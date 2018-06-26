Как австралиец умер в Китае - и тем самым спас несколько жизней

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27-летний Филип Хэнкок преподавал в Китае английский язык. В мае он неожиданно заболел и вскоре умер. Он стал посмертным донором - и его органы помогли изменить жизни сразу пяти человек.

Хэнкок умер в городе Чунцин 9 мая от осложнений, связанных с диабетом первого типа.

По данным китайского подразделения Красного Креста, он стал первым донором-иностранцем в Чунцине и всего лишь седьмым по счету в истории страны.

Печень и почки Хэнкока были использованы в трех хирургических операциях по спасению жизни.

Роговицы его глаз помогли еще двум людям вновь начать видеть.

Донорство органов в Китае не является распространенной практикой, по этому показателю страна занимает одно из последних мест в мире.

Неудивительно, что "посмертный подарок" Хэнкока произвел настоящий фурор в китайских соцсетях, где его называют героем и ангелом.

"Помочь любым способом"

Филип Хэнкок прожил в Китае четыре года с диабетом первого типа. Потом болезнь начала давать осложнения, и австралиец серьезно заболел. Когда его родственники прилетели в Китай, Хэнкок уже находился в больнице в состоянии комы.

По словам докторов, еще по пути в больницу сердце пациента временно перестало биться и у него наступила клиническая смерть.

Правообладатель иллюстрации PETER HANCOCK

Исследования, проведенные в нескольких больницах, показали, что мозг Хэнкока перестал функционировать.

"Уже ничего нельзя было сделать, - рассказал Би-би-си отец Филипа Питер Хэнкок. - Мы знали, что он уходит, хотя его сердце продолжало биться".

Врачи сообщили семье Филипа, что, чем дольше его жизнь искусственно поддерживают аппараты жизнеобеспечения, тем хуже становится состояние его внутренних органов.

"Это было очень тяжело: мы должны были как можно скорее принять решение и отключить его от приборов, - вспоминает отец. - Многие люди не задумываются о донорстве органов при жизни, но Фил, к счастью, упоминал об этом".

"Он всегда думал, что, окажись он в подобной ситуации, он хотел бы пожертвовать свои органы, чтобы они помогли кому-то. Он всегда хотел помогать людям. Поэтому он стал учителем", - говорит Питер.

Донорство в Китае

Столь низкая популярность донорства органов в Китае во многом связана с традиционными в стране представлениями о том, что после смерти тело должно оставаться нетронутым.

У многих также есть ложные предубеждения по поводу донорства органов, говорит доктор Келвин Хо из Фонда трансплантации органов Гонконга: "Люди думают, что, если они заранее согласятся пожертвовать свои органы, врачи не будут особо стараться спасти пациенту жизнь".

Опасения также вызывает черный рынок донорских органов. В 2015 году в Китае перестали использовать для пересадки органы казненных преступников - эта практика позволяла обеспечить две трети трансплантаций.

Неудивительно, что история Филипа Хэнкока была опубликована в государственных СМИ, объясняет доктор Хо: "Этот пример должен показать общественности, что даже не китайцы готовы становиться донорами".

Несмотря на то что общие показатели донорства остаются низкими, число доноров органов в Китае в прошлом году выросло.

Родные Филипа говорят, что получают огромное количество благодарственных посланий. Им написал и один из тех, кому пересадили органы сына.

"Он пишет, как благодарен всем нам за благородный поступок Филипа. Филип спас его жизнь и подарил ему минимум 40 лет жизни", - рассказывает Питер.

Такие послания помогают родителям немного умерить горечь утраты, уверен он.

"Некоторые говорят нам: не горюйте слишком сильно, ведь часть Фила теперь живет в других людях. Хотя нас, родителей, это слишком утешает. И хотя мы очень рады, что наш сын помог людям, нам бы очень хотелось, чтобы он вернулся к нам".