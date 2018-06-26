Пресса Британии: растущий риск мировой кибервойны

В обзоре британской прессы за 25 июня:

Новый старый лидер Турции

Guardian пишет в редакционной статье, что Реджеп Тайип Эрдоган, победив на президентских и парламентских выборах, сделал огромный шаг в сторону единоличного правления в Турции.

Как пишет газета, это вызывает серьезное беспокойство.

После неудавшейся попытки переворота в 2016 году в Турции ввели чрезвычайное положение. Как это ни парадоксально, но один из шести кандидатов был вынужден проводить избирательную кампанию из тюремной камеры.

Турция не диктатура, но она уже превратилась в так называемую нелиберальную демократию.

Люди голосуют на выборах, но правительство лишь на словах уделяет внимание правам граждан и меньшинств.

Теперь Эрдоган будет контролировать новую мощную государственную структуру, в которой отменен пост премьер-министра и резко ограничена роль парламента. Он может править лишь при помощи указов, не обращая внимания на парламент.

Эрдоган - человек, создавший партию, а затем ставший ее олицетворением. Теперь он станет также олицетворять и государство.

В 2003 году он представлял себя технократом, но позднее стал продвигать интересы ислама.

Тем не менее, хотя ислам и важен для Эрдогана, больше всего президент озабочен защитой собственных интересов.

Но его ждут непростые времена. Инфляция в Турции понемногу растет и курс валюты падает. Обещания Эрдогана "освободить сирийские земли" не предвещает ничего хорошего для региона.

Он заменил компетентных министров на подхалимов. Турецкое общество расколото.

Эрдогану действительно удалось достичь невероятных вершин, но его падение может оказаться драматическим зрелищем, пишет Guardian.

Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что в течение ближайших пяти лет Реджеп Тайип Эрдоган сможет назначать людей на все посты в высших эшелонах власти, от министров до вице-президентов.

Согласно новой конституции он сможет вмешиваться в работу юридической системы страны. У него будет право объявлять чрезвычайное положение. Он также теперь сможет переизбраться на третий срок в 2023 году.

Неудивительно, что его уже сравнивают с Владимиром Путиным из-за его попыток создать единоличное правление.

Для Европы одного Путина уже слишком много, считает газета.

Лидер Турции должен теперь дать ясно понять, как он намерен использовать свою неограниченную власть. На внешнеполитической арене Иран и Россия будут приветствовать Турцию, которая, как и они, критикует либеральные ценности Запада, и эти три страны смогут попытаться разделить Сирию на сферы влияния.

Не стоит также забывать, что у Москвы есть еще одна цель: создать раскол между Турцией и НАТО. Истинные намерения Эрдогана откроются, если тот станет регулярно покупать российское оружие.

Британской демократии нужен медосмотр

Guardian в передовице пишет, что Избирательная комиссия Великобритании призывает в скорейшее время провести реформы избирательного законодательства для защиты демократии в стране.

Комиссия обратилась к парламенту и к законодательным собраниям в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии с просьбой внести поправки в существующие законы, чтобы бороться с дезинформацией, неправильным использованием личных данных избирателей и попытками других стран повлиять на результаты выборов.

Среди прочего, комиссия предлагает:

Одобрить требование, согласно которому нужно будет объяснять, кто платит за политическую рекламу в интернете, как это уже происходит в случае с листовками и другими печатными материалами.

Принять новый закон, ясно и четко запрещающий иностранным организациям и физическим лицам оказывать финансовую помощь в рамках предвыборных кампаний или референдумов.

Комиссия также хочет, чтобы политические партии как можно скорее по окончании выборов представляли детальные доклады о том, как и на что они расходовали деньги.

Комиссия, намекая на такие страны, как Россия, заявляет, что вызывает беспокойство тот факт, что на данный момент нет конкретного запрета на покупку политической рекламы иностранными организациями и лицами, пишет Guardian.

Газета "i" статью бывшего лидера Либерально-демократической партии Великобритании Ника Клегга, в которой тот пишет, что "британской демократии нужен медосмотр".

Как пишет Клегг, нет ничего нового во вмешательстве в выборы в другой стране, и Россия не единственная страна, которая этим занималась.

В 1950-1960-е годы США секретно финансировали правящую в Японии Либерально-демократическую партию. В 2013 году ЦРУ наконец призналось, что помогало свержению 60 годами ранее тогдашнего премьер-министра Ирана Мохаммеда Моссадыка.

В течение некоторого периода времени вмешательство со стороны США в выборные процессы в Латинской Америке было просто рутинным делом.

Великобритания тоже неплохо справлялась с подобными задачами. Например, в 1940-м году, во время выборов в США, британская разведка распространяла в Америке фейковые новости и делала все возможное, чтобы не дать пройти кандидатам, выступавшим против участия США во Второй мировой войне.

Но во многом современное вмешательство в выборные процессы в других странах отличается от того, что происходило в прошлом.

Теперь впервые мишенью стали западные демократии, а интернет и социальные сети позволяют войти в контакт с избирателями в масштабах и со скоростью, еще недавно казавшимися невообразимыми.

Во время президентских выборов в США в 2016 году тысячи имейлов Демократической партии, полученных хакерами, были обнародованы в интернете, "Фейсбук" был переполнен фейковыми новостями с фейковых аккаунтов, а боты были постоянно заняты в "Твиттере".

Во время президентских выборов во Франции президент Путин публично поддержал кандидата "Национального фронта" Марин Ле Пен.

И мы все теперь знаем, как базирующиеся в России боты и тролли распространяли информацию в поддержку "брексита" во время британского референдума.

Так что сейчас, когда мишенью вмешательства оказались мы сами, пришло время рассмотреть, насколько прочны наши демократические институты, задается вопросом Клегг. Защищены ли мы от ботов, троллей, хакеров и фейковых аккаунтов?

Демократия не может процветать без какой-либо помощи. Демократии нужны постоянное внимание и забота, пишет политик.

Все супружеские пары знают, что после эйфорических дней свадьбы и медового месяца, необходима постоянная работа для того, чтобы сохранить хорошие отношения между супругами.

Хорошие вещи не происходят на автопилоте. Тоже самое относится и к нашей демократии.

Наши демократические институты и законы были созданы для требований другой эпохи, и их следует обновить для цифрового будущего.

Мы должны встать на защиту центральных принципов открытых, толерантных и свободных дебатов, прежде чем наша демократическая система ослабеет настолько, что ее будет невозможно починить, пишет Ник Клегг в газете "i".

Киберопасность для всего человечества

Financial Times публикует статью обозревателя Джона Торнхилла, в которой тот предупреждает об опасности кибервойны.

Торнхилл пишет, что некоторое время назад его напугал бывший сотрудник разведки, предупредивший о возможности повторения сентябрьских событий 2001 года в США, но на этот раз в киберпространстве. Террористы, по его словам, могли бы парализовать жизненно важную инфраструктуру, от линий электропередач до финансовых рынков и работы авиадиспетчеров.

Другой бывший разведчик назвал это неправильной исторической аналогией, сказав, что дела обстоят еще хуже и что теперешнюю ситуацию следует сравнивать с августом 1914 года.

В киберпространстве все настолько неясно, что риск катастрофического просчета с чьей либо стороны невероятно высок. Мы все можем случайно оказаться в киберармагеддоне, также как европейские политики после серии просчетов случайно начали Первую мировую войну.

По своей природе кибервойна дешевле, быстрее, а происхождение нападающего легче скрыть по сравнению с войной традиционной.

Определить, является ли нападающий членом преступной группировки, представителем какого-то государства, или и тем и другим одновременно, чрезвычайно сложно.

Источник кибератаки относительно легко спрятать, а также можно распределить подобное нападение среди нескольких источников. Соответственно, США, например, могут нанести удар по хакерам где-то в Сибири, но в результате может пострадать сервер в Китае.

Асимметрия кибервойны также на руку более слабым странам. Китай, Россия и Иран оценивают их киберпотенциал как ответ на конвенциональную военную мощь США.

Если речь идет о стране, в целом не подключенной к интернету, как, например, Северной Корее, то именно этот факт может укрепить убеждение среди ее лидеров, что им ничего не грозит.

Как ясно сказал один представитель США:"Как можно отключить весь свет в стране, которая сама не может его включить?".

В своем ежегодном докладе конгрессу американские спецслужбы уже несколько лет подряд заявляют, что киберугрозы важнее угроз со стороны террористов.

Уже более 30 стран создали специальные киберподразделения своих вооруженных сил. В результате нам уже известно о, как минимум, 200 кибернападениях одного государства на другое. Наиболее интенсивными нападения были между Россией и Украиной.

Как пишет FT, мы так еще не разработали никаких принципов ограничения распространения и применения кибероружия.

А пока таких принципов нет, растет риск того, что человечество может случайно оказаться в мировой кибервойне.

На подписании Брест-Литовского договора с Германией Лев Троцкий сформулировал лозунг "Ни мира, ни войны". Это похоже на то, что происходит сейчас, пишет Джон Торнхилл в Financial Times.

Право на эвтаназию

Daily Mirror в редакционной статье пишет, что общество изменило отношение к эвтаназии, и политические деятели должны к этому прислушаться.

Заставлять людей жить при невыносимой боли - жестоко. Согласно опросам, 75% британцев считают, что у людей должно быть право получить помощь, если они хотят уйти из жизни.

Следует принять все необходимые меры, чтобы никто не злоупотреблял подобным законом, соглашается Daily Mirror. Но газета приветствует тот факт, что общество считает отныне, что достойная смерть - право человека, а значит мы не должны силой держать в живых тех, кто хочет умереть.

Любой смертельно больной человек, которому осталось жить менее полугода, но который хочет и дальше бороться с болезнью, должен получать наилучшую медицинскую помощь.

Но если такие люди хотят умереть на своих собственных условиях, у них должно быть такое право, пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com