ЧM-2018. Что мы узнали к середине мундиаля
В рамках чемпионата мира по футболу в России уже сыграны 34 матча из 64. На этой неделе команды вступают в очередную схватку - должны определиться 16 лучших команд.
Что можно сказать о чемпионате, который достиг своей середины?
Было немало сюрпризов, приятных и не очень. И вот какой обзор мы подготовили.
Англия и Бельгия делают турнир более плодотворным
До матчей минувших выходных российский чемпионат показывал самые высокие цифры по количеству забиваемых мячей в современной истории. По данным на пятницу 22 июня, в среднем за игру забивали 2,3 гола.
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А затем это соотношение изменили две команды из группы G. Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2, а Англия забила 6 голов в ворота панамской сборной. Добавим 4 гола, забитых в игре Сенегал-Япония и получим итог - 78 забитых мячей в 32 матчах.
Это означает уже 2,65 мяча за игру, что делает этот турнир более результативным по голам, чем любой из 3 предыдущих мундиалей. Лишь в Бразилии в 2014 году уровень был выше, составив 2,7 мяча за игру.
Ни одной безголевой ничьей
Фанаты и журналисты сетовали на тактику некоторых команд, но по факту на чемпионате мира в России пока не было ни одной нулевой ничьей. И вообще ничьей закончились лишь 5 матчей из 31.
Историческая схватка за золотую бутсу
Еще одним итогом уикэнда стала открывшаяся для нападающего сборной Англии Харри Кейна возможность стать первым английским футболистом, получившим Золотую бутсу с 1986 года (тогда она досталась Гэри Линекеру)
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Кейн записал на свой счет уже 5 голов. Пока он лучший бамбардир турнира, правда, на пятки ему наступают бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (у каждого из них по 4 мяча).
О Ромелу Лукаку интересно то, что с 1966 года темнокожий игрок ни разу не выигрывал "Золотую бутсу". В 1966 "золотым" становился Эусебио с его 9 мячами.
Политика вторглась на футбольное поле
В воскресенье ФИФА объявила, что открывает дисциплинарное производство в отношении игроков сборной Швейцарии Хаки и Шакири.
После победы в матче со сборной Сербии со счетом 2:1 они жестами изобразили флаг Албании. Оба игрока связаны с краем Косово, автономным регионом Сербии, который в 2008 году в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и чье население является преимущественно албанским.
Оба игрока могут быть отстранены от участия в двух играх в соответствии со статьей 54 дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности.
Говоря о дисциплине
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За 30 игр чемпионата были показаны 95 желтых карточек - в среднем 3 за игру.
Это не самый высокий показатель для чемпионата мира, но он выше по сравнению с мундиалем-2014 в Бразилии, где он составлял 2,92 карточки за игру.
Переполненные стадионы
В оргкомитете чемпионата заявили, что матчи турнира уже посетили почти полтора миллиона человек, стадионы заполняются в среднем почти на 97%.
Самые высокие показатели посещаемости были зарегистрированы в Лужниках в ходе трех матчей Россия - Саудовская Аравия (5:0), Португалия - Марокко (1:0) и Германия-Мексика (0:1).
Неймар, враг номер один
У бразильского футболиста Неймара десятки миллионов фолловеров в соцсетях по всему миру, но в ходе чемпионата их число практически не увеличивается.
Критику фанатов вызвали жалобы Неймара судье в ходе матча Бразилии с Коста-Рикой (2:0), его бесконечные падения на газон и недовольство аннуляцией пенальти.
Возможно, эти вещи не связаны но аналитика Google Trends показывает, что пользователи интернета ищут информацию о сборной Бразилии намного чаще, чем о других командах.
Месси на краю
Завоевав всего одно очко в двух играх, сборная Аргентины отчаянно нуждается в победе над сборной Нигерии в матче 26 июня - чтобы не вылететь из турнира.
Любой другой результат будет означать, что Лионелю Месси не удалось ни одержать самую главную победу в мировом футболе, ни завоевать свой собственный соответствующий титул для свой страны.
Панама празднует
В Нижнем Новгороде Панаме удалось немного расстроить англичан. В матче 24 июня панамцы проиграли со счетом 6:1, но это был первый гол, забитый панамскими футболистами за всю историю мирового первенства.
Поэтому не берите в голову то, что 9 мячей они пропустили.
Когда осенью прошлого года Панама получила путевку на чемпионат мира, президент страны объявил этот день общенациональным праздником.