Нарциссы среди нас - неприятные, но весьма успешные люди?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Психологам давно известно, что самовлюбленные люди зачастую весьма назойливы и неприятны в общении, но, как показывают исследования, в смысле профессионального успеха они нередко оказываются впереди всех.

Хотя их личностные качества многих могут отталкивать, психологи считают, что присущее нарциссам чувство превосходства над окружающими придает им уверенности в своих силах и усиливает нежелание признать поражение.

Международная группа исследователей пришла к выводу, что нарциссы, как правило, оказываются весьма успешны в образовании, профессиональной деятельности и романтических отношениях.

Присущая им завышенная самооценка способствует укреплению ощущения уверенности в себе.

Нарциссизм, с точки зрения психологов, является расстройством личности, которое характеризуется убеждённостью в собственной уникальности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, завышенным мнением о своих талантах и достижениях, поглощённостью фантазиями о своих успехах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нарциссы не сомневаются в собственной исключительности

Однако доктор Костас Папагеоргиу, психолог Королевского университета в Белфасте, отмечает, что зачастую именно люди с такими чертами психики оказываются наиболее успешны в обществе: их неспособность принять отрицательное к себе отношение окружающих и жажда внимания может усиливать мотивацию и делать их обаятельными в глазах других людей.

"Если отвергнуть принятые в обществе моральные установки и сконцентрировать внимание только на том, что приносит человеку успех, - говорит психолог, - то в этом случае нарциссизм может показаться исключительно позитивным набором качеств".

"Если у вас нарциссизм, вы абсолютно убеждены в том, что равных вам нет и что вы заслуживаете награды", - считает Папагеоргиу.

Без ума от себя

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Такие свойства характера могут быть невыносимы для окружающих, но, по словам доктора Папагеоргиу, такая безграничная уверенность в себе придает людям несгибаемый характер и готовность реагировать на внешние вызовы.

В настоящее время, как считает психолог, нарциссизм привлекает к себе всё большее внимание в силу того, что он находит широкое отражение в популярной культуре - в социальных сетях, телепрограммах и публичной политике.

Доктор Папагеоргиу входит в состав группы психологов, среди которых ученые из Лондона, Техаса и Манчестера. Совместно они исследовали поведение более 300 подростков в ходе выпускных экзаменов в средней школе и пришли к выводу, что нарциссы часто получают более высокие оценки на экзаменах, даже несмотря на то что их интеллектуальные способности могут быть ниже, чем у других.

Психологи отмечают, что наряду с эгоизмом и стремлением к доминированию люди с нарциссическим расстройством проявляют и такие черты, как решительность и устойчивость к испытаниям.

Такие люди не умнее прочих, но отличаются более высоким уровнем уверенности и настойчивости, благодаря чему зачастую опережают более способных учащихся.

Обаятельные монстры

Как указывает доктор Папагеоргиу, эти различия проявляются не только в школе, но и позднее в жизни - в университете и в профессиональной деятельности, а также в сфере любовных отношений.

По его словам, люди с нарциссическим синдромом в течение жизни, как правило, имеют больше сексуальных партнеров.

"Их отличает умение очаровывать. Если вы уделяете немало сил и времени, пытаясь очаровать и убедить окружающих в своих уникальных качествах, в их глазах вы часто действительно становитесь привлекательным человеком", - отмечает психолог.

Он считает, что рост числа людей, отличающихся таким поведением, может иметь и эволюционную составляющую: успех в половой сфере ведет к тому, что нарциссы более успешно распространяют свои гены.

По оценкам ученого, примерно в 60% случаев нарциссический синдром передается по наследству; в остальных случаях он возникает под воздействием среды.

"Нарциссы могут вести себя самым ужасным образом по отношению к окружающим людям, - отмечает психолог. - Но это отнюдь не неизбежная реальность, поскольку влияние этих черт характера поддается контролю".

"Важно не давать таким людям манипулировать окружающими - на них можно воздействовать с целью обуздания их отрицательных черт, - говорит доктор Папагеоргиу. - Эти свойства не являются положительными или отрицательными. Они появились в результате эволюции и должны считаться проявлениями человеческой природы".