ЧM-2018. Что мы узнали к середине мундиаля

Правообладатель иллюстрации Clive Brunskill Image caption Разгром панамы со счетом 6:1 помог поднять среднее количество голов на чемпионате

В рамках чемпионата мира по футболу в России уже сыграны 34 матча из 64. На этой неделе команды вступают в очередную схватку - должны определиться 16 лучших команд.

Что можно сказать о чемпионате, который достиг своей середины?

Было немало сюрпризов, приятных и не очень. И вот какой обзор мы подготовили.

Англия и Бельгия делают турнир более плодотворным

Правообладатель иллюстрации MLADEN ANTONOV Image caption Бельгия в отличной форме: сборная забивает в среднем четыре гола за матч

До матчей минувших выходных российский чемпионат показывал самые высокие цифры по количеству забиваемых мячей в современной истории. По данным на пятницу 22 июня, в среднем за игру забивали 2,3 гола.

А затем это соотношение изменили две команды из группы G. Бельгия разгромила Тунис со счетом 5:2, а Англия забила 6 голов в ворота панамской сборной. Добавим 4 гола, забитых в игре Сенегал-Япония и получим итог - 78 забитых мячей в 32 матчах.

Это означает уже 2,65 мяча за игру, что делает этот турнир более результативным по голам, чем любой из 3 предыдущих мундиалей. Лишь в Бразилии в 2014 году уровень был выше, составив 2,7 мяча за игру.

Ни одной безголевой ничьей

Правообладатель иллюстрации Alex Livesey Image caption Встреча Ирана с Морокко, третья игра чемпионата, грозила стать первым матчем с нулевым счетом вплоть до последних минут, когда марокканцы забили автогол

Фанаты и журналисты сетовали на тактику некоторых команд, но по факту на чемпионате мира в России пока не было ни одной нулевой ничьей. И вообще ничьей закончились лишь 5 матчей из 31.

Историческая схватка за золотую бутсу

Правообладатель иллюстрации PIERRE-PHILIPPE MARCOU Image caption Роналду может войти в историю, если обгонит Харри Кейна

Еще одним итогом уикэнда стала открывшаяся для нападающего сборной Англии Харри Кейна возможность стать первым английским футболистом, получившим Золотую бутсу с 1986 года (тогда она досталась Гэри Линекеру)

Кейн записал на свой счет уже 5 голов. Пока он лучший бамбардир турнира, правда, на пятки ему наступают бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (у каждого из них по 4 мяча).

О Ромелу Лукаку интересно то, что с 1966 года темнокожий игрок ни разу не выигрывал "Золотую бутсу". В 1966 "золотым" становился Эусебио с его 9 мячами.

Политика вторглась на футбольное поле

Правообладатель иллюстрации LAURENT GILLIERON Image caption ФИФА все еще пытается дать оценку жестам Хаки и Шакири

В воскресенье ФИФА объявила, что открывает дисциплинарное производство в отношении игроков сборной Швейцарии Хаки и Шакири.

После победы в матче со сборной Сербии со счетом 2:1 они жестами изобразили флаг Албании. Оба игрока связаны с краем Косово, автономным регионом Сербии, который в 2008 году в одностороннем порядке объявил о независимости от Сербии и чье население является преимущественно албанским.

Оба игрока могут быть отстранены от участия в двух играх в соответствии со статьей 54 дисциплинарного кодекса ФИФА о провокации широкой общественности.

Говоря о дисциплине

Правообладатель иллюстрации ERIK S. LESSER Image caption Первая красная карточка была показана уже ближе к концу первого тура - Карлос Санчес получил ее за игру рукой

За 30 игр чемпионата были показаны 95 желтых карточек - в среднем 3 за игру.

Это не самый высокий показатель для чемпионата мира, но он выше по сравнению с мундиалем-2014 в Бразилии, где он составлял 2,92 карточки за игру.

Переполненные стадионы

Правообладатель иллюстрации Clive Rose Image caption Самые большие топы собираются в "Лужниках"

В оргкомитете чемпионата заявили, что матчи турнира уже посетили почти полтора миллиона человек, стадионы заполняются в среднем почти на 97%.

Самые высокие показатели посещаемости были зарегистрированы в Лужниках в ходе трех матчей Россия - Саудовская Аравия (5:0), Португалия - Марокко (1:0) и Германия-Мексика (0:1).

Неймар, враг номер один

Правообладатель иллюстрации Francois Nel Image caption Неймара критикуют фанаты

У бразильского футболиста Неймара десятки миллионов фолловеров в соцсетях по всему миру, но в ходе чемпионата их число практически не увеличивается.

Критику фанатов вызвали жалобы Неймара судье в ходе матча Бразилии с Коста-Рикой (2:0), его бесконечные падения на газон и недовольство аннуляцией пенальти.

Возможно, эти вещи не связаны но аналитика Google Trends показывает, что пользователи интернета ищут информацию о сборной Бразилии намного чаще, чем о других командах.

Месси на краю

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лионель Месси рискует не одержать свою главную победу в мировом футболе

Завоевав всего одно очко в двух играх, сборная Аргентины отчаянно нуждается в победе над сборной Нигерии в матче 26 июня - чтобы не вылететь из турнира.

Любой другой результат будет означать, что Лионелю Месси не удалось ни одержать самую главную победу в мировом футболе, ни завоевать свой собственный соответствующий титул для свой страны.

Панама празднует

Правообладатель иллюстрации Clive Brunskill Image caption Панаму может быть и разгромили, но сборная впервые в своей истории забила гол

В Нижнем Новгороде Панаме удалось немного расстроить англичан. В матче 24 июня панамцы проиграли со счетом 6:1, но это был первый гол, забитый панамскими футболистами за всю историю мирового первенства.

Поэтому не берите в голову то, что 9 мячей они пропустили.

Когда осенью прошлого года Панама получила путевку на чемпионат мира, президент страны объявил этот день общенациональным праздником.