СМИ России: реформы института полпредов не произошло

В обзоре российских газет 26 июня:

РБК: эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии

Среди первого поколения россиян, которые достигнут пенсионного возраста в 65 и 63 года, не дожить до пенсии могут 17,4% мужчин и 6,5% женщин, пишет РБК, ссылаясь на расчеты Института демографии ВШЭ.

Оценки сделаны на основе данных базы Human Mortality Database и сценария изменений в смертности, заложенного в средний (наиболее вероятный) вариант прогноза Росстата, объяснил заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

У мужчин переходный период продлится с 2019 по 2028 год, старт реформы затронет мужчин 1959 года рождения и младше. У ныне живущих потенциальных пенсионеров шансы дожить до пенсии, согласно расчетам ВШЭ, будут снижаться от года к году. Так, среди мужчин 1959 года рождения вероятность дожития до нового пенсионного возраста составляет 95,8% (61 год), а для родившихся в 1962 году - 85,6% (64 года).

У женщин, которым пенсионный возраст подняли на восемь лет, переходный период продлится до 2034 года. Он затронет женщин 1964-1971 годов рождения. Вероятность их дожития до новых пенсионных возрастов выше, чем у поколения мужчин, подпадающих под переходный период реформы, свидетельствуют расчеты экспертов.

Издание отмечает, что женщины хоть и живут дольше, но на пенсию выходят раньше. "Для сохранения разницы в пенсионном возрасте мужчин и женщин нет демографических и экономических причин, но это социокультурная норма и своего рода послабление за то, что они ухаживают за детьми и пожилыми", - объясняет директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

С другой стороны, пенсионный возраст женщинам поднимут заметно сильнее, чем мужчинам (на восемь лет против пяти). Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин позволит увеличить население трудоспособного возраста более чем на 12 млн человек к 2036 году, подсчитали аналитики Moody's.

Эксперты Института демографии ВШЭ также сравнили вероятность дожития мужчин и женщин до пенсионного возраста в Германии и России. Если в России только 59,3% мужчин, родившихся в 2016 году, доживут до нового пенсионного возраста (65 лет), а до 60 лет - 69,4%, то в Германии до 65 лет доживут 84,9% мужчин, родившихся в 2015 году, а до 60 лет - 90,3%.

Показатели россиян, родившихся в 2016 году, выглядят хуже ожиданий по продолжительности жизни людей 1963 года и младше, однако это объясняется тем, что при анализе учитываются только ныне живущие граждане: чем старше человек, тем выше (по статистике) для него вероятность дожить до пенсии.

"В России уровень дожития до 65 лет у мужчин [2016 года рождения] такой же, как в Германии до 78 лет", - отметил Денисенко.

"Ведомости": реформы института полпредов не произошло

Владимир Путин почти завершил формирование своей администрации, пишут "Ведомости". Три действующих полпреда переназначены: Сергей Меняйло в Сибирском округе, Владимир Устинов - в Южном, Александр Беглов - в Северо-Западном. Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев был переназначен еще 18 мая как вице-премьер вместе с чиновниками правительства.

Потеряли свои должности Игорь Холманских в Уральском округе и Олег Белавенцев в Северо-Кавказском. Отставка Холманских ожидаема: он был назначен под выборы президента в 2012 году, но стало ясно, что "ход был ошибочным", говорил источник, близкий к Кремлю.

Источник в "Ростехе" сообщил изданию, что Холманских будет избран председателем совета директоров корпорации "Уралвагонзавод". Отставка Белавенцева, которого считают человеком министра обороны Сергея Шойгу, могла состояться по его желанию: работать на Кавказе труднее, чем в Крыму.

Холманских заменил Николай Цуканов - бывший губернатор Калининградской области, полпред в Северо-Западном округе и помощник президента по местному самоуправлению. Вместо Белавенцева назначен Александр Матовников - бывший начальник Управления "А" Центра специального назначения ФСБ. Пока не назначен только полпред в Приволжском округе (ПФО), но эксперты ждут переназначения на этот пост действующего полпреда в ПФО Михаила Бабича.

Статус полпреда потерял в весе, комментирует политолог Николай Миронов: "Соответственно, эти должности используются для почетных отставок или когда надо где-то пересидеть в ожидании своего часа", - отмечает он. Поэтому смысла в кардинальных переменах на этом уровне нет, полагает эксперт.

Последние назначения не опровергают тезис о том, что институт полпредов - скорее место предпенсионного трудоустройства чиновников, чем место концентрации власти, согласен политолог Михаил Виноградов. Ранее близкий к Кремлю собеседник говорил, что в администрации думали о реформе института полпредов: "Они должны были бы перестать быть контрольно-ревизионными управлениями по территориям, а стать драйверами экономического роста". Политолог Андрей Колядин согласен с тем, что говорить об усилении роли полпредов рановато.

"Коммерсант": встречу Путина и Трампа готовит главный критик Кремля

В Москву в среду прибывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого считают давним и ярым критиком России. "Коммерсант" пишет, что именно ему поручено подготовить первый полноценный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как ожидается, представитель Белого дома проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и первым заместителем секретаря Совета безопасности Юрием Аверьяновым, а также будет принят президентом Путиным. Скорее всего саммит пройдет в середине июля в одной из европейских столиц, лидеры приняли решение встретиться на нейтральной территории.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве рассчитывают обсудить с советником президента США "вопросы международной стабильности и безопасности, тематику разоружения, региональные проблемы и российско-американские отношения". Ранее замглавы МИД Михаил Богданов сообщил журналистам, что российская сторона планирует поднять тему Сирии.

Между тем незадолго до прихода в администрацию Дональда Трампа Джон Болтон предупреждал, что договариваться с Кремлем о чем-либо "весьма рискованно", и обвинял российского лидера во лжи, напоминает газета.

Собеседники издания в госструктурах РФ призывают не придавать слишком большого значения убеждениям американского гостя. "Главное, что думает и хочет Трамп. А он не раз заверял, что стремится к улучшению отношений", - считает один из российских чиновников.

Другой привел в пример изменение политики США на северокорейском направлении: "В то время как до прихода в Белый дом Болтон открыто призывал разбомбить ядерные объекты КНДР, его первой задачей в администрации Трампа стала подготовка первой встречи лидеров двух государств". "В команде Трампа сейчас почти все "ястребы", так что не так важно, какой эмиссар приедет в Москву, в итоге все решат президенты", - резюмировал собеседник издания.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си