадовский о победе Владимира Путина на выборах президента, 19 марта 2018 года, РБК).

В риторике российских чиновников и провластных политологов и журналистов это выражение появилось после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года. Этот шаг российских властей, по данным официальной социологии, поддержало подавляющее большинство населения. Теперь под крымским консенсусом понимается безусловная поддержка населением любого действия властей благодаря аннексии Крыма.

Иногда крымским консенсусом называют готовность формально оппонирующих друг другу политических сил объединиться для поддержки какого-либо из очередных решений Путина.

Крымским консенсусом чиновники, депутаты, прокремлевские журналисты и политологи объясняли практически все. На выборах в Госдуму была низкая явка? Люди не пришли на выборы, потому что их все устраивает, и это крымский консенсус. На выборах президента была высокая явка? Это тоже крымский консенсус, люди пришли поддержать своего лидера. Власти принимают очередной репрессивный закон? Народ не будет протестовать, потому что есть крымский консенсус.

Государственное агентство РИА Новости в 2015 году даже публиковало целый материал о том, что такое "крымский консенсус".

Рядом с "крымским консенсусом" часто идет термин "посткрымское большинство". Так говорят о высоком проценте поддерживающих Путина россиян. К началу 2014 года рейтинг Путина снижался почти каждый месяц. Но после аннексии Крыма уровень поддержки Путина россиянами взлетел до рекордных высот. Так появился термин "посткрымское большинство" - люди, которые если раньше и сомневались в поддержке курса Путина, то после аннексии перестали.

Это стандартный прием - чрезмерная абстракция выражения, говорит Кронгауз. "Слово "консенсус" используется вместо слова согласие, чтоб было красивее и солиднее. Связь между словами в этом случае не очень важна, главное чтобы звучало красиво. В каком-то смысле это зомбирование общества, которое должно прочесть, порадоваться, но не задавать вопросов. Цель - довести общество до состояния безмолвного восхищения", - констатирует эксперт.

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"Мы должны подчеркивать, что Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам, и объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам".

реализуется "В избирательную кампанию Путин входит, имея в активе консолидированное вокруг "крымского консенсуса" общество и, как результат, наиболее высокий рейтинг доверия среди российских политиков…".

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О́браз бу́дущего

Пример употребления: "Очень много вопросов о проблемах медицины, ЖКХ, зарплатах и пенсиях. Но ясно и другое: россиян волнует образ будущего нашей страны, ее места в глобальном мире" (сюжет "Первого канала" о "Прямой линии с Владимиром Путиным, 2 июня 2018 года).

Термин появился примерно за год до президентских выборов, прошедших в марте 2018 года. Тогда администрация президента начала придумывать, о чем говорить в предвыборной кампании Путина. Одной из "фишек" стал некий абстрактный "образ будущего", о котором разом заговорили все сотрудничавшие с Кремлем люди. Что это такое, никем не объяснялось. Однако над поисками этого образа трудились всей страной, начиная с околокремлевских институтов и ВЦИОМ и заканчивая Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.

В тематическом парке, который делал близкий к Путину митрополита Тихона (Шевкунов), прошла выставка "Россия устремленная в будущее" (именно так, без запятой). А по кольцевой линии московского метро был запущен тематический поезд с таким же названием - пользователи соцсетей обратили внимание, что будущее России почему-то катается по кольцу.

Близкий к Кремлю политолог Константин Костин объяснял этот термин так: "Образ будущего - это метафора президентской программы. А программа - это видение развития страны, планы на краткосрочную, среднесрочную и стратегическую перспективу".

Сотрудничающие с Кремлем экспертные центры и социологи должны были разработать концепцию "образа будущего", которая вроде как должна была стать основой предвыборной программы и чуть ли не нового срока. Однако спустя несколько месяцев стало ясно, что работа по поиску образа будущего провалилась.

И это несмотря на то, что этот образ будущего искали даже школьники. 1 сентября 2017 года на открытом уроке Путин предложил выбрать в качестве одной из тем итогового сочинения для одиннадцатиклассников тему "Россия, устремленная в будущее".

У политиков и чиновников есть слова и выражения, которые должны бодрить общество, отмечает лингвист Максим Кронгауз. "Это как правило что-то красиво сказанное, но непонятное. Например, в советское время был лозунг "Миру - мир", но что это такое - непонятно. Такие красивые непонятные слова должны создавать некий образ. Образ будущего - такое же бодрящее заклинание, которое ничего конкретного не значит", - говорит Кронгауз.

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"Образ будущего - это главная идеологема кампании, объясняющая цель политики нового срока для разных социальных групп и общества в целом, поясняет бывший федеральный чиновник".

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Молоды́е технокра́ты

Пример употребления: "Ожидаемое назначение Цивилева выбивается из логики прихода молодых технократов, что легко объяснимо: Кемеровская область - богатый и ответственный регион с сильными левыми настроениями, и тут более уместным выглядит политический, а не технический назначенец" (телеграм-канал Bunin&Co о назначении гендиректора угольной компании "Колмар" Сергея Цивилева вице-губернатором Кемеровской области, 5 марта 2018 года).

Термин, вошедший в активный оборот с приходом в Кремль Сергея Кириенко. Кириенко не занимался политикой много лет - с тех пор как стал главой "Росатома". Когда Путин назначил его заниматься внутренней политикой, все решили, что он и к политике будет относиться как к корпорации.

Спустя недолгое время Кириенко добился увольнения нескольких губернаторов и назначения новых. Им не подходили употреблявшиеся до этого расхожие термины термины "силовик", или "крепкий хозяйственник". Частично это были никому не известные раньше люди, не работавшие (а порой никогда не бывавшие) в тех регионах, куда их назначили.

Чтобы как-то описать эту новую общность никому не известных людей, был придуман термин "молодые технократы". Под ним подразумевают то, что человек может не быть политиком, может не обладать харизмой, может не иметь в послужном списке ярких достиженияй, но зато умеет тихо работать и не высовываться.

Термин даже породил целую концепцию, что якобы Путин сделал ставку на молодых технократов. Однако при следующих назначениях концепция разрушилась: большинство губернаторов по-прежнему не подходят под определение "молодые", а что значит "технократы", никто так и не понял. Зато в качестве шутки журналисты и эксперты стали называть получавших позднее назначения чиновников старшего возраста "опытными технократами", таким образом продлив жизнь этому термину.

Это очередное выражение из чиновничьего лексикона, которое должно бодрить общество, считает Кронгауз. "В этом выражении есть какая-то перспектива. Это попытка создать образ некого нового чиновника, который будет принципиально отличаться от своих предшественников, отягощенных неприятными ассоциациями. Прежние губернаторы не заслужили большой любви у общества, и поэтому вводится новый образ", - рассуждает лингвист.

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" И, честно говоря, я вот смотрю на них и понимаю, что хоть нас и называют в шутку молодыми технократами, но мы уже серьезно отстаем от девяти классников ".

называют "ЯНАО — специфический регион, он является частью Тюменской области, и понятно, что здесь нужен не политик, который будет бодаться за суверенность ЯНАО, а реальный технократ. Вот это как раз пример того, что молодые технократы действительно существуют".

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Субстанти́вность

Существительное, неодушевлённое, женский род, третье склонение

Пример употребления: "Телефонный звонок Трампа Путину носил не только протокольный, но и субстантивный характер" (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 24 марта 2018 года).

Пожалуй, самое необычное слово в этом словаре. Точно передать его значение сложно: что-то между "содержательный" и "предметный", если речь идет о разговоре. Сначала оно появилось в речи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - трехсторонние переговоры по урегулированию ситуацию на Украине в 2015 году он назвал "субстантивными". После него эпитет вошел в лексикон главы МИД Сергея Лаврова.

Теперь это слово используется многими чиновниками - и не только для описания международной ситуации.

Например, вот так руководитель Роскомнадзора Александр Жаров описывал переговоры с мессенджером Telegram: "У нас был бурный субстантивный диалог с мессенджером Telegram".

Журналист Ксения Туркова в 2015 году отмечала, что такого слова нет в словаре Ушакова или в национальном корпусе русского языка. По ее предположению, это просто буквальная передача английского substantive discussion, то есть обсуждение по делу, по существу.

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"Более конкретно можно сослаться на состоявшуюся 4 декабря в Базеле "на полях" СМИД ОБСЕ субстантивную беседу министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини".

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Субъе́ктность

Существительное, неодушевлённое, женский род, третье склонение

Пример употребления:"Есть мнение, что группа Медведев-Володин-Греф продвигает идею парламентско-президентской республики. Сильное правительство с опорой на большинство в парламенте, лояльное по отношению к президенту, но имеющее свою субъектность" (телеграм-канал "Зеленая папка", 6 апреля 2018 года).

Субъектность - термин из психологии и описания личности. Педагогический словарь дает такое определение: "Способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие задуманному".

Советский психолог Алексей Леонтьев описывал субъектность человека как определенный набор качеств человека, которые характеризуют сферу его деятельностных способностей, его способность к самодетерминации, творческой активности.

В политический лексикон этот термин пришел в 2016 году - после того как Вячеслав Володин стал спикером Госдумы. На протяжении последних 18 лет нижняя палата парламента в общественном сознании воспринималась как орган, который ничего не решает сам, а лишь оформляет документально принятые Кремлем и правительством решения.

Этому имиджу изрядно поспособствовал и сам Володин: будучи кремлевским чиновником, который отвечал за внутреннюю политику, он выстроил работу с депутатами до такого автоматизма, что Дума получила еще и прозвище "бешеный принтер" - место, где бездумно штампуются законы.

Все изменилось, когда Володин сам стал председателем Госдумы. Известный своими амбициями, он начал делать все, чтобы создать новый образ Думы: органа, который сам может чего-то решать.

Для создания этого имиджа работающие с Володиным политологи и придумали термин "повышение субъектности". Вот уже несколько лет все происходящее вокруг Госдумы в целом или Володина лично они объясняют "повышением субъектности Думы", подразумевая, что раньше-то может Дума ничего и не решала, а вот теперь это очень самостоятельный орган, который ведет Россию на путь парламентской демократии.

Впрочем, россияне в повышение субъектности нижней палаты парламента не очень верят. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", проведенному год назад, большинству россиян неинтересна деятельность Госдумы, а девять из десяти опрошенных не знают, что ее спикер - Вячеслав Володин.

Такие слова как субстантивность и субъектность тоже относятся к чиновничьим "заклинаниям". "Это тот случай, когда что-то произнесено, а что - непонятно, да так, что даже спросить неудобно, что это значит", - говорит Кронгауз.

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"То есть [спикер Госдумы в 2011-2016 годах Сергей] Нарышкин не оборонял Думу как свои позиции. Володин, естественно, хочет там быть более субъектным", - рассказывает собеседник "Медузы ", близкий к руководству Госдумы.

рассказывает "Медведев понимает: не демонстрируя политическую субъектность, можно добиться большего".

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