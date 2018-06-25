"Король Лампедузы": как трое британцев взяли в плен 4000 итальянцев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Итальянские солдаты не хотели сражаться за Муссолини

Итальянский островок Лампедуза в 205 километрах к югу от Сицилии и 113 километрах к северу от Туниса стал местом, где во время Второй мировой войны приключилась невероятная история.

75 лет назад Лампедуза стала первой территорией Европы, освобожденной союзниками, причем почти сказочным образом.

Слегка заплутали

Утром 12 июня 1943 года британский легкий бомбардировщик "Суордфиш" с экипажем из трех сержантов - пилота Сидни Коэна, штурмана Питера Гейтса и стрелка-радиста Лесли Райта - отправился с базы на Мальте в рутинный разведывательный полет над Средиземным морем.

Так вышло, что на борту отказали одновременно компас и рация. Экипаж заблудился, и, когда кончилось горючее, совершил вынужденную посадку на первом же увиденном сверху клочке земли.

Не успели авиаторы выбраться из машины, как увидели бегущих к ним итальянцев, размахивающих белыми тряпками. Особенно запомнился британцам колоритный персонаж в шляпе с перьями, шортах цвета хаки и высоких армейских ботинках - он явно был старшим.

Коэн и его товарищи сначала не понимали, что экспансивно кричат хозяева острова, а поняв, не могли поверить, что им предлагают принять капитуляцию гарнизона!

Изумленных летчиков отвели в высеченное в скале бомбоубежище, где комендант острова через переводчика подтвердил сказанное его подчиненными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Биплан "Суордфиш" считался устаревшим, но хорошо проявил себя в качестве разведчика и палубного торпедоносца

Он просил об одном: поскорее вылететь обратно и доставить союзному командованию подписанный им акт о сдаче, чтобы их перестали бомбить.

Итальянцы быстренько заправили "Суордфиш" и сказали гостям, что провожать их не будут.

Через несколько минут те поняли, почему. Только начали заводить мотор, как появилась дюжина британских самолетов и принялась на бреющим полете обстреливать взлетную полосу. Коэн, Гейтс и Райт четыре раза падали, вжимаясь в землю. Это был единственный опасный момент за их миссию. К счастью, "Суордфиш" не пострадал.

Вечером на борту британского эсминца "Лукаут" прибыли 95 военнослужащих Колдстримского гвардейского полка и взяли в плен гарнизон численностью 4400 человек вкупе с обильными запасами боеприпасов и продовольствия и неприступными бункерами.

Англо-американская высадка на Сицилии началась спустя 26 дней.

Надоело воевать

Гитлер любил повторять, что его союзник и друг Муссолини - последний оставшийся в Италии римлянин.

Итальянцы действительно не проявляли никакого желания класть головы за имперское величие.

И в Греции, и в Северной Африке они бежали и сдавались в плен при малейшем натиске противника.

Считать это малодушием или здравомыслием, зависит от точки зрения.

В июне-июле 1942 года Муссолини направил на Восточный фронт 8-ю армию численностью 229 тысяч человек. 94 тысячи из них погибли и попали в плен под Сталинградом. В феврале 1943 года деморализованные остатки итальянских войск были отправлены на родину.

Рузвельт и в особенности Черчилль всегда считали Италию скорее жертвой личных заблуждений Муссолини, нежели закоренелым агрессором.

Народ и элита практически единодушно хотели выйти из нежеланной войны, что и случилось 25 июля 1943 года.

Стал звездой

Хотя Коэн и его экипаж подвигов не совершали, а просто оказались в нужный момент в нужном месте, их приключение стало сенсацией.

Практически не осталось британской и американской газеты, которая не взяла бы у них интервью. Выражение "король Лампедузы" первой употребила британская News Chronicle.

Особенно радовались лондонская еврейская община и беженцы из оккупированной нацистами Европы, поскольку 22-летний Коэн являлся их единоверцем и до призыва в Королевские ВВС был портным в Ист-Энде.

Работавший в Британии американский журналист Сэмюэль Кларендорф написал на идиш мюзикл "Король Лампедузы", выдержавший более 300 представлений в еврейском театре "Гран-пале".

По ходу спектакля сам Черчилль навещал отца героя и предлагал ему просить, что хочет. Тот просил "Палестину для еврейского народа", а премьер отвечал: "Палестину не могу, берите Лампедузу!"

Сидни Коэн остался после войны пилотом Королевских ВВС. Он погиб 26 августа 1946 года в авиакатастрофе над Ла-Маншем, успев перед этим посмотреть мюзикл о себе самом.

При подготовке статьи использованы материалы программы Би-би-си Witness.