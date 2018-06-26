В Армении задержали брата экс-президента Саргсяна. Что происходит?

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Армянская полиция задержала и позднее отпустила Александра Саргсяна, младшего брата бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Саргсян-старший ушел в отставку весной этого года после нескольких дней массовых протестов. Новый премьер, лидер акций протестов Никол Пашинян обещал начать в стране борьбу с коррупцией.

Задержание младшего брата Саргсяна было красочным - люди в масках уложили его на капот автомобиля, заломив руки за спину.

Саргсяну предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, изъяли оружие и позже вечером отпустили. Одновременно с этим, Следственный комитет Армении подтвердил, что правоохранители провели обыск в компаниях "Секьюрити Дрим" и "Эллипс". Эти компании, по информации местных СМИ, принадлежат Саргсяну и подозреваются в незаконных финансовых операциях.

Александра Саргсяна в Армении чаще называют "Сашиком", он, как и Серж Саргсян, выходец из конфликтного Нагорного Карабаха. В 2003 году Александр Саргсян стал депутатом армянского парламента, где проработал два депутатских срока. Однако населению он был больше известен как предприниматель, сфера интересов которого была очень широка - от фруктового бизнеса до топлива и ночных клубов.

Задержание брата бывшего главы Армении произошло на фоне других громких арестов, связанных, в первую очередь, с обвинениями в коррупции и хищениях.

За неделю до задержания Саргсяна-младшего в Армении арестовали бывшего заместителя министра обороны, депутата парламента, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Следователи распространили кадры резиденции Григоряна, где хранились крупные суммы наличных, огнестрельное оружие, парк автомобилей класса люкс и даже мешки с гуманитарной помощью, предназначенной для карабахских военных. Григоряна лишили депутатского иммунитета и обвинили в незаконном хранении оружия и хищениях в особо крупном размере.

Что будет с экс-президентом?

Во время смены власти в Армении весной этой года одним из главных лозунгов оппозиции была именно борьба с коррупцией и непотизмом, говорит глава Института Кавказа, политический аналитик Александр Искандерян. Он отмечает, что формат задержаний предполагаемых высокопоставленных коррупционеров, снятых на камеру, был выбран не случайно.

"Простому человеку может быть не очень понятно, что где-то в швейцарском банке на счету изменилась запятая, а когда ему показывают, что дома у человека ящики с тушенкой для солдат - это понятно", считает он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Никол Пашинян пришел к власти под лозунгом борьбы с коррупцией, отмечают эксперты, но действительно ли арест Саргсяна часть этой борьбы, сказать затрудняются

Кроме Григоряна и Саргсяна, армянских силовиков заинтересовал и первый заместитель начальника государственной службы охраны Вачаган Казарян, его арестовали в тот же день, что и Саргсяна, предъявив обвинения в утаивании доходов. Казаряна называют одним из ближайших доверенных лиц экс-президента Армении.

Сгущаются ли тучи над самим экс-президентом? Политолог Степан Даниелян отмечает, что в армянском обществе муссируют слухи о негласном обещании лидера победившей армянской оппозиции Никола Пашиняна экс-президенту Саргсяну о гарантиях неприкосновенности последнего и его семьи в случае ухода с поста, однако подтвердить их очень трудно.

"Сейчас очень трудно сказать, где шоу, а где настоящая борьба с коррупцией", - говорит он.

Media playback is unsupported on your device Пашинян не собирается мстить противникам

Партийная борьба

Армянские эксперты не исключают, что активизация борьбы с коррупцией может быть способом зарабатывания политических очков нового армянского премьера Никола Пашиняна, который не раз говорил, что считает себя "временным премьером" и собирается проводить внеочередные парламентские выборы, чтобы окончательно сменить власть в стране.

Волна арестов последнего времени наносит удары по репутации главных конкурентов новой власти - Республиканской партии, которая продолжает сохранять большинство в парламенте страны, считают эксперты.

"После ареста господина Манвела Григоряна стало очевидно, что Республиканская партия, с которой он ассоциируется, повержена. Каким-то образом сопротивляться у них нет никакой возможности", - считает Александр Искандерян.

Аналитик не исключает, что громкие задержания в Армении продолжатся в ближайшем будущем.

Весной 2018 года в Армении начались массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, ранее руководившего страной на посту президента.

23-го апреля Саргсян подал в отставку, а 8-го мая премьером стал лидер оппозиционного движения Никол Пашинян. Оппозиция назвала смену власти в стране армянской "бархатной революцией".