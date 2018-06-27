За Идлиб и "Новичок": в мире поменяются правила расследования химатак

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Постпред России в ОЗХО и замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов были во главе тех, кто выступал против расширения полномочий

На специальной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) государства-участники проголосовали за расширение ее полномочий.

После того, как этот проект резолюции пройдет все необходимые процедуры, ОЗХО получит право не просто отмечать факт применения химического оружия, но и называть ответственных за них. Фактически - обвинять кого-то в его применении, в том числе государства.

С инициативой реформировать ОЗХО, расширив ее полномочия, выступила Великобритания. Поводом для расширения полномочий стали химические атаки в Сирии, а также отравление семьи Скрипалей в британском Солсбери. В обоих случаях ОЗХО не имело полномочий указывать на предполагаемый источник отравляющих веществ.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон выступил на сессии ОЗХО в поддержку этой инициативы.

Практически это означает довольно серьезную реформу организации, которая до сих пор представляла собой на практике орган, уполномоченный заниматься экспертизой и консультациями.

За расширение полномочий проголосовали 82 страны, против - 24. Таким образом в ходе голосования инициатива смогла набрать необходимые для принятия две трети голосов.

Россия против

Этому голосованию предшествовала напряженная борьба, которая началась в Гааге сразу после начала работы сессии во вторник утром, когда заседания проходили в открытом режиме.

Главные противники реформы ОЗХО - Россия, которую поддерживают, прежде всего, Сирия и Иран. Первые два часа открытой части представители России оспаривали саму возможность голосования по повестке - в зале присутствовали представители 143 делегаций, 32 из которых были лишены права голоса из-за неуплаты членских взносов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон лично приехал в Гаагу поддержать инициативу Британии

Но в результате повестку все-таки утвердили - за это высказались 98 государств, против - Россия, Китай, Иран, Сирия, Венесуэла, Лаос, Никарагуа и Мьянма.

"Нет", - по-русски ответил председателю представитель российской делегации, хотя рабочий язык заседания был английский. Зал рассмеялся. Когда дошла очередь до Сирии, ее представитель также отвечал на арабском.

В результате Россия и ее сторонники добились того, что голосование было отложено на 24 часа.

После Солсбери и Хан-Шейхуна

Британия инициировала внеочередную сессию ОЗХО и реформу организации, опираясь на события в небольшом городке Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены бывший российский гражданин 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До сих пор ОЗХО была скорее группой экспертов-химиков

22 марта английский суд разрешил передать пробы крови Скрипалей для независимого анализа экспертам ОЗХО. 12 апреля эксперты организации заявили, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь - нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". При этом ОЗХО отказалась указывать на происхождение вещества.

Британские власти считают, что за нападением с высокой вероятностью стоит Россия, и с ними официально согласились США и более десятка стран Евросоюза.

Вторым обстоятельством, о котором на сессии ОЗХО говорят еще чаще, являются случаи применения боевых отравляющих веществ в Сирии.

4 апреля 2017 года в сирийской провинции Идлиб в районе селения Хан-Шейхун было применено, как утверждают в ООН, нервно-паралитической отравляющее вещество зарин. В ходе расследования этого инцидента эксперты из группы по сбору информации ОЗХО обнаружили свидетельства еще двух случаев применения ОВ в селении Лтамена неподалеку от Хан-Шейхуна, которые произошли 24 и 25 марта.

Эксперты ОЗХО считают, что вероятность того, что 24 марта там был применен зарин, очень высока. Они же утверждают, что на следующий день там был применен хлор.

Совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС.

Что касается использования зарина и хлора в районе Лтамены, то доклад экспертов ОЗХО был выпущен 13 июня 2018 года, за несколько дней до специальной сессии ОЗХО.

Квазипрокуратура или рабочий орган?

Россия и Сирии категорически отвергают все эти обвинения. Так буквально за несколько дней до начала работы сессии, 22 июня российские министерства иностранных дел и обороны устроили совместный брифинг в парке "Патриот" в Подмосковье, на котором обвинили ОЗХО в нарушении правил проведения расследования химических атак.

В начале сессии во вторник с кратким докладом выступил генеральный директор технического секретариата ОЗХО Ахмет Узюмджю, в котором он заявил, что Сирия пока что не предоставила доказательств того, что более не использует химическое оружие. Российский МИД в ответ заявил, что "такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников".

Представитель Сирии, выступая на сессии ОЗХО, заявил, что "США эксплуатируют тему химического оружия, используют своих союзников в Сирии, финансируют их, тренируют их и снабжают их химическим оружием с тем, чтобы повернуть мнение международного сообщества против Сирии".

Глава российской делегации на сессии ОЗХО замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов назвал стремление расширить полномочия организации "попыткой наделить сугубо техническую ОЗХО не свойственными ей атрибутивными функциями.

"Речь идет о ее превращении в квазипрокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую организацию", - цитирует его ТАСС.