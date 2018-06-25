Правообладатель иллюстрации Getty Images

Мамору и Пароши, футбольные фанаты из Японии, общаются с людьми на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Они смотрят друг на друга и хихикают перед тем, как ответить на уже тысячный по счету вопрос, который задают им с начала чемпионата: почему японские болельщики убирают за собой мусор.

Видео, записанное на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске после победы японской сборной над Колумбией со счетом 2:1, быстро распространилось по соцсетям, и теперь люди хотят знать об этом больше.

"Такова японская культура", - отвечают Мамору и Пароши.

Чистить и подметать

Это не просто тренд соцсетей. Страсть японцев к чистоте пришлась по душе болельщикам из других стран, например, Сенегала и Бразилии, которые стали делать то же самое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Японские болельщики наводят порядок на стадионе ЧМ-2018 после завершившейся вничью игры с Сенегалом

Для японских болельщиков удивительно то, что они удивляют других.

"Если мы намусорили, мы должны этот мусор убрать. Для Японии это в порядке вещей", - объясняет Мамору, быстро поговорив с Пароши по-японски.

У этого явления есть название - "соу ши". У этого слова в японском языке сразу несколько значений, в частности "уборка, которая заключается в том, чтобы чистить и подметать".

"Соу ши" - прямое следствие поговорки "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться".

"Соу ши" - это не просто практика поведения именно на стадионе, это целая философия, которую в Японии преподают.

Школьная программа

В японских школах ученики выполняют самые разные задания, например, поют ванные, подметают полы, моют посуду. Задача состоит в том, чтобы научить детей и подростков заботиться о чистоте мест общего пользования.

"Мы так рано начинаем этому учиться, что потом эта привычка сопровождает нас в любом месте, куда бы мы ни отправились", - рассказал Би-би-си еще один японский болельщик, Чикако Эхара.

Впервые на страсть японцев к чистоте на трибунах обратили внимание на чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году - после того, как стало очевидно, что японские фанаты прибыли на мундиаль по всеоружии.

Image caption "Соу ши" преподается в японских школах с раннего возраста

В ходе большинства матчей из больших синих шаров японцы делали большие синие сумки для сбора мусора. Мамору поясняет, что никаких специальных указаний никто им не раздавал. Японцы просто убирают за собой трибуны, делая это автоматически.

Рост популярности тренда

Эта уборка отличается от других известных японских ритуалов чистоты, как, например, уборка скоростных поездов. Если вы погуглите "уборка" и "синкансэн", вы увидите как происходит это так называемое семиминутное чудо преображения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Мамуру, уборка на стадионе - это способ проявить уважение к хозяевам чемпионата

"Это еще и наш способ проявить уважение к хозяевам чемпионата", - говорит Мамору.

Чистота - неотъемлемая часть японской культуры, волонтерские бригады уборщиков постоянно следят за чистотой в самых разных местах.

Но популярность чемпионата мира позволила стремлению к чистоте завоевать и сердца людей из других стран.

Японцам же легко можно подражать.

Сенегальские и бразильские болельщики тоже сделали видео того, как они убираются.

"Для нас большая честь, что люди из других стран тоже делают "соу ши". Мы надеемся, что это будут делать и другие болельщики", - говорит Чикако.

Есть ли в этом что-то неправильное?

Не обошлось и без дискуссии о минусах "соу ши": некоторые в Японии стали говорить о том, что уборка вне родной страны - это вмешательство в культуру другой страны.

Живущую в Лондоне японскую писательницу Маюми Мацумото попросили высказаться об этом журналисты портала WirelessWire News в 2014 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Японские болельщики надеются, что их практику подхватят и другие

"Мы не должны ориентироваться на тех, кто не убирает за собой на трибунах после спортивных состязаний. Эти люди ведут себя так, как свойственно им", - сказала тогда Мацумо.

Кажется, сейчас этот спор все-таки выигрывают поклонники "соу ши" - по крайней мере в ходе чемпионата 2018 года, проходящего в России.