ЧМ-2018: почему Неймара ругают даже бразильцы?

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Эмоциональная реакция Неймара по окончании матча с Коста-Рикой не понравилась поклонникам бразильской сборной

В прошедшую субботу, как только польский судья Шимон Марциняк дал финальный свисток в захватывающем матче между Германией и Швецией, в соцсетях началось бурное обсуждение.

Героя матча, немецкого футболиста Тони Крооса не просто превозносили за решающий "крученый" гол на 95-ой минуте матча, его также хвалили за то, что он не плакал - в отличие от бразильца Неймара.

На следущий день Неймар как раз и разрыдался, когда его команде во время матча с сборной Коста-Рики в Петербурге потребовалось дополнительное время для победы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за своего темперамента Неймар получил более 140 жёлтых карточек и 8 удалений с поля

Форвард мемов

Комментарии - более чем просто некомплиментарные - постили и сами бразильские болельщики. И это стало главным, чем пока прославился Неймар на чемпионате 2018: всем, похоже, нравится его ругать.

В минувшие выходные каждый, кто хоть как-то интересуется чемпионатом по футболу в России, наверняка наткнулся в интернете на мем, высмеивавший поведение форварда - особенно тот факт, что он, по мнению многих болельщиков, любит симулировать.

В одном баре в Рио-де-Жанейро даже объявили бесплатную раздачу выпивки каждый раз, когда Неймар во время матча с командой Сербии в очередной раз "нырнет" - то есть картинно изобразит падение без особого повода.

В прошлом году Неймар стал самым дорогим игроком в мире, когда французский клуб ПСЖ перекупил футболиста у "Барселоны" более чем за 200 млн долларов.

Это солидное пополнение банковского счета 26-летнего футболиста не осталось незамеченным теми, кто уже возмущался его роскошным образом жизни; и хотя он далеко не единственный футболист-миллионер в мире, Неймар не стесняется своей роскошью бравировать, например, размещая в соцсетях фотографии из "покоев" личного самолета.

Правообладатель иллюстрации David M. Benett Image caption Неймар в сентябре 2017 года на вечеринке в Лондоне в компании статусных друзей: автогонщика Формулы-1 Льюиса Хэмильтона (крайний справа) и поп-певицы и актрисы Риты Оры (вторая слева)

Поле для эмоций

Неймар не стесняется давать волю чувствам в тех же соцсетях: прочитав критику в свой адрес по поводу пролитых им слез на поле, он написал в "Инстаграмме", что "даже попугаи умеют разговаривать".

Во время матча с Коста-Рикой он получил желтую карточку, а мог бы и вообще покинуть поле после того как судья, отсмотрев повтор, отменил назначенный пенальти. Как показал повтор, Неймар сам весьма охотно упал на поле во время борьбы с игроком Коста-Рики Гонсалесом - и был наказан за симуляцию.

Все эти штучки бразильца затмили один важный момент: забитый им в этой игре последний гол стал для Неймара 56-м, а это значит, что он вошел в тройку лучших бомбардиров в истории бразильского футбола и стал лидером среди до сих пор играющих.

Неймар получил нагоняй как раз от того самого футболиста, которого он на этом пьедестале славы отфутболил на третье место - от Ромарио, ставшего топ-футболистом на чемпионате мира 1994 года.

"Ты пока еще на этом чемпионате не показал все, что ты знаешь и можешь, но я по-прежнему верю, что ты это сделаешь", - написал Ромарио в минувшую пятницу в "Инстаграмме".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Неймара обвиняют в том, что он часто делает "нырки" во время матчей

Мнения разделились

Бывший бразильский нападающий Тостао, выступавший в сборной Бразилии на чемпионате 1970 годе ( теперь он один из самых влиятельных футбольных экспертов в стране), полагает, что вспыльчивый темперамент Неймара может сыграть с ним злую шутку. Если Неймар получит во время матча с Сербией в среду, 27 июня, желтую карточку, то он не будет участвовать в последующем матче в случае победы.

"Он продолжает жаловаться и устраивать истерики. Есть риск того, что он снова получит желтую карточку", - написал Тостао просле прошлого матча бразильцев. Впрочем, Тостао также встал на защиту имиджа Неймара вне футбола.

"Его реакция на поле волнует меня больше, чем его поведение вне поля. Как большинство селебрити, Неймар получает удовольствие от своего звездного статуса. Я вижу, что очень часто его излишне критикуют", - добавил Тостао.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Игроки "Барселоны" и "Ювентуса" выясняют отношения

Проблема в том, что каждый его шаг подвергается анализу и обсуждению.

Взять хотя бы слезы: психологи и эксперты по невербальным сигналам буквально оторвались по полной после игры с Коста-Рикой, и каждый в отдельности предложил свою расшифровку того, почему именно Неймар плакал.

Даже бывший президент страны Луиш Инасиу Лула да Сильва, в настоящий момент находящийся за решеткой по обвинению в коррупции, поучаствовал в этом коллективном обсуждении, послав на спортивную телепередачу свой письменный анализ ситуации: "Сцены со слезами Неймара демонстрируют его психологическое состояние".