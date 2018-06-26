Все "сукины сыны" президента Филиппин: бог, Обама, ЕС и наркоманы

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Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал бога "глупцом" и "сукиным сыном", вызвав возмущение у филиппинцев - в массе своей католиков.

Слова Дутерте осудила церковь и многие граждане страны, в то время как в администрации президента заявили, что президент таким образом всего лишь выразил свои личные убеждения.

Русская служба Би-би-си рассказывает, кого еще Дутерте оскорблял похожим образом.

О боге

На выступлении в минувшую пятницу 73-летний филиппинский лидер вспомнил библейскую историю о сотворении мира и задался вопросом, почему бог создал Адама и Еву только лишь для того, чтобы позволить им поддаться искушению, которое впоследствии уничтожит их чистоту.

"Кто этот глупый бог? Этот сукин сын тогда действительно глуп", - заявил Дутерте.

Он также раскритиковал христианскую концепцию первородного греха. "Вы еще не родились, но уже грешник. Что это за религия? Я не могу этого принять", - сказал филиппинский лидер.

Филиппинский католический епископ Артуро Бастес в ответ назвал Дутерте "моральным уродом и психопатом".

"Тирада Дутерте против бога и Библии в очередной раз показала, что он моральный урод и психопат, который не должен быть избран президентом нашей цивилизованной и христианской страны", - цитирует Бастеса Ассошиэйтед пресс.

О лидере КНДР

В августе 2017 года Родриго Дутерте назвал "сукиным сыном" лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, говоря о ядерных испытаниях КНДР.

"Этот дурак Ким Чен Ын, он играет с опасными игрушками, этот дурак. Это пухленькое лицо, которое выглядит доброжелательно. Если он совершит ошибку, то Дальний Восток станет пустыней. Эта ядерная война должна быть прекращена", - сказал он.

Уже в апреле 2018 года Дутерте изменил свое мнение о лидере КНДР. После того, как Ким Чен Ын пообещал сотрудничать с Сеулом, чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, Дутерте назвал его своим кумиром.

"Я восхищаюсь вами", - обратился он к северокорейскому лидеру.

О торговцах наркотиками

После прихода Дутерте к власти в 2016 году на Филиппинах началась кампания по борьбе с наркоторговлей. В ее рамках полицейские в досудебном порядке убили не менее четырех тысяч человек, заподозренных в наркоторговле или употреблении наркотиков, говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

Еще около восьми тысяч человек из числа наркопотребителей или наркоторговцев были убиты вооруженными людьми без каких-либо опознавательных знаков.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Задержание подозреваемых в употреблении наркотиков и наркоторговле на Филиппинах

"Если вы все еще употребляете наркотики, я собираюсь убить вас. Не воспринимайте это как шутку. Я не пытаюсь вас рассмешить. Сукины дети, я вас действительно убью", - комментировал антинаркотическую кампанию Дутерте.

О Евросоюзе

Кампанию по борьбе с наркотиками на Филиппинах раскритиковал Евросоюз. В начале весны 2017 года ЕС выпустил резолюцию, в которой осудил досудебные казни на Филиппинах и призвал власти страны к сдержанности.

В ответ на это Дутерте также назвал блок "сукиными детьми".

Он также раскритиковал Евросоюз за советы сосредоточить антинаркотическую кампанию на Филиппинах на реабилитации наркозависимых. По мнению филиппинского лидера, программы реабилитации "идиотские".

О Бараке Обаме

В сентябре 2016 года Дутерте назвал "сукиным сыном" Барака Обаму, который на тот момент занимал пост президента США. Такое заявление он сделал после того, как узнал, что Обама может поднять вопрос о ситуации с правами человека на Филиппинах в ходе их предстоящей встрече на форуме АСЕАН в Лаосе.

"Я президент суверенной страны, мы уже давно не колония. У меня нет других хозяев, кроме филиппинского народа. Нужно проявлять уважение. Я тебя прокляну на этом форуме, сукин сын", - заявил он.

После этого администрация Обамы отменила встречу с Дутерте. Сам экс-президент США, которому журналисты процитировали слова филиппинского лидера, с усмешкой назвал его "ярким парнем".

Позже Дутерте извинился и объяснил, что его слова не были нападками лично на Обаму.

Дутерте обещал не ругаться

Еще в октябре 2016 года Дутерте рассказал, что обещал богу перестать ругаться. По его словам, он смог пообщаться с Господом в самолете, когда возвращался в свой родной город Давао из Японии.

Когда все пассажиры уснули, он услышал голос. Тот назвал себя Господом и предупредил филиппинского лидера, что если тот не прекратит ругаться, то самолет упадет, утверждал Дутерте.

В итоге президент Филиппин пообещал богу, что прекратит использовать сленг и ругательства. В ходе выступления в Давао он подчеркнул, что обещания богу для него равносильны обещаниям филиппинскому народу.