СМИ России: пенсионная реформа: почему молчит президент?

В обзоре российских газет 26 июня:

"Ведомости": невнятная позиция

Власти в регионах не знают, что делать с протестами против повышения пенсионного возраста. Этой теме посвящен редакционный комментарий в свежем номере газеты "Ведомости". Заявки на проведение акций поданы уже в более чем 70 городах России, но местные власти пребывают в растерянности. 20 акций согласовано, в проведении 20-ти отказано, остальные на стадии рассмотрения.

При этом отказы, пишет газета со ссылкой на мнение члена совета Конфедерации труда России Павла Кудюкина, притянуты за уши.

"Региональные власти можно понять, - считает издание. - Дистанцирование президента от темы и перевод стрелок на премьера запутает любого логически рассуждающего человека. Премьер сказал реформе "да", а президент не сказал "нет" - но ведь президент сам рекомендовал стране такого премьера? И как отделить одного от другого, особенно если один молчит?"

Политолог Александр Кынев считает, что противоречивая реакция регионов показывает, что на местах царит ощущение некоторой растерянности. На четвертый президентский срок Путин был избран рекордными для себя 76,7% голосов - после выборов власти поверили, что речь идет о реально качественной поддержке граждан, считает Кынев.

Теперь же, говорит политолог, эта реальная поддержка входит в явное противоречие с реальными общественными настроениями. "Единая Россия", конечно, послала сигнал: секретарь генсовета партии Андрей Турчак, по сути, запретил однопартийцам критиковать пенсионную "реформу", поставив партии "электоральную задачу нивелировать остроту этого вопроса".

Александр Кынев считает, что партийная система впала в анабиоз, перестав кого бы то ни было выражать, а системная оппозиция даже пар не может выпустить. "Пока пар копится и давление растет, местные власти пытаются вести себя как всегда: запрет - это норма, а разрешение требует специальной санкции сверху. А наверху молчат", - резюмирует издание.

"Коммерсант": репосты вычеркнут из УК?

Уголовную ответственность за репосты в соцетях могут отменить, заменив ее на административную, рассказывает газета "Коммерсант". Соответствующий пакет поправок внесли в Госдуму дупутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов.

Действующую редакцию ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) парламентарии предлагают разделить между двумя кодексами. Первую часть статьи, посвященную публичному разжиганию ненависти "по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе", переносят в Кодекс об административных правонарушениях. По ней нарушителям будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Вторая часть статьи (те же действия, совершенные группой лиц или с применением должностного положения) останется в том же виде в Уголовном Кодексе.

"Лайки, репосты и страстное выражение своей позиции не должно наказываться уголовно", - прокомментировал "Коммерсанту" Сергей Шаргунов.

Впрочем, по мнению самого автора поправок, шансы на принятие законопроекта незначительные". "Коммерсант" объясняет это тем, что, согласно пункту "к" ст. 105 думского регламента, поправки в УК должны вноситься с отзывами правительства и Верховного суда. Сергей Шаргунов же сказал газете, что их пакет законопроектов внесен без них.

Ранее похожую инициативу уже вносил в Госдуму Алексей Журавлев. Но на нее поступил отрицательный отзыв правительства.

"Ведомости" и "Известия": антипод Робин Гуда

Правительство решило компенсировать повышение НДС другими преференциями для предпринимателей, но помогут они только крупному бизнесу, пишет в свежем номере газета "Ведомости".

Часть бонусов власти уже озвучили, внеся в Госдуму соответствующий законопроект. Это сокращение сроком камеральных проверок до двух месяцев, отмена налога на движимое имущество и снижение порога для ускоренного возврата НДС. Впрочем, если налоговики заподозрят нарушение, они могут продлить проверку до трех месяцев, отмечает газета.

Также правительство предлагает снизить сумму налога, которую за три года должны заплатить компании, чтобы претендовать на ускоренный возврат НДС, - с семи до двух миллиардов рублей, оптимизировать перечень необходимых документов для получения НДС, а требования к ним смягчить.

Впрочем, руководитель налоговой практики Eversheds Sutherland Андрей Грачев считает, что все эти меры важные, но это скорее небольшие "штрихи", которые сложно сопоставить с затратами при росте НДС. Странно и то, что при повышенном НДС растет нагрузка на бедных, малый и средний бизнес, а поддерживают крупный бизнес, согласен партнер Taxology Алексей Артюх: "Этакий антипод Робин Гуда".

Компенсировать рост НДС, упростив возмещение налога крупнейшим экспортерам, нельзя, согласен старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев, расширение критериев для быстрого возврата НДС коснется только крупного бизнеса.

Для остального же бизнеса ничего не изменится, пишут "Ведомости". Нет никаких критериев, что такое "подозрение на нарушение" и как оно должно аргументироваться, обращает внимание Виктор Андреев. А ускоренные проверки будут востребованы компаниями со стабильным бизнесом и закупками, остальных же изменения вряд ли коснутся.

А газета "Известия" пишет еще об одном бонусе, который ожидает крупный бизнес: минэкономразвития, по данным издания, готово внести в правительство предложение отменить штрафы для крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства, вместо штрафов крупным предприятиям будет выноситься предупреждение. Сейчас такая норма действует только для малого и среднего бизнеса.

РБК: время однодневок прошло

Количество фирм-однодневок, которые долгое время были основным инструментом обналички и ухода от налогов, упало до 7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц. Об этом, со ссылкой на Федеральную налоговую службу рассказывает газета РБК. При этом издание отмечает, что это самый низкий показатель за всю современную историю.

Партнер KPMG Михаил Орлов объясняет это тем, что правоприменительная практика, ужесточающая ответственность за налоговые нарушения контрагентов, а также соответствующие решения судов делают невыгодной и очень рискованной любую работу с фирмами-однодневками.

По словам директора "Интерфакс-ЛАБ" Ильи Мунермана, условия для налогоплательщиков стали похожи на ситуацию с автомобилистами: из-за камер наказание стало практически неотвратимым, поэтому все ведут себя осторожнее и почти не нарушают. Теперь для серых схем чаще используются не однодневки, а внешне пристойные компании, которые оказались в предбанкротном состоянии, говорит он, ссылаясь на анализ судебных споров ФНС с налогоплательщиками.

"Использование традиционных однодневок с массовым директором и массовым адресом стало бессмысленным, такие компании даже не смогут открыть счет в банке, их время ушло. Мошенники теперь отыскивают юридические лица с историей, ищут номинальных директоров среди социально незащищенных граждан и обманывают уже не столько государство, сколько банки и других предпринимателей. Такие компании - тоже фактор риска", - говорит Мунерман.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си